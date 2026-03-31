После деоккупации Бучи раскрыто 124 преступления РФ, установлено 97 подозреваемых и идентифицировано 98,3% погибших, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Буче расследовали 124 преступления, совершенные во время оккупации, в том числе убийства и пытки. Десяткам российских военнослужащих было предъявлено подозрение.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом рассказали в Национальной полиции Украины.

"31 марта — день деоккупации Бучи. Именно здесь одними из первых были зафиксированы похищения и пытки, сексуальное насилие, массовые убийства гражданских лиц, расстрелы на улицах и попытки скрыть преступления, которые своей жестокостью шокировали весь мир. Фактически весь город стал местом преступления. В этих условиях следователи начали системно собирать доказательства по стандартам расследования международных преступлений", — говорится в сообщении.

В Нацполиции отметили, что в рамках расследования уже раскрыто 124 самых дерзких преступления, из которых 84 убийства и 40 фактов жестокого обращения с гражданским населением в различных его проявлениях. Сообщили о подозрении 97 представителям российско-оккупационных войск. Идентифицировано 98,3 % погибших, тела которых переданы семьям для захоронения. Отдельная поисковая группа Нацполиции занимается установлением обстоятельств похищения и вывоза за пределы Украины более полусотни жителей Бучи.

"Собраны неопровержимые доказательства, что стало следствием уведомления о подозрении 59 военнослужащим РФ, среди которых 10 командиров. Обвинительные акты в отношении 46 фигурантов направлены в суд. Всего установлено более 2500 российских военнослужащих, находившихся в городе, подавляющая часть которых — военные 234-го десантно-штурмового полка РФ", — отмечают правоохранители.

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Расстрелы на Вокзальной и Яблунской

Одним из ключевых эпизодов стало расследование массовых расстрелов на перекрестке улиц Вокзальной и Яблунской. Следователи установили всех 12 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка РФ, которые с 5 по 9 марта 2022 года убили там 16 гражданских лиц. Людей расстреливали прямо на дороге, когда они пытались эвакуироваться или найти еду. Командир этого подразделения также идентифицирован, после чего ему сообщено о подозрении в отдаче приказа открывать огонь по гражданским.

Массовые убийства в жилых районах

Еще одно масштабное преступление зафиксировано в районе улиц Ивана Франко, Максима Рыдзанича и Набережной.

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По данным следствия, российские военные выгоняли людей из домов, проверяли их телефоны, после чего принимали решение о казни. Часть тел оккупанты сожгли — обгоревшие останки были обнаружены после деоккупации.

"Именно такие кейсы легли в основу формирования практики привлечения к ответственности командного состава вооруженных сил РФ. Именно в Буче впервые применен подход командной ответственности в соответствии с нормами Женевских конвенций, что стало важным прецедентом для национальной практики. Следователи уже работают над делами в отношении командиров высшего уровня, и вопрос уже заключается не в возможности привлечения к ответственности, а в реализации четкого плана действий, что делает это вопросом времени", — отметили в Нацполиции.

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