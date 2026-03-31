США сняли санкции с трех судов под российским флагом

Соединенные Штаты отменили санкции в отношении трех контейнеровозов, ходящих под флагом России.

Об этом говорится в заявлении Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, опубликованном на сайте.

Так, США сняли санкции с контейнеровозов FESCO MONERON, FESCO MAGADAN и грузового судна SV.NIKOLAY. Все суда ходят под российским флагом и были исключены из санкционного списка без дополнительных объяснений.

Контейнеровоз FESCO MONERON, согласно данным сервиса отслеживания судов Marinetraffic, сейчас находится в бухте Нагаева вблизи Магадана РФ, FESCO MAGADAN - у берегов Японии, а SV.NIKOLAY - в Азовском море.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ослабление санкций США против российской нефти наносит большой ущерб, - Стубб