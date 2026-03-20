ЄС занепокоєний пом’якшенням санкцій США проти Росії, - Кошта

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США про часткове скасування санкцій проти РФ викликає занепокоєння в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

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"Нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб послабити її військову економіку та привести її за стіл переговорів. З огляду на це, ми наголосили на нашій стурбованості рішенням Сполучених Штатів частково скасувати санкції, які вже застосовуються до Росії", - сказав Кошта на пресконференції, яка відбулася опівночі по завершенню засідання Європейської ради.

Президент Європейської ради наголосив, що ЄС "хоче працювати над досягненням справедливого та сталого миру в Україні, заснованого на принципах Хартії Європейського Союзу та міжнародному праві, зокрема на праві на суверенітет, територіальну цілісність та повагу до міжнародно визнаних кордонів".

Що передувало?

Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.

Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.

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