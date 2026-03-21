Мінфін США зняв санкції з двох громадян Росії та кількох іноземців
Міністерство фінансів США виключило із санкційних списків двох громадян Росії, а також низку іноземних осіб і компанію.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Управління контролю за закордонними активами (OFAC) Мінфіну США.
Йдеться про Юрія та Лідію Коржавіних, які раніше перебували під санкціями у зв’язку з діяльністю в транспортному секторі економіки РФ.
Подробиці
За інформацією OFAC, Коржавіни були внесені до санкційного списку у травні 2024 року в межах пакета обмежень, спрямованих проти російської військово-промислової бази та мереж обходу санкцій.
Окрім них, зі списку також виключили громадянина Угорщини, громадянина Узбекистану та компанію Reliable Freight Services FZCO, зареєстровану в Об’єднаних Арабських Еміратах.
Причини такого рішення офіційно не уточнюються.
Контекст
Раніше повідомлялося, що спеціальний представник президента США Джон Коул під час візиту до Білорусі оголосив про зняття санкцій із низки білоруських банків та підприємств, пов’язаних із виробництвом калійних добрив.
Ці кроки відбуваються на тлі ширших дипломатичних контактів США у регіоні.
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