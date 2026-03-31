Зеленский призвал усилить давление на Россию из-за военных преступлений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что мир не имеет права забыть преступления, которые Россия совершила против украинцев во время полномасштабной войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в его выступлении на Бучанском саммите – 2026.

Глава государства отметил, что список городов и сел, пострадавших от российской агрессии, постоянно растет. Он подчеркнул необходимость усиления международного давления на Россию.

Преступления, которые нельзя игнорировать

Зеленский перечислил населенные пункты, ставшие символами трагедии: Буча, Ирпень, Бородянка, Мариуполь, Ягодное, Авдеевка, Оленевка, Угледар, Часов Яр и другие.

По его словам, эти события свидетельствуют о системном характере преступлений, которые не могут быть забыты или проигнорированы международным сообществом.

"С момента первого саммита до сегодняшнего дня этот список только увеличивается. Это означает одно: нам нужно гораздо больше решимости, гораздо больше давления на Путина и Россию".

Санкции не могут быть ослаблены

Президент также подчеркнул, что ответом на такие действия не может быть смягчение санкций против России. Он провел параллели с событиями Второй мировой войны и ответственностью за преступления нацизма.

По словам Зеленского, тогда агрессор получил наказание, тогда как сейчас мир демонстрирует недостаточную жесткость в реагировании на современные преступления.

Ранее Зеленский подчеркнул, что Россия выдвинула требования, чтобы Украина вышла из подконтрольной ей части Донецкой и Луганской областей, в противном случае будут "другие условия".

