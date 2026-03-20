УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11650 відвідувачів онлайн
Новини Санкції США проти Росії Скасування санкцій проти Росії
911 7

ЄС занепокоєний пом’якшенням санкцій США проти Росії, - Кошта

США частково скасували санкції проти РФ: реакція ЄС

Президент Європейської ради Антоніу Кошта заявив, що рішення США про часткове скасування санкцій  проти РФ викликає занепокоєння в Європейському Союзі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє Інтерфакс-Україна.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Нам потрібно посилити тиск на Росію, щоб послабити її військову економіку та привести її за стіл переговорів. З огляду на це, ми наголосили на нашій стурбованості рішенням Сполучених Штатів частково скасувати санкції, які вже застосовуються до Росії", - сказав Кошта на пресконференції, яка відбулася опівночі по завершенню засідання Європейської ради.

Президент Європейської ради наголосив, що ЄС "хоче працювати над досягненням справедливого та сталого миру в Україні, заснованого на принципах Хартії Європейського Союзу та міжнародному праві, зокрема на праві на суверенітет, територіальну цілісність та повагу до міжнародно визнаних кордонів".

Що передувало?

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Туск відкинув можливість енергетичної співпраці з Росією

Автор: 

санкції (13237) США (26837) Євросоюз (15299) Кошта Антоніу (149)
Поділитися:
Підсумувати:

Завантаження...

 
 