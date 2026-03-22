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Новини Санкції США проти Росії
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Росія насправді заробляє менше після зняття санкцій з її нафти, - Бессент

Бессент: Росія заробляє менше після зняття нафтових санкцій

Міністр фінансів США Скотт Бессент заявив, що Росія насправді отримує менше прибутків від продажу своєї нафти після того, як США тимчасово дозволили продаж російської нафти та нафтопродуктів, які вже завантажені на судна.

Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу NBC News, повідомляє Цензор.НЕТ.

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Прибутки РФ не збільшились 

"Чи отримуватиме Росія більше грошей, якщо нафта коштуватиме 150 доларів (за барель, - ред.), і вони від цього отримуватимуть 70%? Чи якщо нафта коштуватиме менше за 100 доларів? Тому вони отримують менше грошей. Наш аналіз показує, що максимальна додаткова сума, яку Росія може отримати, становить два мільярди доларів, що дорівнює одному дню російського бюджету", - сказав Бессент.

За словами американського міністра, Росія все одно б отримувала б гроші, адже близько 90% її нафти купує Китай.

"Ми значною мірою змогли погіршити їх (російський, - ред.) експорт, який упав на близько 25%, коли решта світу не купувала (російську нафту, - ред.). Експорт знизився, але був рятувальний круг від Китаю. Але тепер ми відкрили цю (російську нафту, - ред.) для всіх", - заявив очільник Мінфіну США.

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Що передувало?

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Автор: 

нафта (6645) росія (70632) санкції (13245) Бессент Скот (113)
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Топ коментарі
+27
Я чей-то не понял. Это "отрицательно больше" или "положительно меньше"? А?
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22.03.2026 19:30 Відповісти
+20
Просте питання: з якого буя рашисти взагалі заробляють з подачі США?
При цьому те, що рашисти наводять іранські ракети та дрони на військові бази та обʼєкти США нікого не тисне?
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22.03.2026 19:31 Відповісти
+10
О как завЄрнул, мля!
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22.03.2026 19:32 Відповісти

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