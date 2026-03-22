Ослабление санкций США против российской нефти наносит большой ущерб, — Стубб
Ослабление американских санкций в отношении нефти из РФ наносит огромный ущерб, поскольку подпитывает российскую военную машину.
Об этом заявил президент Финляндии Александр Стубб в интервью The Telegraph, сообщает Цензор.НЕТ.
Стубб о последствиях отмены санкций
Финский президент отметил, что это решение наносит огромный ущерб Украине, поскольку, по сути, "подпитывает российскую военную машину".
"С самого начала я считал, что нам нужно сделать две вещи: оказать Украине максимальную поддержку, как финансовую, так и военную, и оказывать на Россию как можно большее давление. И, конечно же, ключевую роль в этом играют санкции", — подчеркнул Стубб.
Отвечая на вопрос о возможном возобновлении санкций США после завершения эскалации на Ближнем Востоке, Стубб ответил: "У меня нет такого хрустального шара".
В то же время политик сказал, что президент США Дональд Трамп заслуживает признания за то, что осенью прошлого года ввел санкции против двух крупнейших российских нефтяных гигантов — "Роснефти" и "Лукойла", и использовал американские пошлины, чтобы заставить Индию сократить импорт российских энергоносителей.
При этом Стубб уклонился от прогнозов относительно возобновления санкций со стороны США.
"На данном этапе мы просто не знаем", — сказал он.
Что предшествовало?
- Министерство финансов США объявило об исключении ряда физических и юридических лиц из санкционного списка, связанного с Россией.
- Соединенные Штаты выдали 30-дневное разрешение странам на покупку российской нефти и нефтепродуктов, которые находятся под санкциями и сейчас находятся на танкерах в море. Министр финансов Скотт Бессент назвал этот шаг мерой по стабилизации мировых энергетических рынков, встревоженных войной с Ираном.
- Трамп:
Якщо через 48 годин не буде відкрито Ормузьку протоку, то атакам будуть піддані всі електростанції Ірану, починаючи з найбільшої.
- Іран:
Іран попереджає, що в разі нападу на його енергетичну інфраструктуру всі енергетичні, інформаційні та опріснювальні об'єкти, що належать США та їх союзникам у регіоні, стануть мішенню.
- Експерт:
Країни Перської затоки отримують більшу частину питної води з опріснювальних установок. За деякими оцінками, удар лише по електростанції Джубайль в Саудівській Аравії призведе до евакуації 8,5 мільйонів жителів Ер-Ріяда протягом тижня…
- Всі інші:
«Ой!!!».
- За шість місяців до бомбардування Ірану та закриття Ормузької протоки адміністрація Трампа звільнила всіх експертів Державного департаменту з нафти і газу. Людей, які змоделювали саме цей сценарій. Ті, хто має зв'язки в міністерствах енергетики країн Перської затоки. Тепер ніхто не знає, кому зателефонувати.
У це ж неможливо повірити!
- Можливо, якщо пам'ятати про Краснова.
