Россия не побеждает в войне. Следует усилить поддержку Украины, - Стармер

Премьер-министр Великобритании: Россия не имеет преимущества в войне против Украины

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявил о необходимости усиления поддержки Украины и отверг заявления о победе РФ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишетThe Guardian.

Стармер заявил, что страны Запада должны продолжать усиливать поддержку Украины, в частности, путем дальнейших мер против так называемого "теневого флота" России. Он подчеркнул, что такие шаги являются "действительно важным пунктом повестки дня" и должны оставаться приоритетом для союзников.

Он также подчеркнул необходимость системного давления на Владимира Путина, а также важность изменения международного информационного нарратива о войне.

"Реальность на местах такова, что Украина держится крепко. В последние недели они отбили территории и наносят захватчикам огромные потери. Что бы ни говорил себе Путин, через четыре года правда заключается в том, что Россия не побеждает. Они не победят. И они должны перестать преграждать путь к справедливому и прочному миру", - подчеркнул Стармер.

Что предшествовало?

Министр обороны Джон Хили заявил о намерении удвоить усилия по ограничению финансирования войны России против Украины. Он подчеркнул, что Великобритания и ее союзники уже остановили плавание 200 из почти 600 кораблей.

Автор: 

Стармер Кир (345) война в Украине (7912)
Так посилюйте - 400 Шторм Шедл були б непоганим довіском до слів
26.03.2026 13:40 Ответить
пиз..іти досить... більше справ робіть для України
26.03.2026 14:04 Ответить
 
 