РФ вкладає $11,8 млрд в окуповані території України, - Reuters

Росія поступово інтегрує окуповані українські території у власний економічний простір, підриваючи позиції України та її союзників щодо їх повернення. Москва інвестує сотні мільйонів доларів у масштабне будівництво транспортної та торговельної інфраструктури на захоплених землях, прагнучи зробити їхню інтеграцію до складу РФ незворотною.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у розслідуванні Reuters.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Зазначається, ці довгострокові проєкти спрямовані не лише на забезпечення військової логістики, а й на послаблення вимог Києва щодо деокупації.

Інфраструктура як інструмент інтеграції

Кремль формує нову економічну реальність, у якій окуповані частини Донецької, Луганської, Запорізької та Херсонської областей позиціонуються як "Новоросія". У 2024-2026 роках обсяг федерального фінансування цих регіонів має сягнути $11,8 млрд - це майже втричі більше, ніж витрачається на розвиток більшості російських регіонів.

Одним із ключових елементів цієї стратегії є будівництво понад 500 км залізниці, яка з’єднає Ростов-на-Дону з Кримом через Маріуполь і Бердянськ. Супутникові знімки фіксують активне прокладання колій поза зоною активних бойових дій, щоб мінімізувати ризики ударів. Паралельно реалізується проєкт автомагістралі "Новоросія", що стане частиною так званого "Азовського кільця". Попри регулярні атаки українських сил, окупаційна влада швидко відновлює пошкоджену інфраструктуру та створює альтернативу Кримському мосту.

Ресурси та економічна вигода

Окрім інфраструктури, Росія активно використовує природні ресурси окупованих територій, виставляючи на продаж шахти та аграрні землі. Зокрема, права на розробку Бобриківського золотого родовища на Луганщині передано російській компанії — супутникові дані вже підтверджують початок робіт. Через модернізовані порти Маріуполя та Бердянська також здійснюється експорт сотень тисяч тонн вугілля до країн Азії та Близького Сходу.

Експерти наголошують: така глибока економічна інтеграція робить окупацію фінансово вигідною для Москви та створює додаткові перешкоди для майбутніх мирних домовленостей, що передбачають повернення цих територій Україні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти згортають друковані ЗМІ на Херсонщині перед виборами, – активісти