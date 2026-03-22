Ослабление санкций США против российской нефти наносит большой ущерб, — Стубб

Ослабление американских санкций в отношении нефти из РФ наносит огромный ущерб, поскольку подпитывает российскую военную машину.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Стубб о последствиях отмены санкций

Финский президент отметил, что это решение наносит огромный ущерб Украине, поскольку, по сути, "подпитывает российскую военную машину".

"С самого начала я считал, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку, как финансовую, так и военную, и оказывать на Россию как можно большее давление. И, конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", — подчеркнул Стубб.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении санкций США после завершения эскалации на Ближнем Востоке, Стубб ответил: "У меня нет такого хрустального шара".

В то же время политик сказал, что президент США Дональд Трамп заслуживает признания за то, что осенью прошлого года ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных гигантов — "Роснефти" и "Лукойла", и использовал американские пошлины, чтобы заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.

При этом Стубб уклонился от прогнозов относительно возобновления санкций со стороны США.

"На данном этапе мы просто не знаем", — сказал он.

Что предшествовало?

Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.

Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.

