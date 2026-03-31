США сняли санкции с трех судов под российским флагом
Соединенные Штаты отменили санкции в отношении трех контейнеровозов, ходящих под флагом России.
Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, опубликованном на сайте, сообщает Цензор.НЕТ.
Так, США сняли санкции с контейнеровозов FESCO MONERON, FESCO MAGADAN и грузового судна SV.NIKOLAY. Все суда ходят под российским флагом и были исключены из санкционного списка без дополнительных объяснений.
Контейнеровоз FESCO MONERON, согласно данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, сейчас находится в бухте Нагаева вблизи Магадана РФ, FESCO MAGADAN - у берегов Японии, а SV.NIKOLAY - в Азовском море.
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
за те що РФ 2 рази обрала його президентом, відмазала від тюряги і дала сотні міліардів
Іран таки отримає ядерний удар
Тобто трампон обісрався чотири рази: ці три контейнеровози і плюс танкер на Кубу.
Одне слово - пабєдун!
Але ми, в Україні, знаємо більшого, без перебільшення - НАЙВЕЛИЧНІШОГО пабєдуна і він "нєлох" якийсь, а герой "боневтік", незламний підписувач "безпекових гарантій" та потужний "дужедякула"! Славімо геніального обісцяльника всіх Всесвітів і часів!
(сарказм, якщо що)