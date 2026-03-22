Послаблення санкцій США проти російської нафти завдає великої шкоди, - Стубб
Послаблення американських санкцій щодо нафти РФ завдає величезної шкоди, оскільки підживлює російську військову машину.
Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.
Стубб про наслідки скасування санкцій
Фінський президент зазначив, що це рішення завдає величезної шкоди Україні, тому що, по суті, "підживлює російську військову машину".
"Від самого початку я вважав, що нам потрібно зробити дві речі: надати Україні максимальну підтримку, як фінансову, так і військову, і чинити на Росію якомога більший тиск. І, звичайно ж, ключову роль у цьому відіграють санкції",- наголосив Стубб.
Відповідаючи на запитання про можливе відновлення санкцій США після завершення ескалації на Близькому Сході, Стубб відповів: "У мене немає такої кришталевої кулі".
Водночас політик сказав, що президент США Дональд Трамп заслуговує на визнання за те, що восени минулого року запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових гігантів - "Роснефти" та "Лукойла", і використав американські мита, щоб змусити Індію скоротити імпорт російських енергоносіїв.
При цьому Стубб уникнув прогнозів щодо поновлення санкцій з боку США.
"На цьому етапі ми просто не знаємо", - сказав він.
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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- Трамп:
Якщо через 48 годин не буде відкрито Ормузьку протоку, то атакам будуть піддані всі електростанції Ірану, починаючи з найбільшої.
- Іран:
Іран попереджає, що в разі нападу на його енергетичну інфраструктуру всі енергетичні, інформаційні та опріснювальні об'єкти, що належать США та їх союзникам у регіоні, стануть мішенню.
- Експерт:
Країни Перської затоки отримують більшу частину питної води з опріснювальних установок. За деякими оцінками, удар лише по електростанції Джубайль в Саудівській Аравії призведе до евакуації 8,5 мільйонів жителів Ер-Ріяда протягом тижня…
- Всі інші:
«Ой!!!».
- За шість місяців до бомбардування Ірану та закриття Ормузької протоки адміністрація Трампа звільнила всіх експертів Державного департаменту з нафти і газу. Людей, які змоделювали саме цей сценарій. Ті, хто має зв'язки в міністерствах енергетики країн Перської затоки. Тепер ніхто не знає, кому зателефонувати.
У це ж неможливо повірити!
- Можливо, якщо пам'ятати про Краснова.