Трамп хотів би скасувати санкції проти Росії у разі досягнення миру в Україні

Президент США Дональд Трамп заявив, що міг би скасувати санкції проти Москви, якщо вдасться досягнути укладення мирної угоди між Росією та Україною.

Про це політик заявив журналістам біля Білого дому, інформує Цензор.НЕТ.

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Що сказав президент США?

За його словами, Сполучені Штати хочуть скасувати санкційні обмеження проти Росії при врегулюванні російської війни проти України.

"Я б дуже хотів забезпечити пом'якшення санкцій", - сказав американський лідер, коментуючи розширення торговельно-економічних відносин Росії та США.

Трамп додав, що розраховує домогтися завершення російсько-української війни "якнайшвидше".

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Нагадаємо, 19 лютого американський президент Дональд Трамп продовжив ще на рік санкції, запроваджені проти Росії через агресію проти України.

Мирні переговори

Раніше агенство Bloomberg з посиланням на власних співрозмовників написало, що президент США Дональд Трамп хоче укласти мирну угоду між Україною та Росією до 4 липня –– до Дня Незалежності Штатів. Офіційного підтвердження цьому не було.

Видання CNN повідомляло, що Трамп хоче влаштувати велику церемонію із підписанням мирної угоди між Україною та РФ.

Президент США Дональд Трамп під час телефонної розмови заявив президенту України Володимиру Зеленському, що хотів би завершення війни протягом місяця, писало Axios.

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