Росія не перемагає у війні. Необхідно посилити підтримку України, - Стармер

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер заявив про необхідність посилення підтримки України та відкинув заяви про перемогу РФ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише The Guardian.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Стармер заявив, що країни Заходу мають продовжувати посилювати підтримку України, зокрема через подальші заходи проти так званого "тіньового флоту" Росії. Він наголосив, що такі кроки є "дійсно важливим пунктом порядку денного" та мають залишатися пріоритетом для союзників.

Та підкреслив необхідність системного тиску на Володимира Путіна, а також важливість зміни міжнародного інформаційного наративу щодо війни.

"Реальність на місцях така, що Україна тримається міцно. В останні тижні вони відбили території і завдають загарбникам величезних втрат. Тому що б не говорив собі Путін, через чотири роки правда полягає в тому, що Росія не перемагає. Вони не переможуть. І вони повинні перестати перекривати шлях до справедливого і міцного миру", – підкреслив Стармер.

Що передувало?

Міністр оборони Джон Гілі заявив про намір подвоїти зусилля для обмеження фінансування війни Росії проти України. Він наголосив, що Велика Британія та її союзники вже зупинили плавання 200 з майже 600 кораблів.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Європа стикається з війною на два фронти, - Стармер