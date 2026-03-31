Зеленский в годовщину трагедии в Буче: Весь мир увидел, какой ужас несет Россия. ФОТОРЕПОРТАЖ
Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками во время оккупации Бучи в 2022 году.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Память
"Когда о Буче узнал весь мир. Об украинцах, жестоко убитых на улицах Бучи российскими оккупантами. О наших замученных людях в подвалах. О расстрелянных на дорогах. О взрослых и детях, чьи тела были найдены в могилах в Буче. Все увидели, какой ужас несет Россия и ее агрессия. Увидели, от чего на самом деле защищается Украина.
Сегодня, в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, мы почтили память украинцев, которых там убили и замучили. Мы помним и не забудем, что сделал враг. Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить за каждое преступление против наших людей.
Светлая память каждому, чью жизнь унесла Россия, всем, кто погиб в Буче и по всей Украине от рук российских оккупантов", - отметил глава государства.
Освобождение Бучи: ключевые моменты
Во время освобождения Бучи украинские силы провели успешную операцию по вытеснению российских захватчиков, которые удерживали город под контролем в начале полномасштабного вторжения.
Операция позволила установить полный контроль над городом, что дало возможность начать эвакуацию гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.
После освобождения были зафиксированы многочисленные свидетельства военных преступлений и разрушений инфраструктуры. Город нуждался в срочной помощи для восстановления жилых домов, больниц и коммунальных сетей.
Освобождение Бучи стало символом сопротивления Украины и важным стратегическим успехом на Киевском направлении, продемонстрировав способность Сил обороны эффективно освобождать оккупированные территории.
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