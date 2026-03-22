Послаблення санкцій США проти російської нафти завдає великої шкоди, - Стубб

Послаблення американських санкцій щодо нафти РФ завдає величезної шкоди, оскільки підживлює російську військову машину.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стубб про наслідки скасування санкцій

Фінський президент зазначив, що це рішення завдає величезної шкоди Україні, тому що, по суті, "підживлює російську військову машину".

"Від самого початку я вважав, що нам потрібно зробити дві речі: надати Україні максимальну підтримку, як фінансову, так і військову, і чинити на Росію якомога більший тиск. І, звичайно ж, ключову роль у цьому відіграють санкції",- наголосив Стубб.

Відповідаючи на запитання про можливе відновлення санкцій США після завершення ескалації на Близькому Сході, Стубб відповів: "У мене немає такої кришталевої кулі".

Водночас політик сказав, що президент США Дональд Трамп заслуговує на визнання за те, що восени минулого року запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових гігантів - "Роснефти" та "Лукойла", і використав американські мита, щоб змусити Індію скоротити імпорт російських енергоносіїв.

При цьому Стубб уникнув прогнозів щодо поновлення санкцій з боку США.

"На цьому етапі ми просто не знаємо", - сказав він.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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