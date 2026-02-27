РУС
2 085 32

Трамп хотел бы отменить санкции против России в случае достижения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы отменить санкции против Москвы, если удастся достичь заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом политик заявил журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Что сказал президент США?

По его словам, Соединенные Штаты хотят отменить санкционные ограничения против России при урегулировании российской войны против Украины.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал американский лидер, комментируя расширение торгово-экономических отношений России и США.

Трамп добавил, что рассчитывает добиться завершения российско-украинской войны "как можно скорее".

Напомним, 19 февраля американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные против России из-за агрессии против Украины.

Мирные переговоры

Топ комментарии
+18
Скасовувати санкції проти касапі можна лише після того, як вони виведуть всії своїх орків (сіреч: припинять окупацію) з усіх окупованих територій України включно з Кримом! Так, от тоді буде мир та мирна угода (але в якій буде передбачено всі контрибуції, репарації та компенсації за втрачене Україною майно та життя її громадян)!
27.02.2026 20:43 Ответить
+11
В этом и есть главный интерес нагибания Украины- бабло с другом из москвы интереснее и практичнее(по Трампу) делать.
27.02.2026 20:32 Ответить
+10
Надеюсь рыжий, проиграет выборы в сенат и палату представителей . А там до нового красивого импичмента рукой подать.
27.02.2026 20:46 Ответить
А были выполнены условия наложения санкций на *****?!?!
27.02.2026 20:31 Ответить
В этом и есть главный интерес нагибания Украины- бабло с другом из москвы интереснее и практичнее(по Трампу) делать.
27.02.2026 20:32 Ответить
Бабло там тільки у Тромба.
Ще до початку всієї куйні у 2013 році кацапія була у 5-му десятку по зовнішньоекономічному обороту в балансі США. Далеко дальше за Сальвадор і Гондурас.
показать весь комментарий
Рудий покидьок лиш цим і марить(Але нічого,хуйло на мирову не йде ,а там вибори в Гамериці осінню)
27.02.2026 20:33 Ответить
Буду сподіватися що Чарлз Дарвін діда Тромба раніше скасує. Хоча проти його нащадків нічого не маю. Окрім старшого виродка.
27.02.2026 20:34 Ответить
Та тобі й зараз хватить розуму скасувати санкції
27.02.2026 20:38 Ответить
Скасовувати санкції проти касапі можна лише після того, як вони виведуть всії своїх орків (сіреч: припинять окупацію) з усіх окупованих територій України включно з Кримом! Так, от тоді буде мир та мирна угода (але в якій буде передбачено всі контрибуції, репарації та компенсації за втрачене Україною майно та життя її громадян)!
27.02.2026 20:43 Ответить
Маленька поправка, торгівля між штатами і рашкою мізерна, а основні санкції введені Європою.
27.02.2026 20:43 Ответить
Надеюсь рыжий, проиграет выборы в сенат и палату представителей . А там до нового красивого импичмента рукой подать.
27.02.2026 20:46 Ответить
"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій"
Сказав абсолютну правду, як думає. Забув ще додати, що також дуже хотів би забезпечити ***** здачу усієї України.
27.02.2026 20:46 Ответить
Пам'ятайте 👇 трам і затіяв це все ( примус України до нерівних несправежливих угод ) щоб рашку відмазати від стратегічної поразки а ля 1917 чи а ля 1991
27.02.2026 20:46 Ответить
будь-які розмови-документи про мир в Україні з елітними пісділєрами, мародерами дикого Заходу та Сходу - лише після повернення орд Московії на кордони 2013го року..
Україна не стане порушниками міжнародного права і законів США (як би цього не бажали ***** з Трумпом), ми ж не кацапи і не трумповци..
27.02.2026 20:46 Ответить
Та скасовуй санкції в своєму будинку і води туди пуйла. Європа санкції не скасує і ще є інші інститути влади в США, які не погодяться з діями Трампа. Американський дід- барига, під соусом зняття санкцій при досягненні миру, хоче створити блага для свого бізнесу з росією. Ніякого миру від росії не буде. А ще, росія має відповісти за заподіяну шкоду.
27.02.2026 20:47 Ответить
До Рубіо питання від журналіста-
чому страждаюча від агресії росіії Україна знаходиться на одному рівні тиску в перемовинах з боку США ...
відповідь Рубіо- але ж США не вводить санкціі проти України
27.02.2026 20:50 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=0vunFKAfUog

професор Ігор Айзенберг зі США - про стидобу за Рубіо й не тільки.
27.02.2026 20:53 Ответить
Вивід русні за кордони 1991 року, виплата репарацій,притягнення до кримінальної відповідальності військово-політичне керівництво і всіх військових злочинців,повернення викрадених дітей і полонених,а тоді калякай про зняття санкцій і не всі зразу,в так потихеньку щоб розтягнути задоволення років на 50.
27.02.2026 20:57 Ответить
Трамп, ти ***** санкції з рф знімаєш?
Трамп: Служу расїї!
27.02.2026 20:57 Ответить
А українці хотіли б скасувати Трампа. Без будь-яких умов. І так щоб раз і назавжди!
27.02.2026 20:58 Ответить
американські санкції може скасувати.але старий маразматик .посравшись з ЄС не скасує санкції Євросоюзу...
27.02.2026 21:00 Ответить
Деменція прогресує в активній формі.
27.02.2026 21:09 Ответить
Від щирого серця бажаю трампу, щоб його опудало натрамПували доляровими купюрами найбільшим номіналом, і щоб ці купюри стирчали зі всіх отворів на його огидній, дряблій, старечій тушці! І нехай це буде найбільше щастя в його і його дітей щастя!
27.02.2026 21:24 Ответить
Трамп хоче-скласти угоду,де інтереси Пуйла а Україна капітулює.А потім і санкції зняти ...
27.02.2026 21:32 Ответить
Жалко що стрілок тоді "промазав" і зацепив тільки ухо
27.02.2026 21:37 Ответить
Ніхто нажаль в цю гниду не стріляв. То була передвиборна інсценіровка. Хтось бачив відірване вухо? Десятки камер знімали його виступ. Чи свідчення стрілка?
27.02.2026 22:02 Ответить
У чому вигода для України?
27.02.2026 21:41 Ответить
Опускає він США вже нижче ніж Бразілію.
27.02.2026 21:45 Ответить
Брехня! Трамп хоче зняти санкції з Росії навіть без закінчення війни.
27.02.2026 21:52 Ответить
Тварь фашистська
27.02.2026 21:58 Ответить
Краснота повылазила через все щели. Все будет Украина! Слава Украине!
27.02.2026 22:06 Ответить
"Горбатого" тільки могила виправить...
27.02.2026 22:10 Ответить
А що у випадку лише просто
припинення бойових дій зникнуть причини, через які ці санкції були введені? Насправді санкційний механізм мав би працювати наступним чином: продовжуватимете війну та руйнування світоустрою - будуть вводитися все нові і нові санкції аж до повного руйнування російської державності; зупинитеся в якийсь момент - збережеться статус-кво, що існуватиме на той момент; а скасовуватимуться санкції лише по мірі виведення російських військ до лінії міжнародно визнаних кордонів та виплати компенсацій за агресію. Лише такий підхід щодо санкцій може слугувати попередженню будь-якої агресії будь-кого в світі у майбутньому.
27.02.2026 22:14 Ответить
 
 