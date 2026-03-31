США зняли санкції з трьох суден під російським прапором

Сполучені Штати скасували санкції проти трьох контейнеровозів, які ходять під прапором Росії.

Це йдеться у заяві Управління з контролю за іноземними активами (OFAC) Міністерства фінансів США, опублікованої на сайті, інформує Цензор.НЕТ.

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Так, Штати зняли санкції з контейнеровозів FESCO MONERON, FESCO MAGADAN і вантажного судна SV.NIKOLAY. Усі судна ходять під російським прапором і були виключені із списку санкцій без додаткових пояснень.

Контейнеровоз FESCO MONERON, згідно з даними сервісу відстеження суден Marinetraffic, зараз знаходиться в Бухті Нагаєва поблизу Магадана РФ, FESCO MAGADAN — біля берегів Японії, а SV.NIKOLAY — в Азовському морі.

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