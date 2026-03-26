Европа сталкивается с войной на два фронта, - Стармер

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер подчеркнул, что, несмотря на глобальные вызовы, война России против Украины остается главным фактором нестабильности в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет Sky News.

На вопрос, как правительство Великобританиипланирует финансировать все взятые оборонные обязательства и нужно ли увеличивать расходы на оборону до 3,5% ВВП значительно быстрее, чем предусмотрено сейчас, Стармер ответил, что основное внимание заседания сосредоточено на российской агрессии против Украины, однако ситуация выходит за рамки одного театра безопасности.

"Мы должны признать, что война идет на два фронта. Это иранский конфликт и украинский конфликт, который продолжается. Сегодня я буду говорить с союзниками о том, что еще мы можем сделать", - заявил Стармер.

Что касается оборонных расходов, Стармер сказал, что будут дискуссии как по этому вопросу, так и по вопросу о потенциале.

Он добавил: "Очевидно, что я уже взял на себя обязательство увеличить расходы на оборону. У нас есть обязательства идти дальше, и мы будем придерживаться этих обязательств".

Что предшествовало?

США и ряд стран Ближнего Востока обсуждают возможность проведения мирных переговоров с Ираном на высоком уровне уже 26 марта.

Іран (2578) Стармер Кір (345) війна в Україні (7912)
Топ комментарии
+6
европа ні з чим не зтикається. навіть сраний кредит не може надати.
ліцеміри гребані
26.03.2026 10:26 Ответить
+3
Якщо європейці негайно не почнуть "нарощувати м'язи" то стануть залежними, безсилими і врешті окупованими. З нападом ***** і другим пришестям Трампа час накопичення жиру скінчився...
26.03.2026 10:27 Ответить
+2
Пацифісти та всякого роду активісти докерувались, скоро без голосу якогось собаки чи кота не можна буде збити військового дрона.
26.03.2026 10:24 Ответить
26.03.2026 10:24 Ответить
26.03.2026 10:26 Ответить
Орбан закашляний проти!І це ж цілий орбан!!!
26.03.2026 10:45 Ответить
ну не скаже всесильна,багата європа що економіка в повній дупі,і комфорт аборигенів під загрозою,а економічна криза все ближче,рудий з пейсатими допомогають як можуть....
26.03.2026 11:17 Ответить
26.03.2026 10:27 Ответить
Вони вже відстали в питання "нарощування" років так на 10. І судячи із їхньої реакції просинатись не збираються.
26.03.2026 10:49 Ответить
воеваки аж куда там. Тут цедят помощь по копейке, от авантюры Трампа вообще открестились
26.03.2026 10:35 Ответить
Фон дер Ляєн від імені всіх підтримала агресію в Ірані. Тепер всі на неї дуже злі. Кажуть що вона зовсім охреніла.
26.03.2026 10:40 Ответить
Когда они начали воевать. Я что-то пропустил?
26.03.2026 10:37 Ответить
Фути-нути, "На два фронти". Ото загнув.
Ви хоча б на один вписались. По-справжньому, із рухом військ.
26.03.2026 10:41 Ответить
Ні з ким не воюють в реалі, але вже два фронти у них...космічні *******.
26.03.2026 10:50 Ответить
Ну, так буває, коли замість того шоб жорстко та швидко поставити гопника на місце біля Параші, колупатись у носі, розмазувати шмарклі по щеках, пестити Грету Тумблер, молодь підсажувати на хоббіхорстинг, цюлювати ***** в скаку тощо.
26.03.2026 10:58 Ответить
Яка страшна біда,трошки більше грошей треба виділяти аяяй,з війною він стикається...Дякуй Богу що заберає у вас грошима,дурню ти европейський!
26.03.2026 10:58 Ответить
Возможно и грошей больше не дадут. Неспроста снова решили "поиграть в Орбана".
26.03.2026 11:06 Ответить
"Український конфлікт" -це він буквально таке каже? Чи це труднощі перекладу?
26.03.2026 10:58 Ответить
ти забув про третій фронт в Гренландії де п'ять солдат Європи ведуть запеклі бої .
26.03.2026 11:01 Ответить
 
 