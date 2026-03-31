Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби, але його часто порівнюють із Черчиллем, - Мендель

Колишня речниця президента України Юлія Мендель нагадала, що Володимир Зеленський 4 рази ухилявся від військової служби.

Про це вона повідомила у соцмережі X, передає Цензор.НЕТ.

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Що відомо?

"Володимира Зеленського часто порівнюють із Вінстоном Черчиллем. Бракує кількох відмінностей.

Вінстон Черчилль воював у Кубинській війні (1895), Малакандській кампанії (1897), у Судані (1898), Англо-бурській війні (1899–1900) та на Західному фронті під час Першої світової війни. Він отримав численні військові нагороди.

Володимир Зеленський чотири рази ухилявся від військової служби, коли його призивали до того, як він обійняв посаду. Що б сказав Черчилль, що б він сказав…", - зазначила вона.

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