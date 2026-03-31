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Новини Критика Зеленського
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Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби, але його часто порівнюють із Черчиллем, - Мендель

Зеленський ухилявся від військової служби

Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Володимира Зеленського часто порівнюють із Вінстоном Черчиллем. Бракує кількох відмінностей.

Вінстон Черчилль воював у Кубинській війні (1895), Малакандській кампанії (1897), у Судані (1898), Англо-бурській війні (1899–1900) та на Західному фронті під час Першої світової війни. Він отримав численні військові нагороди.

Володимир Зеленський чотири рази ухилявся від військової служби, коли його призивали до того, як він обійняв посаду. Що б сказав Черчилль, що б він сказав…", - зазначила вона.

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Мендель нагадала, що Зеленський ухилявся від військової служби

Автор: 

Зеленський Володимир (28298) Черчилль Вінстон (10) Мендель Юлія (247)
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Топ коментарі
+61
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31.03.2026 10:03 Відповісти
+55
Zе треба порівнювати не з самим Черчиллем, а з відомим продуктом житедіяльності Черчелля.
Цікаво з чого це ця курва, яка поцілунками вкривала сраку блазня в 2019 році, зараз на нього діжку котить?
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31.03.2026 10:04 Відповісти
+54
Завдяки українському народу, Україну не завоювала російська орда. Нажаль головнокомандувач в Україні- це єкесь непорозуміння, яке некомпетентне, а ще нерозумне.
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31.03.2026 10:04 Відповісти

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