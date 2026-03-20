ЕС обеспокоен смягчением санкций США против России, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что решение США о частичной отмене санкций против РФ вызывает беспокойство в Европейском союзе.

"Нам нужно усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее военную экономику и привести ее за стол переговоров. Учитывая это, мы подчеркнули нашу озабоченность решением Соединенных Штатов частично отменить санкции, которые уже применяются к России", - сказал Кошта на пресс-конференции, состоявшейся в полночь по завершении заседания Европейского совета.

Президент Европейского совета подчеркнул, что ЕС "хочет работать над достижением справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на принципах Хартии Европейского Союза и международном праве, в частности на праве на суверенитет, территориальную целостность и уважение к международно признанным границам".

Дякуйте, що санкції проти України не вводять.
20.03.2026 08:19 Ответить
Пора Европі уже отямитись. РФ і США союзники. США використовує РФ для послаблення Европи і бачить в Европі конкурента.
20.03.2026 08:30 Ответить
Ні. Не отямляться. Занадто довго перебувають в теплій ванні з рожевими поні.
20.03.2026 08:37 Ответить
Чергове "на от'є#ісь" у виконанні єврокуколдів. Яке ж все таки дно.🤦
20.03.2026 08:35 Ответить
Урааааааа....чергове занепокоєння
20.03.2026 08:47 Ответить
 
 