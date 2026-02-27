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Трамп хотів би скасувати санкції проти Росії у разі досягнення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би скасувати санкції проти Москви, якщо вдасться досягнути укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це політик заявив журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент США?

За його словами, Сполучені Штати хочуть скасувати санкційні обмеження проти Росії при врегулюванні російської війни проти України.

"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій", - сказав американський лідер, коментуючи розширення торговельно-економічних відносин Росії та США.

Трамп додав, що розраховує домогтися завершення російсько-української війни "якнайшвидше".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США послабили санкційний тиск на "Лукойл" через переговори про зупинку війни в Україні, – Reuters

Нагадаємо, 19 лютого американський президент Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції, запроваджені проти Росії через агресію проти України.

Мирні переговори

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трамп розчарований відсутністю домовленостей між Києвом та Москвою, - Рубіо

Автор: 

росія (70300) санкції (13202) Трамп Дональд (8906) війна в Україні (8460)
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Топ коментарі
+27
Скасовувати санкції проти касапі можна лише після того, як вони виведуть всії своїх орків (сіреч: припинять окупацію) з усіх окупованих територій України включно з Кримом! Так, от тоді буде мир та мирна угода (але в якій буде передбачено всі контрибуції, репарації та компенсації за втрачене Україною майно та життя її громадян)!
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27.02.2026 20:43 Відповісти
+18
В этом и есть главный интерес нагибания Украины- бабло с другом из москвы интереснее и практичнее(по Трампу) делать.
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27.02.2026 20:32 Відповісти
+15
Надеюсь рыжий, проиграет выборы в сенат и палату представителей . А там до нового красивого импичмента рукой подать.
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27.02.2026 20:46 Відповісти
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А были выполнены условия наложения санкций на *****?!?!
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27.02.2026 20:31 Відповісти
В этом и есть главный интерес нагибания Украины- бабло с другом из москвы интереснее и практичнее(по Трампу) делать.
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27.02.2026 20:32 Відповісти
Бабло там тільки у Тромба.
Ще до початку всієї куйні у 2013 році кацапія була у 5-му десятку по зовнішньоекономічному обороту в балансі США. Далеко дальше за Сальвадор і Гондурас.
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27.02.2026 21:00 Відповісти
Трампсе, та ну ті санкції. Хай будуть.
Якщо тобі тобі треба які ресурси з рашки, то їх не треба купувати. Забирай так.
Тільки тобі треба поспішати, бо Китай вже Сибір майже по-дружньому анексував.
А поки та в мита і санкції граєшся, забере усю рашку собі.
Китаю лише рашистів (самих неадекватних... алкашів, наркоманів, злочинців тощо) треба утилізувати♻️ , наприклад, в Україні, і все нова китайська провінція готова. 🇨🇳
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28.02.2026 02:00 Відповісти
Рудий покидьок лиш цим і марить(Але нічого,хуйло на мирову не йде ,а там вибори в Гамериці осінню)
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27.02.2026 20:33 Відповісти
Буду сподіватися що Чарлз Дарвін діда Тромба раніше скасує. Хоча проти його нащадків нічого не маю. Окрім старшого виродка.
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27.02.2026 20:34 Відповісти
Та тобі й зараз хватить розуму скасувати санкції
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27.02.2026 20:38 Відповісти
Скасовувати санкції проти касапі можна лише після того, як вони виведуть всії своїх орків (сіреч: припинять окупацію) з усіх окупованих територій України включно з Кримом! Так, от тоді буде мир та мирна угода (але в якій буде передбачено всі контрибуції, репарації та компенсації за втрачене Україною майно та життя її громадян)!
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27.02.2026 20:43 Відповісти
Маленька поправка, торгівля між штатами і рашкою мізерна, а основні санкції введені Європою.
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27.02.2026 20:43 Відповісти
Надеюсь рыжий, проиграет выборы в сенат и палату представителей . А там до нового красивого импичмента рукой подать.
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27.02.2026 20:46 Відповісти
"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій"
Сказав абсолютну правду, як думає. Забув ще додати, що також дуже хотів би забезпечити ***** здачу усієї України.
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27.02.2026 20:46 Відповісти
Пам'ятайте 👇 трам і затіяв це все ( примус України до нерівних несправежливих угод ) щоб рашку відмазати від стратегічної поразки а ля 1917 чи а ля 1991
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27.02.2026 20:46 Відповісти
будь-які розмови-документи про мир в Україні з елітними пісділєрами, мародерами дикого Заходу та Сходу - лише після повернення орд Московії на кордони 2013го року..
Україна не стане порушниками міжнародного права і законів США (як би цього не бажали ***** з Трумпом), ми ж не кацапи і не трумповци..
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27.02.2026 20:46 Відповісти
Та скасовуй санкції в своєму будинку і води туди пуйла. Європа санкції не скасує і ще є інші інститути влади в США, які не погодяться з діями Трампа. Американський дід- барига, під соусом зняття санкцій при досягненні миру, хоче створити блага для свого бізнесу з росією. Ніякого миру від росії не буде. А ще, росія має відповісти за заподіяну шкоду.
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27.02.2026 20:47 Відповісти
До Рубіо питання від журналіста-
чому страждаюча від агресії росіії Україна знаходиться на одному рівні тиску в перемовинах з боку США ...
відповідь Рубіо- але ж США не вводить санкціі проти України
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27.02.2026 20:50 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=0vunFKAfUog

