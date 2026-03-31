Буча - символ преступлений РФ. Виновные должны ответить, - Вадефуль

Массовые убийства жителей Бучи, совершенные оккупантами, стали символом российских военных преступлений и варварства, поэтому виновные в зверствах, совершенных в Украине, должны быть наказаны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил министр иностранных дел Германии Йоханн Вадефуль после прибытия в Киев 31 марта.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

"Четыре года назад мир затаил дыхание. Когда украинские военные после месяца российской оккупации освободили пригород Киева — Бучу, перед их глазами предстала картина ужаса. Многие из нас никогда не забудут эти кадры: расстрелянные мирные жители на улицах. Убитые в своих палисадниках. Сожженные. Брошенные в подвалы или канализацию. Похороненные в массовых могилах. Бесчисленные сообщения об изнасилованиях и пытках", — заявил Вадефуль.

Буча как символ преступлений РФ

По его словам, это также стало свидетельством того, что приходится терпеть людям на оккупированных территориях Украины вот уже 12 лет.

"Буча является символом бесчисленных других российских военных преступлений. Массовые убийства в Изюме, бомбардировка вокзала в Краматорске, осада Мариуполя – куда бы ни пришла путинская Россия, туда приходят убийства и варварство", – подчеркнул Вадефуль.

В то же время он подчеркнул, что город символизирует и силу Украины – способность освобождать свои территории, а также стойкость и мужество украинцев.

Сигнал поддержки Украине

Глава МИД подчеркнул, что проведение встречи министров иностранных дел ЕС в Буче и Киеве является четким политическим сигналом.

"Украинцы являются частью нашей европейской семьи, и мы решительно поддерживаем их на пути к Европейскому Союзу, который они выбрали в 2014 году во время Евромайдана", — отметил он.

Ответственность за преступления

Министр подчеркнул, что виновные в войне и преступлениях должны быть привлечены к ответственности.

"Как член-учредитель Комиссии по рассмотрению жалоб о возмещении ущерба и прилагая усилия по созданию Специального трибунала по преступлению агрессии против Украины, мы вместе с нашими партнерами содействуем юридической обработке российских зверств", — сказал Вадефуль.

Мир — только через силу

Вадефуль заявил, что Россия отвечает на мирные инициативы новыми атаками — ракетными ударами и дронами.

По его мнению, справедливый и длительный мир возможен только тогда, когда РФ осознает невозможность достичь своих целей военным путем.

"Мы должны продемонстрировать единство, стойкость и то, что отступление невозможно", — резюмировал глава МИД Германии.

Он подчеркнул: российские военные преступления также свидетельствуют о том, что безопасность в Европе в дальнейшем "возможна не вместе с путинской Россией, а только от нее". Министр подчеркнул, что на все предложения Украины о переговорах и прекращении огня Москва отвечает "градом бомб, ракетным террором и роями дронов".

"Поэтому длительный мир для Украины и всей Европы в конечном итоге наступит только благодаря силе Украины, благодаря осознанию Россией того, что она больше не сможет ничего достичь военным путем. Насколько долгим будет этот путь, зависит также от европейских сторонников Украины. Мы должны дать понять, что наша выдержка больше, что мы сплочены и что ослабление усилий не является вариантом. Это должно быть главным посланием сегодняшней встречи", — подчеркнул немецкий министр.