Зеленський, як Черчилль і Гавел. Він сталевий лев, якого зачекалась світова історія, - "слуга народу" Богуцька

Народна депутатка із фракції "Слуга народу" Єлизавета Богуцька привітала президента Володимира Зеленського з днем народження та назвала його "Лідером Європи", порівнявши з Вінстоном Черчиллем та Вацлавом Гавелом.

Що каже нардепка?

"В 26-му році, наприкінці четвертого року війни я можу впевнено сказати: Ви витримали. Ви зміцнились. Ви зросли на дві голови вищим за всіх разом європейських лідерів, якщо їх поставити один на одного.

Ви навчилися казати в обличча правду. Гірку і дратуючу. Але ця правда зрушить з місця цей заскорузлий коматозний двигун. Європа почула, що нарешті в них з'явився Лідер. Той, який змінить все. Лідер, який буде визнаним на довгі роки, якими були Вінстон Черчіль, або Вацлав Гавел. І цей Лідер - Президент України. Це Ви, Володимир Олександрович", - пише вона.

Також читайте: Не знаю, що там знайшли або не знайшли. Тримайтесь, Андрій Борисович, - "слуга народу" Богуцька про відставку Єрмака

Окрім того, вона називає Зеленського "Першим Президентом".

"Колись я писала, що Ви не шостий. Ви - Перший. Перший справжній Президент України, який не схибив і не злякався. Який не заради слави ввечері 24.02.22-го сказав "Я тут!", а для того, щоб розворушити стару леніву Європу, щоб змусити Байдена хоч на якісь здорові дії серед його засинаючої енергії. Вже рік Вам важче, ніж було три до цього. Але Ви стали реально сталевим левом, якого всесвітня історія зачекалась. Два старих маразматика ділять старий Світ, в якому народжується Нова Україна в центрі Європи!

Я дякую Вам за витримку. За силу і абсолютну впевненість: "Путін сконає. Росія розсипеться. А Європа, якщо буде з Україною... об неї ніхто і ніколи не витере ноги!" Бажаю лише одного: здоров'я. Все інше вам під силу! Це знають вже всі, окрім тих, хто ще плекає надію на повернення історії взад.)

Хай вони всі і йдуть в зад.

Нам треба лише вперед!", - додає Богуцька.

У цитатах орфографія та пунктуація нардепки збережені 

Також читайте: "Знайома дзвонить: Ваша зелень зовсім скурвилася?", - "слуга народу" Богуцька

Що передувало?

  • Нагадаємо, раніше "слузі" Богуцькій наснились Єрмак та Зеленський.
  • Також вона заявляла, що "всі президенти разом не зробили стільки, скільки маленький Зеленський".

.це мєрзость
25.01.2026 12:32 Відповісти
Лизнула з пронікновЄніЄм...
тупа курка. Черчіль не крав, і був у полоні під час афробурської війни, в Гавел не брехав.
26.01.2026 00:48 Відповісти
А правда, що нардеп від Слуги Народу нажилася на відносинах з окупаційним режимом РФ? Чому вона назвала чоловіка, якого збила на авто, винним у власній смерті? А правда, що вона була в тісних корупційних зв'язках з Юлією Тимошенко і спробою її відбілити за підписання невигідних газових контрактів з РФ? Чому вона носила авоську на обличчі пiд час епiдемii ковiд-19? I парвда, що відмовитися від позерства вона була змушена після того, як її розіграв один з українських журналістів, представившись головою Офісу Президента Єрмаком, і наказав їй припинити її шкідливу кампанію. Пізніше маска Богуцької стала https://nv.ua/ukr/style/znamenitosti/narodniy-deputat-liza-bogucka-oburila-merezhu-diryavoyu-maskoyu-foto-novini-ukrajini-50089011.html мемом. Чи правда, що вкрай підозріло виглядає і декларація про доходи Єлизавети Петрівни. Згідно з офіційними даними, велика частина її доходів за минулий рік склала грошова допомога від якогось Халіта https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3c792b26-51bc-476d-af74-6c813bea79c0 Хабибуллина. А чи правда, що Богуцька сумно прославилася закликами пересаджати абсолютно всіх учасників Революції Гідності, яку вона назвала реакційним путчем?
26.01.2026 01:10 Відповісти
...доста тільки подивитись на ту рожеву маску-сітку... і далі вже нема що обговорювати, ясніше не буває... і це нардеп
26.01.2026 10:54 Відповісти
Вы внебрачный сын гражданки Богутской?, интеллект одного уровня.
26.01.2026 07:12 Відповісти
Заткни свого брудного рота, юдофоб.
26.01.2026 07:45 Відповісти
Фу *****
26.01.2026 04:53 Відповісти
анілінгус зарахований
26.01.2026 06:26 Відповісти
Диктатор без вибору. Трамп
26.01.2026 06:46 Відповісти
прочитавши всі коменти стає зрозуміло як наш народ ..любить.. лідора всєго прагрєсівного чєловєчєства нашого пересідента ---- тільки одне питання дуже турбує . звідки у ..лідора.. рейтинг підтримки 50 % після міндіча . баканова. чернишова. рєзнікова . наумова усіх штук 20 нач. вца обласних які крали сотнями міліонів і гуманітарку ***** вагонами --- логіку нашого народу зрозуміти просто неможливо
26.01.2026 06:54 Відповісти
ви шо, не розумієте? Справжні патріоти можуть критикувати Лідера Всесвіту, але вони розуміють, якщо не Бубочка Найвеличніший, то на Банковій будуть солдати НАТО, Ой!, вибачте, клятий Порошенко!
26.01.2026 07:16 Відповісти
Невже це не стьоб?..😏
26.01.2026 08:19 Відповісти
мерзенна ригівська консерва
26.01.2026 08:34 Відповісти
Найяскравіша характеристика цього недолугого ЗЕблазня тут в коментарях - додати нічого.
26.01.2026 08:34 Відповісти
Зрадниця.❤️🇺🇦❤️
26.01.2026 09:59 Відповісти
