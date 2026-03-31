Зеленський у роковини трагедії в Бучі: Весь світ побачив, який жах несе Росія. ФОТОрепортаж

Президент Володимир Зеленський із першою леді вшанував пам'ять українців, вбитих російськими загарбниками під час окупації Бучі у 2022 році.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

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Пам'ять

"Коли про Бучу дізнався весь світ. Про українців, жорстоко вбитих на вулицях Бучі російськими окупантами. Про наших закатованих людей у підвалах. Про розстріляних на дорогах. Про дорослих і дітей, чиї тіла були знайдені в могилах у Бучі. Усі побачили, який жах несе Росія та її агресія. Побачили, від чого насправді захищається Україна.



Сьогодні, у четверту річницю звільнення Бучі від російських окупантів, ми вшанували пам’ять українців, яких убили й закатували там. Ми пам’ятаємо і не забудемо, що зробив ворог. Кожен російський убивця, кат і терорист повинен відповісти за кожен злочин проти наших людей.



Світла пам’ять кожному, чиє життя забрала Росія, усім, хто загинув у Бучі та по всій Україні від рук російських окупантів", - зазначив глава держави.

















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Визволення Бучі: ключові моменти

Під час звільнення Бучі українські сили провели успішну операцію із витіснення російських загарбників, що тримали місто під контролем на початку повномасштабного вторгнення.

Операція дозволила встановити повний контроль над містом, що дало змогу почати евакуацію цивільних та забезпечити доставку гуманітарної допомоги.

Після звільнення були зафіксовані численні свідчення воєнних злочинів та руйнувань інфраструктури. Місто потребувало термінової допомоги для відновлення житлових будинків, лікарень і комунальних мереж.

Визволення Бучі стало символом опору України та важливим стратегічним успіхом на Київському напрямку, продемонструвавши здатність Сил оборони ефективно звільняти окуповані території.

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