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Новини Санкції США проти Росії
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Послаблення санкцій США проти російської нафти завдає великої шкоди, - Стубб

Стубб розповів про наслідки пом’якшення нафтових санкцій проти РФ

Послаблення американських санкцій щодо нафти РФ завдає величезної шкоди, оскільки підживлює російську військову машину.

Про це заявив президент Фінляндії Александр Стубб в інтерв’ю The Telegraph, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Стубб про наслідки скасування санкцій 

Фінський президент зазначив, що це рішення завдає величезної шкоди Україні, тому що, по суті, "підживлює російську військову машину".

"Від самого початку я вважав, що нам потрібно зробити дві речі: надати Україні максимальну підтримку, як фінансову, так і військову, і чинити на Росію якомога більший тиск. І, звичайно ж, ключову роль у цьому відіграють санкції",- наголосив Стубб.

Відповідаючи на запитання про можливе відновлення санкцій США після завершення ескалації на Близькому Сході, Стубб відповів: "У мене немає такої кришталевої кулі".

Водночас політик сказав, що президент США Дональд Трамп заслуговує на визнання за те, що восени минулого року запровадив санкції проти двох найбільших російських нафтових гігантів -  "Роснефти" та "Лукойла", і використав американські мита, щоб змусити Індію скоротити імпорт російських енергоносіїв.

При цьому Стубб уникнув прогнозів щодо поновлення санкцій з боку США.

"На цьому етапі ми просто не знаємо", - сказав він. 

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Що передувало?

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Автор: 

нафта (6645) санкції (13245) США (26857) Стубб Александр (215)
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- Трамп:
Якщо через 48 годин не буде відкрито Ормузьку протоку, то атакам будуть піддані всі електростанції Ірану, починаючи з найбільшої.
- Іран:
Іран попереджає, що в разі нападу на його енергетичну інфраструктуру всі енергетичні, інформаційні та опріснювальні об'єкти, що належать США та їх союзникам у регіоні, стануть мішенню.
- Експерт:
Країни Перської затоки отримують більшу частину питної води з опріснювальних установок. За деякими оцінками, удар лише по електростанції Джубайль в Саудівській Аравії призведе до евакуації 8,5 мільйонів жителів Ер-Ріяда протягом тижня…
- Всі інші:
«Ой!!!».
- За шість місяців до бомбардування Ірану та закриття Ормузької протоки адміністрація Трампа звільнила всіх експертів Державного департаменту з нафти і газу. Людей, які змоделювали саме цей сценарій. Ті, хто має зв'язки в міністерствах енергетики країн Перської затоки. Тепер ніхто не знає, кому зателефонувати.
У це ж неможливо повірити!
- Можливо, якщо пам'ятати про Краснова.
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22.03.2026 21:04 Відповісти
+2
Стубб одне говорить. Бессент протилежне. Цікаво оцей Александр 190 см росту, активний спортсмен, пройшов військову службу, зміг би дати пісьдюлєй підарасу Бессенту?
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22.03.2026 21:12 Відповісти

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