Буча - символ злочинів РФ. Винні мають відповісти, - Вадефуль

Масові вбивства окупантами жителів Бучі стали символом російських воєнних злочинів і варварства, тож відповідальні за скоєні в Україні звірства мають бути покарані.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це заявив міністр закордонних справ Німеччини Йоганн Вадефуль після прибуття до Києва 31 березня.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Чотири роки тому світ затамував подих. Коли українські військові після місяця російської окупації звільнили передмістя Києва - Бучу, перед їхніми очима постала картина жаху. Багато хто з нас ніколи не забуде ці кадри: розстріляні цивільні на вулицях. Убиті у своїх палісадниках. Спалені. Кинуті в підвали чи каналізацію. Поховані у масових могилах. Незліченні звіти про зґвалтування та катування", - заявив Вадефуль.

Буча як символ злочинів РФ

За його словами, це також стало свідченням того, що доводиться терпіти людям на окупованих територіях України ось уже 12 років.

"Буча є символом незліченних інших російських воєнних злочинів. Масові вбивства в Ізюмі, бомбардування вокзалу в Краматорську, облога Маріуполя – куди б не прийшла путінська Росія, туди приходять вбивства та варварство", - підкреслив Вадефуль.

Водночас він підкреслив, що місто символізує і силу України - здатність звільняти свої території, а також стійкість і мужність українців.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас під час візиту до Бучі: Європа не дозволить Україні зникнути з поля зору

Сигнал підтримки Україні

Глава МЗС наголосив, що проведення зустрічі міністрів закордонних справ ЄС у Бучі та Києві є чітким політичним сигналом.

"Українці є частиною нашої європейської родини, і ми рішуче підтримуємо їх на шляху до Європейського Союзу, який вони обрали у 2014 році під час Євромайдан", - зазначив він.

Відповідальність за злочини

Міністр підкреслив, що винні у війні та злочинах мають бути притягнуті до відповідальності.

"Як член-засновник Комісії з розгляду скарг на відшкодування збитків та докладаючи зусиль щодо створення Спеціального трибуналу за злочин агресії проти України, ми разом із нашими партнерами сприяємо юридичному опрацюванню російських звірств", - сказав Вадефуль.

Мир — лише через силу

Вадефуль заявив, що Росія відповідає на мирні ініціативи новими атаками - ракетними ударами та дронами.

На його думку, справедливий і тривалий мир можливий лише тоді, коли РФ усвідомить неможливість досягти своїх цілей військовим шляхом.

"Ми маємо показати єдність, стійкість і те, що відступ неможливий", - резюмував глава МЗС Німеччини.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Після деокупації Бучі розкрито 124 злочини РФ, встановлено 97 підозрюваних та ідентифіковано 98,3% загиблих, - Нацполіція. ФОТОрепортаж

Він підкреслив: російські воєнні злочини також засвідчують, що безпека у Європі надалі "можлива не разом із путінською Росією, а лише від неї". Міністр підкреслив, що на всі пропозиції України щодо переговорів та припинення вогню Москва відповідає "градом бомб, ракетним терором та роями дронів".

"Тому тривалий мир для України та всієї Європи зрештою постане лише з української сили, з усвідомлення Росією того, що вона більше не зможе нічого досягти воєнним шляхом. Наскільки довгим буде цей шлях, залежить також від європейських прихильників України. Ми повинні дати зрозуміти, що наша витримка більша, що ми згуртовані і що послаблення зусиль не є варіантом. Це має бути головним меседжем сьогоднішньої зустрічі", - підкреслив німецький міністр.