Трамп хотел бы отменить санкции против России в случае достижения мира в Украине
Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы отменить санкции против Москвы, если удастся достичь заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.
Об этом политик заявил журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.
Что сказал президент США?
По его словам, Соединенные Штаты хотят отменить санкционные ограничения против России при урегулировании российской войны против Украины.
"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал американский лидер, комментируя расширение торгово-экономических отношений России и США.
Трамп добавил, что рассчитывает добиться завершения российско-украинской войны "как можно скорее".
Напомним, 19 февраля американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные против России из-за агрессии против Украины.
Мирные переговоры
- Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственных собеседников написало, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля – до Дня Независимости Штатов. Официального подтверждения этому не было.
- Издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ.
- Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца, писало Axios.
Ще до початку всієї куйні у 2013 році кацапія була у 5-му десятку по зовнішньоекономічному обороту в балансі США. Далеко дальше за Сальвадор і Гондурас.
Сказав абсолютну правду, як думає. Забув ще додати, що також дуже хотів би забезпечити ***** здачу усієї України.
Україна не стане порушниками міжнародного права і законів США (як би цього не бажали ***** з Трумпом), ми ж не кацапи і не трумповци..
чому страждаюча від агресії росіії Україна знаходиться на одному рівні тиску в перемовинах з боку США ...
відповідь Рубіо- але ж США не вводить санкціі проти України
професор Ігор Айзенберг зі США - про стидобу за Рубіо й не тільки.
Трамп: Служу расїї!
припинення бойових дій зникнуть причини, через які ці санкції були введені? Насправді санкційний механізм мав би працювати наступним чином: продовжуватимете війну та руйнування світоустрою - будуть вводитися все нові і нові санкції аж до повного руйнування російської державності; зупинитеся в якийсь момент - збережеться статус-кво, що існуватиме на той момент; а скасовуватимуться санкції лише по мірі виведення російських військ до лінії міжнародно визнаних кордонів та виплати компенсацій за агресію. Лише такий підхід щодо санкцій може слугувати попередженню будь-якої агресії будь-кого в світі у майбутньому.