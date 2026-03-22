Росія насправді заробляє менше після зняття санкцій з її нафти, - Бессент

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія насправді отримує менше прибутків від продажу своєї нафти після того, як США тимчасово дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на судна.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прибутки РФ не збільшились

"Чи отримуватиме Росія більше грошей, якщо нафта коштуватиме 150 доларів (за барель, - ред.), і вони від цього отримуватимуть 70%? Чи якщо нафта коштуватиме менше за 100 доларів? Тому вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія може отримати, становить два мільярди доларів, що дорівнює одному дню російського бюджету", - сказав Бессент.

За словами американського міністра, Росія все одно б отримувала б гроші, адже близько 90% її нафти купує Китай.

"Ми значною мірою змогли погіршити їх (російський, - ред.) експорт, який упав на близько 25%, коли решта світу не купувала (російську нафту, - ред.). Експорт знизився, але був рятувальний круг від Китаю. Але тепер ми відкрили цю (російську нафту, - ред.) для всіх", - заявив очільник Мінфіну США.

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Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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