професор Ігор Айзенберг зі США - про стидобу за Рубіо й не тільки.
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27.02.2026 20:53 Відповісти
цікаво, за що вони б ввели проти нас санкції. Хворі на голову
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28.02.2026 02:27 Відповісти
Вивід русні за кордони 1991 року, виплата репарацій,притягнення до кримінальної відповідальності військово-політичне керівництво і всіх військових злочинців,повернення викрадених дітей і полонених,а тоді калякай про зняття санкцій і не всі зразу,в так потихеньку щоб розтягнути задоволення років на 50.
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27.02.2026 20:57 Відповісти
Трамп, ти ***** санкції з рф знімаєш?
Трамп: Служу расїї!
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27.02.2026 20:57 Відповісти
А українці хотіли б скасувати Трампа. Без будь-яких умов. І так щоб раз і назавжди!
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27.02.2026 20:58 Відповісти
американські санкції може скасувати.але старий маразматик .посравшись з ЄС не скасує санкції Євросоюзу...
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27.02.2026 21:00 Відповісти
Деменція прогресує в активній формі.
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27.02.2026 21:09 Відповісти
Від щирого серця бажаю трампу, щоб його опудало натрамПували доляровими купюрами найбільшим номіналом, і щоб ці купюри стирчали зі всіх отворів на його огидній, дряблій, старечій тушці! І нехай це буде найбільше щастя в його і його дітей щастя!
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27.02.2026 21:24 Відповісти
Трамп хоче-скласти угоду,де інтереси Пуйла а Україна капітулює.А потім і санкції зняти ...
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27.02.2026 21:32 Відповісти
Жалко що стрілок тоді "промазав" і зацепив тільки ухо
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27.02.2026 21:37 Відповісти
Ніхто нажаль в цю гниду не стріляв. То була передвиборна інсценіровка. Хтось бачив відірване вухо? Десятки камер знімали його виступ. Чи свідчення стрілка?
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27.02.2026 22:02 Відповісти
У чому вигода для України?
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27.02.2026 21:41 Відповісти
Опускає він США вже нижче ніж Бразілію.
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27.02.2026 21:45 Відповісти
Брехня! Трамп хоче зняти санкції з Росії навіть без закінчення війни.
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27.02.2026 21:52 Відповісти
Тварь фашистська
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27.02.2026 21:58 Відповісти
Краснота повылазила через все щели. Все будет Украина! Слава Украине!
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27.02.2026 22:06 Відповісти
"Горбатого" тільки могила виправить...
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27.02.2026 22:10 Відповісти
А що у випадку лише просто
припинення бойових дій зникнуть причини, через які ці санкції були введені? Насправді санкційний механізм мав би працювати наступним чином: продовжуватимете війну та руйнування світоустрою - будуть вводитися все нові і нові санкції аж до повного руйнування російської державності; зупинитеся в якийсь момент - збережеться статус-кво, що існуватиме на той момент; а скасовуватимуться санкції лише по мірі виведення російських військ до лінії міжнародно визнаних кордонів та виплати компенсацій за агресію. Лише такий підхід щодо санкцій може слугувати попередженню будь-якої агресії будь-кого в світі у майбутньому.
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27.02.2026 22:14 Відповісти
Власне, це єдина причина, чому Трамп хоче «зупинити» війну. Йому треба росія у друзі проти Китаю. Все
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27.02.2026 22:18 Відповісти
+ Крим повернуть, тоді знімай. а так якого хера?
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27.02.2026 22:29 Відповісти
А закінчити війну за 24 години вже нє? Cкунс смердючий.
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27.02.2026 22:40 Відповісти
Он их в любом случае начнет снимать. Просто это может быть красиво с фанфарами, миром, и нобелевкой сейчас.... ну или позорно, гниловато и грязно через пол года, может год. Тот ктоидумак что на второй вариант рыжий не пойдет, тот до сих пор не понял что из себя представляет старый барыга.
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27.02.2026 23:05 Відповісти
Це насправді все дрібниці, зняти він зможе тільки частку санкцій, які були накладені президентськими указами - їх одразу поверне наступний за ним президент. А основну частку, накладену Конгресом він зняти вже ніяк не встигне, республіканську більшість в цьому році з Конгреса вже викинуть.
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27.02.2026 23:14 Відповісти
трамп кремлёвский пи*дарас! О чём тут ещё говорить...
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27.02.2026 23:09 Відповісти
Хотів би, але нажаль за весь час своєї каденції з подібним підходом до перемовин ніяких мирних угод він кацапів підписати не зможе змусити. У Трампа відсутні механизми політичного впливу на це і також бракує політичної волі.
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27.02.2026 23:10 Відповісти
Трамп ще не наклав обіцяні "пекельні" санкції на росіяк, а вже рветься знімати ті що поки діють.США ,в особі свого президента, тільки ганьбиться
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28.02.2026 09:30 Відповісти
 
 