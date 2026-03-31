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Новости Фото Резня в Буче
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Зеленский в годовщину трагедии в Буче: Весь мир увидел, какой ужас несет Россия. ФОТОРЕПОРТАЖ

Президент Владимир Зеленский вместе с первой леди почтил память украинцев, убитых российскими захватчиками во время оккупации Бучи в 2022 году.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

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Память

"Когда о Буче узнал весь мир. Об украинцах, жестоко убитых на улицах Бучи российскими оккупантами. О наших замученных людях в подвалах. О расстрелянных на дорогах. О взрослых и детях, чьи тела были найдены в могилах в Буче. Все увидели, какой ужас несет Россия и ее агрессия. Увидели, от чего на самом деле защищается Украина.

Сегодня, в четвертую годовщину освобождения Бучи от российских оккупантов, мы почтили память украинцев, которых там убили и замучили. Мы помним и не забудем, что сделал враг. Каждый российский убийца, палач и террорист должен ответить за каждое преступление против наших людей.

Светлая память каждому, чью жизнь унесла Россия, всем, кто погиб в Буче и по всей Украине от рук российских оккупантов", - отметил глава государства.

Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі
Зеленский почтил память'ять вбитих у Бучі

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Освобождение Бучи: ключевые моменты

Во время освобождения Бучи украинские силы провели успешную операцию по вытеснению российских захватчиков, которые удерживали город под контролем в начале полномасштабного вторжения.

Операция позволила установить полный контроль над городом, что дало возможность начать эвакуацию гражданских лиц и обеспечить доставку гуманитарной помощи.

После освобождения были зафиксированы многочисленные свидетельства военных преступлений и разрушений инфраструктуры. Город нуждался в срочной помощи для восстановления жилых домов, больниц и коммунальных сетей.

Освобождение Бучи стало символом сопротивления Украины и важным стратегическим успехом на Киевском направлении, продемонстрировав способность Сил обороны эффективно освобождать оккупированные территории.

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Автор: 

Зеленский Владимир (24773) Киевская область (4735) память (1510) Бучанский район (176) Буча (44)
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Топ комментарии
+15
Чого одне з мудил не "лягло кістьми там у Криму"? Чого не зупинило ??
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31.03.2026 14:50 Ответить
+15
Сказало гнусяве опудало, завдячуючи якому, це жахіття прийшло на нашу землю.
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31.03.2026 14:52 Ответить
+13
Весь світ побачив той жах, ті наслідки, які несе бездумне обрання президентом та верховним головнокомандувачем нікчемного, некомпетентного та обмеженого чоловічка, для якого наративи країни-окупанта є прийнятними і які він пропагував зі сцени роками під виглядом "гумору".
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31.03.2026 15:15 Ответить

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