США зняли санкції з трьох суден під російським прапором
Сполучені Штати скасували санкції проти трьох контейнеровозів, які ходять під прапором Росії.
Це йдеться у заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, опублікованої на сайті, інформує Цензор.НЕТ.
Так, Штати зняли санкції з контейнеровозів FESCO MONERON, FESCO MAGADAN і вантажного судна SV.NIKOLAY. Усі судна ходять під російським прапором і були виключені із списку санкцій без додаткових пояснень.
Контейнеровоз FESCO MONERON, згідно з даними сервісу відстеження суден Marinetraffic, зараз знаходиться в Бухті Нагаєва поблизу Магадана РФ, FESCO MAGADAN — біля берегів Японії, а SV.NIKOLAY — в Азовському морі.
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за те що РФ 2 рази обрала його президентом, відмазала від тюряги і дала сотні міліардів