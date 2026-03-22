Ослабление санкций США против российской нефти наносит большой ущерб, — Стубб

Ослабление американских санкций в отношении нефти из РФ наносит огромный ущерб, поскольку подпитывает российскую военную машину.

Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.

Стубб о последствиях отмены санкций 

Финский президент отметил, что это решение наносит огромный ущерб Украине, поскольку, по сути, "подпитывает российскую военную машину".

"С самого начала я считал, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку, как финансовую, так и военную, и оказывать на Россию как можно большее давление. И, конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", — подчеркнул Стубб.

Отвечая на вопрос о возможном возобновлении санкций США после завершения эскалации на Ближнем Востоке, Стубб ответил: "У меня нет такого хрустального шара".

В то же время политик сказал, что президент США Дональд Трамп заслуживает признания за то, что осенью прошлого года ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных гигантов — "Роснефти" и "Лукойла", и использовал американские пошлины, чтобы заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.

При этом Стубб уклонился от прогнозов относительно возобновления санкций со стороны США.

"На данном этапе мы просто не знаем", — сказал он. 

Читайте также: Россия на самом деле зарабатывает меньше после снятия санкций с ее нефти, — Бессент

Что предшествовало?

Читайте также: Минфин США снял санкции с двух граждан России и нескольких иностранцев

Топ комментарии
https://www.youtube.com/hashtag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%B2%D0%B5%D1%82 #ПолитБесПросвет
- Трамп:
Якщо через 48 годин не буде відкрито Ормузьку протоку, то атакам будуть піддані всі електростанції Ірану, починаючи з найбільшої.
- Іран:
Іран попереджає, що в разі нападу на його енергетичну інфраструктуру всі енергетичні, інформаційні та опріснювальні об'єкти, що належать США та їх союзникам у регіоні, стануть мішенню.
- Експерт:
Країни Перської затоки отримують більшу частину питної води з опріснювальних установок. За деякими оцінками, удар лише по електростанції Джубайль в Саудівській Аравії призведе до евакуації 8,5 мільйонів жителів Ер-Ріяда протягом тижня…
- Всі інші:
«Ой!!!».
- За шість місяців до бомбардування Ірану та закриття Ормузької протоки адміністрація Трампа звільнила всіх експертів Державного департаменту з нафти і газу. Людей, які змоделювали саме цей сценарій. Ті, хто має зв'язки в міністерствах енергетики країн Перської затоки. Тепер ніхто не знає, кому зателефонувати.
У це ж неможливо повірити!
- Можливо, якщо пам'ятати про Краснова.
22.03.2026 21:04 Ответить
Стубб одне говорить. Бессент протилежне. Цікаво оцей Александр 190 см росту, активний спортсмен, пройшов військову службу, зміг би дати пісьдюлєй підарасу Бессенту?
22.03.2026 21:12 Ответить
В яблочко
22.03.2026 21:16 Ответить
А КУПІВЛЯ ЄВРОПОЮ КАЦАПСЬКИХ ЕНЕРГОНОСІЇВ ПОСЛАБЛЮЄ ЇХНЮ ВІЙСЬКОВУ МАШИНУ????
22.03.2026 22:13 Ответить
А що Трамп думає? Чи він уже за Кубу думає???
22.03.2026 21:20 Ответить
Не переживай ..буде і куба і Канада і Гренландія.. Всьому свій час
22.03.2026 22:15 Ответить
Не завдає ніякої шкоди, шкоди тільки завдають удари ЗСу по нафтопереробних кацапських заводах!
22.03.2026 21:24 Ответить
Как ловко х-ло с евреем втравили штаты в эту месиловку и теперь пытаются втянуть туда и Европу.
22.03.2026 21:31 Ответить
стубб, то закрути санкції по максимуму.
22.03.2026 21:33 Ответить
Продолжающаяся война на Ближнем Востоке привела к резкому росту мировых цен на нефть и заставила США ослабить санкции в отношении России. За две недели с начала американо-израильских ударов по Ирану доходы Москвы от продажи ископаемого топлива достигли 7,7 млрд в пересчете на евро.
22.03.2026 21:35
 
 