Європа стикається з війною на два фронти, - Стармер

Прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер підкреслив, що попри глобальні виклики, війна Росії проти України залишається головним фактором нестабільності в Європі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Sky News.

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На запитання, як уряд Великої Британії планує фінансувати всі взяті оборонні зобов’язання та чи потрібно збільшувати витрати на оборону до 3,5% ВВП значно швидше, ніж передбачено нині, Стармер відповів, що основна увага засідання зосереджена на російській агресії проти України, однак ситуація є ширшою за один театр безпеки.

"Ми повинні визнати, що війна йде на два фронти. Це іранський конфлікт і український конфлікт, який триває. Сьогодні я буду говорити з союзниками про те, що ще ми можемо зробити", – заявив Стармер.

Щодо оборонних витрат, Стармер сказав, що будуть дискусії як щодо цього питання, так і щодо спроможності.

Він додав: "Очевидно, що я вже взяв на себе зобов'язання збільшити витрати на оборону. У нас є зобов'язання йти далі, і ми будемо дотримуватися цих зобов'язань".

Що передувало?

США та низка країн Близького Сходу обговорюють можливість проведення мирних переговорів з Іраном на високому рівні вже 26 березня.

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