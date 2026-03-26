Европа сталкивается с войной на два фронта, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, война России против Украины остается главным фактором нестабильности в Европе.

Об этом пишет Sky News.

На вопрос, как правительство Великобританиипланирует финансировать все взятые оборонные обязательства и нужно ли увеличивать расходы на оборону до 3,5% ВВП значительно быстрее, чем предусмотрено сейчас, Стармер ответил, что основное внимание заседания сосредоточено на российской агрессии против Украины, однако ситуация выходит за рамки одного театра безопасности.

"Мы должны признать, что война идет на два фронта. Это иранский конфликт и украинский конфликт, который продолжается. Сегодня я буду говорить с союзниками о том, что еще мы можем сделать", - заявил Стармер.

Что касается оборонных расходов, Стармер сказал, что будут дискуссии как по этому вопросу, так и по вопросу о потенциале.

Он добавил: "Очевидно, что я уже взял на себя обязательство увеличить расходы на оборону. У нас есть обязательства идти дальше, и мы будем придерживаться этих обязательств".

Что предшествовало?

США и ряд стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.

