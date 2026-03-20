ЄС занепокоєний пом’якшенням санкцій США проти Росії, - Кошта
Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США про часткове скасування санкцій проти РФ викликає занепокоєння в Європейському Союзі.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.
"Нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб послабити її військову економіку та привести її за стіл переговорів. З огляду на це, ми наголосили на нашій стурбованості рішенням Сполучених Штатів частково скасувати санкції, які вже застосовуються до Росії", - сказав Кошта на пресконференції, яка відбулася опівночі по завершенню засідання Європейської ради.
Президент Європейської ради наголосив, що ЄС "хоче працювати над досягненням справедливого та сталого миру в Україні, заснованого на принципах Хартії Європейського Союзу та міжнародному праві, зокрема на праві на суверенітет, територіальну цілісність та повагу до міжнародно визнаних кордонів".
Що передувало?
- Міністерство фінансів США оголосило про виключення низки фізичних та юридичних осіб із санкційного списку, пов’язаного з Росією.
- Сполучені Штати видали 30-денний дозвіл країнам на купівлю російської нафти та нафтопродуктів, які перебувають під санкціями й зараз знаходяться на танкерах в морі. Міністр фінансів Скотт Бессент назвав цей крок заходом для стабілізації світових енергетичних ринків, стривожених війною з Іраном.
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