Россия на самом деле зарабатывает меньше после снятия санкций с ее нефти, — Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Россия на самом деле получает меньше доходов от продажи своей нефти после того, как США временно разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые уже загружены на суда.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Доходы РФ не увеличились

"Будет ли Россия получать больше денег, если нефть будет стоить 150 долларов (за баррель. — Ред.), и они от этого будут получать 70%? Или если нефть будет стоить меньше 100 долларов? Поэтому они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составляет два миллиарда долларов, что равно одному дню российского бюджета", — сказал Бессент.

По словам американского министра, Россия все равно получала бы деньги, ведь около 90% ее нефти покупает Китай.

"Мы в значительной степени смогли ухудшить их (российский. — Ред.) экспорт, который упал примерно на 25%, когда остальной мир не покупал (российскую нефть. — Ред.). Экспорт снизился, но был спасательный круг со стороны Китая. Но теперь мы открыли эту (российскую нефть. — Ред.) для всех", — заявил глава Минфина США.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

