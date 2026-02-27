Трамп хотів би скасувати санкції проти Росії у разі досягнення миру в Україні
Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би скасувати санкції проти Москви, якщо вдасться досягнути укладення мирної угоди між Росією та Україною.
Про це політик заявив журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.
Що сказав президент США?
За його словами, Сполучені Штати хочуть скасувати санкційні обмеження проти Росії при врегулюванні російської війни проти України.
"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій", - сказав американський лідер, коментуючи розширення торговельно-економічних відносин Росії та США.
Трамп додав, що розраховує домогтися завершення російсько-української війни "якнайшвидше".
Нагадаємо, 19 лютого американський президент Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції, запроваджені проти Росії через агресію проти України.
Мирні переговори
- Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.
- Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.
- Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.
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Ще до початку всієї куйні у 2013 році кацапія була у 5-му десятку по зовнішньоекономічному обороту в балансі США. Далеко дальше за Сальвадор і Гондурас.
Якщо тобі тобі треба які ресурси з рашки, то їх не треба купувати. Забирай так.
Тільки тобі треба поспішати, бо Китай вже Сибір майже по-дружньому анексував.
А поки та в мита і санкції граєшся, забере усю рашку собі.
Китаю лише рашистів (самих неадекватних... алкашів, наркоманів, злочинців тощо) треба утилізувати♻️ , наприклад, в Україні, і все нова китайська провінція готова. 🇨🇳
Сказав абсолютну правду, як думає. Забув ще додати, що також дуже хотів би забезпечити ***** здачу усієї України.
Україна не стане порушниками міжнародного права і законів США (як би цього не бажали ***** з Трумпом), ми ж не кацапи і не трумповци..
чому страждаюча від агресії росіії Україна знаходиться на одному рівні тиску в перемовинах з боку США ...
відповідь Рубіо- але ж США не вводить санкціі проти України
професор Ігор Айзенберг зі США - про стидобу за Рубіо й не тільки.
Трамп: Служу расїї!
припинення бойових дій зникнуть причини, через які ці санкції були введені? Насправді санкційний механізм мав би працювати наступним чином: продовжуватимете війну та руйнування світоустрою - будуть вводитися все нові і нові санкції аж до повного руйнування російської державності; зупинитеся в якийсь момент - збережеться статус-кво, що існуватиме на той момент; а скасовуватимуться санкції лише по мірі виведення російських військ до лінії міжнародно визнаних кордонів та виплати компенсацій за агресію. Лише такий підхід щодо санкцій може слугувати попередженню будь-якої агресії будь-кого в світі у майбутньому.