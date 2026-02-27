Трамп хотел бы отменить санкции против России в случае достижения мира в Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы отменить санкции против Москвы, если удастся достичь заключения мирного соглашения между Россией и Украиной.

Об этом политик заявил журналистам возле Белого дома, информирует Цензор.НЕТ.

Что сказал президент США?

По его словам, Соединенные Штаты хотят отменить санкционные ограничения против России при урегулировании российской войны против Украины.

"Я бы очень хотел обеспечить смягчение санкций", - сказал американский лидер, комментируя расширение торгово-экономических отношений России и США.

Трамп добавил, что рассчитывает добиться завершения российско-украинской войны "как можно скорее".

Напомним, 19 февраля американский президент Дональд Трамп продлил еще на год санкции, введенные против России из-за агрессии против Украины.

Мирные переговоры

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на собственных собеседников написало, что президент США Дональд Трамп хочет заключить мирное соглашение между Украиной и Россией до 4 июля – до Дня Независимости Штатов. Официального подтверждения этому не было.

Издание CNN сообщало, что Трамп хочет устроить большую церемонию с подписанием мирного соглашения между Украиной и РФ.

Президент США Дональд Трамп во время телефонного разговора заявил президенту Украины Владимиру Зеленскому, что хотел бы завершения войны в течение месяца, писало Axios.

