Россия не побеждает в войне. Следует усилить поддержку Украины, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости усиления поддержки Украины и отверг заявления о победе РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Guardian.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Стармер заявил, что страны Запада должны продолжать усиливать поддержку Украины, в частности, путем дальнейших мер против так называемого "теневого флота" России. Он подчеркнул, что такие шаги являются "действительно важным пунктом повестки дня" и должны оставаться приоритетом для союзников.

Он также подчеркнул необходимость системного давления на Владимира Путина, а также важность изменения международного информационного нарратива о войне.

"Реальность на местах такова, что Украина держится крепко. В последние недели они отбили территории и наносят захватчикам огромные потери. Что бы ни говорил себе Путин, через четыре года правда заключается в том, что Россия не побеждает. Они не победят. И они должны перестать преграждать путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул Стармер.

Что предшествовало?

Министр обороны Джон Хили заявил о намерении удвоить усилия по ограничению финансирования войны России против Украины. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже остановили плавание 200 из почти 600 кораблей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Европа сталкивается с войной на два фронта, – Стармер