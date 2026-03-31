Фронт в Украине определяет границу между правом и агрессией, - Сибига

Война в Украине — это борьба за международное право и общие ценности Европы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом министр иностранных дел Украины Андрей Сибига заявил во время общения с представителями СМИ во вторник в Буче.

Акцент на ответственности России

"Сегодня у нас важное событие. Мы приветствуем в Украине министров иностранных дел Европейского Союза, прибывших на специальное выездное заседание. Главный акцент, фокус этого заседания – это ответственность, ответственность российских преступников, ответственность российского агрессора", – отметил Сибига.

По его словам, проведение заседания именно в Буче имеет глубокое символическое значение.

"Очень символично, что этот день мы начинаем с Бучи, потому что Буча – это, собственно, символ российских преступлений, совершенных на территории Украины. Ровно четыре года назад именно с Бучи началось освобождение оккупированных российскими оккупантами территорий, поэтому, помимо символа зверств россиян, Буча также является символом украинской несокрушимости, стойкости и героизма", – подчеркнул министр.

Он отметил, что именно в Буче особенно остро ощущается значение событий в Украине для будущего Европы.

"Пожалуй, как нигде в другом городе, в Буче чувствуешь, что будущее Европы, безопасность Европы решается именно здесь, в Украине", – сказал Сибига.

Министр отдельно отметил важность привлечения агрессора к ответственности для достижения справедливого мира.

"Привлечение агрессора к ответственности является неотъемлемой частью устойчивого, достойного, справедливого мира", – заявил он.

Благодарность ЕС за поддержку

Сибига выразил благодарность Верховному представителю ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Кае Каллас за визит, отметив важность внимания к Украине на фоне других конфликтов в мире.

"Я повторяюсь, я еще раз очень благодарен лично госпоже Кае Каллас за приезд сегодня в Украину для проявления, конкретного проявления поддержки и солидарности. На фоне событий, происходящих на Ближнем Востоке, очень важно, чтобы Украина была в топе повестки дня, и глобальной, и региональной. Поэтому эта поездка также позволяет нам держать вопрос Украины в этом топовом или приоритетном порядке дня", – сказал глава украинского МИД.

Что будут обсуждать

По словам министра, во время заседания планируется обсуждение ряда ключевых вопросов, в частности ситуации на фронте, энергетики.

"Сегодня у нас будет несколько сессий. Конечно, сегодня мы будем дополнительно говорить и об энергетике, будут соответствующие брифинги от наших должностных лиц. Конечно, мы будем говорить о фронте, и наши друзья, наши союзники будут проинформированы о ситуации на поле боя. Конечно, мы будем говорить о членстве Украины в Европейском Союзе", – сообщил Сибига.

Он также подчеркнул прогресс в сотрудничестве с ЕС.

"Я также благодарен Кае Каллас за то, что Украина уже де-факто участвует во всех заседаниях Совета министров иностранных дел, и наши должностные лица также принимают участие в других секторальных заседаниях. Украина – это Европа, и наше место в Европейском Союзе", – отметил министр.

Сибига добавил, что "нынешняя линия фронта – это также линия международного права и ценностей, которые мы отстоим, общих ценностей европейцев".