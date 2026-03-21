Минфин США снял санкции с двух граждан России и нескольких иностранцев
Министерство финансов США исключило из санкционных списков двух граждан России, а также ряд иностранных граждан и одну компанию.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Управление по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.
Речь идет о Юрии и Лидии Коржавиных, которые ранее находились под санкциями в связи с деятельностью в транспортном секторе экономики РФ.
Подробности
По информации OFAC, Коржавины были внесены в санкционный список в мае 2024 года в рамках пакета ограничений, направленных против российской военно-промышленной базы и сетей обхода санкций.
Кроме них, из списка также исключили гражданина Венгрии, гражданина Узбекистана и компанию Reliable Freight Services FZCO, зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах.
Причины такого решения официально не уточняются.
Контекст
Ранее сообщалось, что специальный представитель президента США Джон Коул во время визита в Беларусь объявил о снятии санкций с ряда белорусских банков и предприятий, связанных с производством калийных удобрений.
Эти шаги происходят на фоне более широких дипломатических контактов США в регионе.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль