ЕС обеспокоен смягчением санкций США против России, - Кошта

Президент Европейского совета Антониу Кошта заявил, что решение США о частичной отмене санкций против РФ вызывает беспокойство в Европейском союзе.

"Нам нужно усилить давление на Россию, чтобы ослабить ее военную экономику и привести ее за стол переговоров. Учитывая это, мы подчеркнули нашу озабоченность решением Соединенных Штатов частично отменить санкции, которые уже применяются к России", - сказал Кошта на пресс-конференции, состоявшейся в полночь по завершении заседания Европейского совета.

Президент Европейского совета подчеркнул, что ЕС "хочет работать над достижением справедливого и устойчивого мира в Украине, основанного на принципах Хартии Европейского Союза и международном праве, в частности на праве на суверенитет, территориальную целостность и уважение к международно признанным границам".

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и в настоящее время находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

