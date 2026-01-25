Зеленський, як Черчилль і Гавел. Він сталевий лев, якого зачекалась світова історія, - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька привітала президента Володимира Зеленського з днем народження та назвала його "Лідером Європи", порівнявши з Вінстоном Черчиллем та Вацлавом Гавелом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на допис Богуцької.

Що каже нардепка?

"В 26-му році, наприкінці четвертого року війни я можу впевнено сказати: Ви витримали. Ви зміцнились. Ви зросли на дві голови вищим за всіх разом європейських лідерів, якщо їх поставити один на одного.

Ви навчилися казати в обличча правду. Гірку і дратуючу. Але ця правда зрушить з місця цей заскорузлий коматозний двигун. Європа почула, що нарешті в них з'явився Лідер. Той, який змінить все. Лідер, який буде визнаним на довгі роки, якими були Вінстон Черчіль, або Вацлав Гавел. І цей Лідер - Президент України. Це Ви, Володимир Олександрович", - пише вона.

Окрім того, вона називає Зеленського "Першим Президентом".

"Колись я писала, що Ви не шостий. Ви - Перший. Перший справжній Президент України, який не схибив і не злякався. Який не заради слави ввечері 24.02.22-го сказав "Я тут!", а для того, щоб розворушити стару леніву Європу, щоб змусити Байдена хоч на якісь здорові дії серед його засинаючої енергії. Вже рік Вам важче, ніж було три до цього. Але Ви стали реально сталевим левом, якого всесвітня історія зачекалась. Два старих маразматика ділять старий Світ, в якому народжується Нова Україна в центрі Європи!

Я дякую Вам за витримку. За силу і абсолютну впевненість: "Путін сконає. Росія розсипеться. А Європа, якщо буде з Україною... об неї ніхто і ніколи не витере ноги!" Бажаю лише одного: здоров'я. Все інше вам під силу! Це знають вже всі, окрім тих, хто ще плекає надію на повернення історії взад.)

Хай вони всі і йдуть в зад.

Нам треба лише вперед!", - додає Богуцька.

У цитатах орфографія та пунктуація нардепки збережені

Що передувало?