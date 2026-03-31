Зеленский призвал усилить давление на Россию из-за военных преступлений

Зеленский о Буче

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не имеет права забыть преступления, которые Россия совершила против украинцев во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на Бучанском саммите – 2026.

Глава государства отметил, что список городов и сел, пострадавших от российской агрессии, постоянно растет. Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.

Преступления, которые нельзя игнорировать

Зеленский перечислил населенные пункты, ставшие символами трагедии: Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, Ягодное, Авдеевка, Оленевка, Угледар, Часов Яр и другие.

По его словам, эти события свидетельствуют о системном характере преступлений, которые не могут быть забыты или проигнорированы международным сообществом.

"С момента первого саммита до сегодняшнего дня этот список только увеличивается. Это означает одно: нам нужно гораздо больше решимости, гораздо больше давления на Путина и Россию".

Санкции не могут быть ослаблены

Президент также подчеркнул, что ответом на такие действия не может быть смягчение санкций против России. Он провел параллели с событиями Второй мировой войны и ответственностью за преступления нацизма.

По словам Зеленского, тогда агрессор получил наказание, тогда как сейчас мир демонстрирует недостаточную жесткость в реагировании на современные преступления.

  • Ранее Зеленский подчеркнул, что Россия выдвинула требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей, в противном случае будут "другие условия".

🤦🤦🤦 які ще можуть тут бути коментарі? Бубачка вже здувся, тобто перекладає відповідальність за свої прой** перед повномасштабною війною на інші країни?
31.03.2026 18:42 Ответить
Так у нього що не стендап у вечірніх відосіках-так все про чийсь тиск на кацапню. П'ятий рік. Нічого нового.
31.03.2026 18:47 Ответить
Як ти вже втискався,віслюк.
31.03.2026 18:44 Ответить
Ти порти і нафто бази бомби це справжнє посилення санкцій
31.03.2026 18:45 Ответить
"Він підкреслив необхідність посилення міжнародного тиску на Росію" Джерело: https://censor.net/ua/n3608158

Трампону про це нагадай! Чи за що ти продав українські рідкісноземельні метали (які тобі не належать) рудій мавпі? Чи може то "клятий барига" водив твоєю рукою, коли ти то підписував?

Ох же ж і цинічний брехун!

"...цей список тільки збільшується. Це означає одне: ..." Джерело: https://censor.net/ua/n3608158
продовжуємо готуватися до "травневих шашликів"; сваримось з усіма країнами, які допомагають; допомагаємо всім, хто тягне вниз ЄС або відкрито проголошує наративи кремля (усіляких орбанів) і т.д. Але ніц не згадуємо про те, що саме дії (відведення, розмінування, закриття ракетних програм, скорочення фінансування ВПК і т.п.) та бездіяльність (ігнорування попереджень з боку розвідок ЄС та США, навіть особисто Директора ЦРУ, "західні ЗМІ хуже скабєєвой", "популізм Порошенка" у питанні виділення додаткових 50млрд на ЗСУ в січні 2022-го і т.п.) такого собі Зеленського В.О. - бо це московитське ІПСО...
31.03.2026 18:46 Ответить
ЕС выразит озабоченность. Трамп в друзьях у царя. Так кто там "усилит давление", Израиль?
31.03.2026 18:51 Ответить
 
 