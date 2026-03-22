Россия на самом деле зарабатывает меньше после снятия санкций с ее нефти, — Бессент

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что Россия на самом деле получает меньше доходов от продажи своей нефти после того, как США временно разрешили продажу российской нефти и нефтепродуктов, которые уже загружены на суда.

Об этом он сказал в интервью телеканалу NBC News.

Доходы РФ не увеличились 

"Будет ли Россия получать больше денег, если нефть будет стоить 150 долларов (за баррель. — Ред.), и они от этого будут получать 70%? Или если нефть будет стоить меньше 100 долларов? Поэтому они получают меньше денег. Наш анализ показывает, что максимальная дополнительная сумма, которую Россия может получить, составляет два миллиарда долларов, что равно одному дню российского бюджета", — сказал Бессент.

По словам американского министра, Россия все равно получала бы деньги, ведь около 90% ее нефти покупает Китай.

"Мы в значительной степени смогли ухудшить их (российский. — Ред.) экспорт, который упал примерно на 25%, когда остальной мир не покупал (российскую нефть. — Ред.). Экспорт снизился, но был спасательный круг со стороны Китая. Но теперь мы открыли эту (российскую нефть. — Ред.) для всех", — заявил глава Минфина США.

США не отменяли санкции против РФ, но Индии разрешили покупать российскую нефть, — Белый дом

Что предшествовало?

ЕС обеспокоен смягчением санкций США против России, - Кошта

Топ комментарии
+13
Я чей-то не понял. Это "отрицательно больше" или "положительно меньше"? А?
22.03.2026 19:30
22.03.2026 19:30 Ответить
+12
Просте питання: з якого буя рашисти взагалі заробляють з подачі США?
При цьому те, що рашисти наводять іранські ракети та дрони на військові бази та обʼєкти США нікого не тисне?
22.03.2026 19:31
22.03.2026 19:31 Ответить
+5
О как завЄрнул, мля!
22.03.2026 19:32
22.03.2026 19:32 Ответить
Та які там прибутки - сльози -Бессент
22.03.2026 19:30
22.03.2026 19:30 Ответить
Свєчной заводік... Скромнєнькій малєнькій.. так, бабушка в наслєдство оставіла 🤨😥😓
22.03.2026 19:50
22.03.2026 19:50 Ответить
Нууу, це класичне "мир-це війна", "зло- це добро".
22.03.2026 19:54
22.03.2026 19:54 Ответить
ШО?????????

ГРЕБАНІ НАРКОМАНИ ПЕДОФІЛИ
22.03.2026 19:31
22.03.2026 19:31 Ответить
О как завЄрнул, мля!
22.03.2026 19:32
22.03.2026 19:32 Ответить
"Пиз...ть - не мешки таскать" (с)
Вибачаюсь...
22.03.2026 19:32
22.03.2026 19:32 Ответить
Ти поясни людям на *** ви полізли в той ******* Іран? Не треба пояснювати, скільки росія заробить після зняття санкцій - до *** заробила і заробить.
22.03.2026 19:37
22.03.2026 19:37 Ответить
Думали, що буде приблизно як у Венесуелі. Але не пощастило. Як кацапам у лютому 2022. Не завжди все йде за планом.
22.03.2026 19:54
22.03.2026 19:54 Ответить
Ірак, Афганістан, Вїєтнам... Всюди обісрались. Всюди після них прийшли тоталітарні та радикальніші ніж були режими. Вони і у Кубі у 60-х обісрались... Ну то таке. І ось знову.
22.03.2026 20:07
22.03.2026 20:07 Ответить
А нафіга взагалі ці розмови?Ви ж сказали ,що у вас інші приорітети)Уроди.
22.03.2026 19:37
22.03.2026 19:37 Ответить
справжній зануда той, хто доказав що маленький і тонкий краще ніж великий і товстий
22.03.2026 19:37
22.03.2026 19:37 Ответить
Московія ****** взагалі НІЧОГО не заробляє!! Тому, що нєча…, це оркам не Норвегія чи Саудити, це сруськай міф!! Заробляє прутін-****** і родичі, а не ота рвань срюськая, що все пропиває…
22.03.2026 19:44
22.03.2026 19:44 Ответить
ну так, давно відомо що дощі посилюють посуху.
22.03.2026 19:46
22.03.2026 19:46 Ответить
Там, як у нас : або дебіли, або негідники. Тому що їх комік-фюрери наділені виключно цими «чеснотами».
22.03.2026 19:47
22.03.2026 19:47 Ответить
американці, як завжди, рятують свого союзника - рашку
22.03.2026 19:47
22.03.2026 19:47 Ответить
бесент, це тобі трампон сказав? якщо так, то українці вірять. а як жеж це ж трампон.
22.03.2026 19:47
22.03.2026 19:47 Ответить
Дорослі люди, а несуть марення, щоб сподобатися Трампу.
22.03.2026 19:48
22.03.2026 19:48 Ответить
Більше заробляє Норвегія і Азербайджан . ❤️🛢️🇳🇴 ❤️🛢️🇦🇿.
А рашку треба випердолити з ринку геть! Українські соколи роблять санкції ( нпз, порти, танкери нелегальні) .треба "світовій борзоті... тьху: спільноті " різкіше братись до справи!!
22.03.2026 19:48
22.03.2026 19:48 Ответить
Оруелл-вставай з могили. Твій час настав.
22.03.2026 19:48
22.03.2026 19:48 Ответить
Боже, яка ганьба. Ні слова про те, що рашка вже торгує нафтою взагалі без дисконту, а навпаки - з надбавкою.
22.03.2026 19:49
22.03.2026 19:49 Ответить
Чорне це насправді біле
22.03.2026 19:50
22.03.2026 19:50 Ответить
Так ворони бачать - чорне бачать як біле і вночі осліплені білизною..
22.03.2026 19:57
22.03.2026 19:57 Ответить
математика та економіка!
отакі вони, мага випускники лігі плюща!!!
22.03.2026 19:57
22.03.2026 19:57 Ответить
Стопроцентно. Если продавать нефть с прибылью в 5 долларов и в 50 долларов. то это точно такой же заработок. И это только пока.
22.03.2026 20:00
22.03.2026 20:00 Ответить
От...*** видав настояший Міністр фінансів
22.03.2026 20:06
22.03.2026 20:06 Ответить
ги-ги... Білий дім вже як Кремль... вермішель трамплінівська вже летить на вуха ..
22.03.2026 20:07
22.03.2026 20:07 Ответить
цей осел дає зрозуміти, що відміна санкцій дає менше грошей.Тоді накуя америцям був потрібний цирк із затримкою рашистських корит,котрі тягають нафту???Чим більше продадуть(згідно цього осла)б тим менше зароблять...3,14стєц лютий
22.03.2026 20:13
22.03.2026 20:13 Ответить
Логика Бессента что без санкций цена нефти будет ниже, тоесть, Россия заработает меньше. Он тут прав, но в целом Россия заработает намного больше чем месяц назад.
22.03.2026 20:28
22.03.2026 20:28 Ответить
 
 