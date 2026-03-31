США сняли санкции с трех судов под российским флагом

Российский контейнеровоз FESCO MONERON

Соединенные Штаты отменили санкции в отношении трех контейнеровозов, ходящих под флагом России.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, опубликованном на сайте, сообщает Цензор.НЕТ.

Так, США сняли санкции с контейнеровозов FESCO MONERON, FESCO MAGADAN и грузового судна SV.NIKOLAY. Все суда ходят под российским флагом и были исключены из санкционного списка без дополнительных объяснений.

Контейнеровоз FESCO MONERON, согласно данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, сейчас находится в бухте Нагаева вблизи Магадана РФ, FESCO MAGADAN - у берегов Японии, а SV.NIKOLAY - в Азовском море. 

31.03.2026 18:03 Ответить
31.03.2026 17:57 Ответить
31.03.2026 18:01 Ответить
....хто б сумнівався!!
31.03.2026 17:53 Ответить
Все йде по плану, каже Трамп. По плану маво красівава друга Бальйоді.
31.03.2026 17:54 Ответить
Трампонутий не винен, це ху...ло йому наказав
31.03.2026 17:55 Ответить
Політика Доні зашкалює
31.03.2026 17:56 Ответить
це за те, шо кацапи в ірані допомагають аятолам вбивати вояків США?!
31.03.2026 17:57 Ответить
чхати він хотів на вояків!!!!

за те що РФ 2 рази обрала його президентом, відмазала від тюряги і дала сотні міліардів
31.03.2026 18:03 Ответить
Тромб вбив вже всіх американських прокурорів і ФБРівців які розслідували зв'язок Тромба з КГБ. А на американських вояків Тромбу тим більше насрати.
31.03.2026 18:07 Ответить
Топіть їх.
31.03.2026 17:57 Ответить
З того, що в Азовському морі, санкції зніме Малюк.
31.03.2026 17:57 Ответить
Малюк уже ничего не может "снять". Уволен с должности в январе 2026.
31.03.2026 18:44 Ответить
31.03.2026 17:59 Ответить
Я не розумію, а в США хоч когось тригерить оцей весь безлад,який відбувається? Адже чокнутий трампон з підручними-це не США.
31.03.2026 17:59 Ответить
Тригерить. Але у них нема військового стану, тому тригерити їм залишилось менше трьох років.
31.03.2026 18:21 Ответить
Полковник Краснов вже даже не стидається що воно кремлівський агент і старається аж з штанів випригує щоб врятувати режим Х'уйла
31.03.2026 18:01 Ответить
КРАСНОВ знає що робить - не так просто в нього РФ влила сотні міліардів щоб він ніфіга для них не робив
31.03.2026 18:02 Ответить
Друг Вова терпит финансовые трудности. А он мине нравится. Снимем санкции, нехай раз"бошит б"ядского Зеленского! ПисДил не даёт делать!
31.03.2026 18:04 Ответить
❗️Іран атакуватиме об'єкти Microsoft, Apple, Google, Nvidia та низки інших компаній на Близькому Сході з вечора 1 квітня - заява Корпусу вартових Ісламської революції.
31.03.2026 18:04 Ответить
Побуду вангою
Іран таки отримає ядерний удар
31.03.2026 18:07 Ответить
не варто нікому це робити... бо тоді отримає і Україна, але з іншого боку. скриня піндорів - вона така...
31.03.2026 18:42 Ответить
Сышиа стали ох@уенными пид@арасами.Скоро догонят главных пидпров
31.03.2026 18:16 Ответить
"Сполучені Штати скасували санкції проти трьох контейнеровозів, які ходять під прапором Росії." Джерело: https://censor.net/ua/n3608152

Тобто трампон обісрався чотири рази: ці три контейнеровози і плюс танкер на Кубу.
Одне слово - пабєдун!

Але ми, в Україні, знаємо більшого, без перебільшення - НАЙВЕЛИЧНІШОГО пабєдуна і він "нєлох" якийсь, а герой "боневтік", незламний підписувач "безпекових гарантій" та потужний "дужедякула"! Славімо геніального обісцяльника всіх Всесвітів і часів!
(сарказм, якщо що)
31.03.2026 18:27 Ответить
просто ці контейнеровози возять паливо для атомних електростанцій. Ну а назад везуть продукцію Texas Insruments, Micron Technology та Microchip Technology Inc.
31.03.2026 18:30 Ответить
"краснов" отримав додаткові директиви.
31.03.2026 18:41 Ответить
 
 