Після деокупації Бучі розкрито 124 злочини РФ, встановлено 97 підозрюваних та ідентифіковано 98,3% загиблих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

У Бучі розслідували 124 злочини під час окупації, серед них вбивства та катування. Повідомлено про підозру десяткам російських військових.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це розповіли у Національній поліції України.

"31 березня - день деокупації Бучі. Саме тут одними з перших були зафіксовані викрадення та катування, сексуальне насильство, масові вбивства цивільних, розстріли на вулицях і спроби приховати злочини, які своєю жорстокістю шокували весь світ. Фактично все місто стало місцем злочину. У цих умовах слідчі почали системно збирати докази за стандартами розслідування міжнародних злочинів", - йдеться в повідомленні.

У Нацполіції зазначили, що у межах розслідування вже розкрито 124 найзухваліші злочини, з яких 84 вбивства та 40 фактів жорстокого поводження з цивільним населенням у різних його проявах. Повідомили про підозру 97 представникам російсько-окупаційних військ. Ідентифіковано 98,3 % загиблих, тіла яких передано родинам для поховання. Окрема пошукова група Нацполіції займається встановленням обставин викрадення та вивезення за межі України понад півсотні бучанців.

"Зібрані неспростовні докази, що стало наслідком повідомлення про підозру 59 військовослужбовцям РФ, серед яких 10 командирів. Обвинувальні акти відносно 46 фігурантів скеровано до суду. Загалом встановлено понад 2500 російських військовослужбовців які перебували в місті, переважна частина яких є військові 234 десантно-штурмового полку РФ", - наголошують правоохоронці.

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Розстріли на Вокзальній і Яблунській

Одним із ключових епізодів стало розслідування масових розстрілів на перехресті вулиць Вокзальної та Яблунської. Слідчі встановили всіх 12 військовослужбовців 234 десантно-штурмового полку РФ, які з 5 по 9 березня 2022 року вбили там 16 цивільних. Людей розстрілювали просто на дорозі, коли вони намагалися евакуюватися або знайти їжу. Командира цього підрозділу також ідентифіковано, після чого йому повідомлено про підозру за віддання наказу відкривати вогонь по цивільних.

Масові вбивства у житлових районах

Ще один масштабний злочин зафіксовано в районі вулиць Івана Франка, Максима Ридзанича та Набережної.

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За даними слідства, російські військові виганяли людей із будинків, перевіряли їхні телефони, після чого ухвалювали рішення про страту. Частину тіл окупанти спалили — обгорілі рештки були виявлені після деокупації.

"Саме такі кейси лягли в основу формування практики притягнення до відповідальності командного складу збройних сил рф. Саме в Бучі вперше застосовано підхід командної відповідальності відповідно до норм Женевських конвенцій, що стало важливим прецедентом для національної практики. Слідчі вже працюють над справами щодо командирів вищого рівня, і питання вже полягає не в можливості притягнення, а в реалізації чіткого плану дій, що робить це питанням часу", - зазначили у Нацполіції.

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