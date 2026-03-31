Фронт в Україні визначає межу між правом і агресією, - Сибіга

Війна в Україні - це боротьба за міжнародне право та спільні цінності Європи.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив під час спілкування з медіа у вівторок у Бучі.

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Акцент на відповідальності Росії

"Сьогодні у нас важлива подія. Ми вітаємо в Україні міністрів закордонних справ Європейського Союзу, які прибули на спеціальне виїзне засідання. Головний акцент, фокус цього засідання – це відповідальність, відповідальність російських злочинців, відповідальність російського агресора", – зазначив Сибіга.

За його словами, проведення засідання саме в Бучі має глибоке символічне значення.

"Дуже символічно, що цей день ми розпочинаємо з Бучі, тому що Буча – це, власне, символ російських злочинів, вчинених на території України. Рівно чотири роки тому саме з Бучі розпочалося звільнення окупованих російськими окупантами територій, тому окрім символу звірства російських, Буча також є символом української незламності, стійкості та героїзму", – підкреслив міністр.

Він наголосив, що саме в Бучі особливо гостро відчувається значення подій в Україні для майбутнього Європи.

"Мабуть, як ніде в іншому місті, в Бучі відчуваєш, що майбутнє Європи, безпека Європи вирішується саме тут, в Україні", – сказав Сибіга.

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Міністр окремо зазначив важливість притягнення агресора до відповідальності для досягнення справедливого миру.

"Притягнення до відповідальності агресора є невід’ємною частиною сталого, гідного, справедливого миру", – заявив він.

Подяка ЄС за підтримку

Сибіга висловив вдячність Верховній представниці ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Каї Каллас за візит, відзначивши важливість уваги до України на тлі інших конфліктів у світі.

"Я повторююся, я ще раз дуже вдячний особисто пані Каї Каллас за приїзд сьогодні до України для вияв, конкретний вияв підтримки та солідарності. На фоні подій, які мають місце на Близькому Сході, дуже важливо, щоб Україна була в топ-порядку денному, і глобальному, і регіональному. Тому ця поїздка також дозволяє нам тримати питання України у цьому топовому порядку чи пріоритетному порядку денному", – сказав глава українського МЗС.

Що обговорюватимуть

За словами міністра, під час засідання планується обговорення низки ключових питань, зокрема ситуація на фронті, енергетикою

"Сьогодні в нас буде декілька сесій. Звичайно, що сьогодні ми будемо додатково розмовляти і про енергетику, будуть відповідні брифинги від наших посадовців. Звичайно, що ми будемо розмовляти про фронт, і буде проінформовано наших друзів, наших союзників про ситуацію на полі. Звичайно, що ми будемо розмовляти про членство України в Європейському Союзі", – повідомив Сибіга.

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Він також підкреслив прогрес у співпраці з ЄС.

"Я також вдячний Каї Каллас за те, що Україна вже де-факто бере участь в усіх засіданнях і Ради міністрів закордонних справ, і наші посадовці беруть також участь в інших секторальних засіданнях. Україна – це Європа і наше місце в Європейському Союзі", – зазначив міністр.

Сибіга додав, що "Теперішня лінія фронту – це також лінія міжнародного права та цінностей, які ми відстоїмо, спільних цінностей європейців".