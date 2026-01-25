Зеленский, как Черчилль и Гавел. Он стальной лев, которого ждала мировая история, - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поздравила президента Владимира Зеленского с днем рождения и назвала его "Лидером Европы", сравнив с Уинстоном Черчиллем и Вацлавом Гавелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Богуцкой.

Что говорит нардеп?

"В 26-м году, в конце четвертого года войны я могу с уверенностью сказать: Вы выдержали. Вы укрепились. Вы выросли на две головы выше всех вместе взятых европейских лидеров, если их поставить друг на друга.

Вы научились говорить правду в лицо. Горькую и раздражающую. Но эта правда сдвинет с места этот заскорузлый коматозный двигатель. Европа услышала, что наконец у них появился Лидер. Тот, который изменит все. Лидер, который будет признан на долгие годы, какими были Уинстон Черчилль или Вацлав Гавел. И этот Лидер - Президент Украины. Это Вы, Владимир Александрович", - пишет она.

Кроме того, она называет Зеленского "Первым Президентом".

"Когда-то я писала, что Вы не шестой. Вы - Первый. Первый настоящий Президент Украины, который не ошибся и не испугался. Который не ради славы вечером 24.02.22-го сказал "Я здесь!", а для того, чтобы разбудить старую ленивую Европу, чтобы заставить Байдена хоть на какие-то здоровые действия среди его засыпающей энергии. Уже год Вам тяжелее, чем было три до этого. Но Вы стали реально стальным львом, которого всемирная история ждала. Два старых маразматика делят старый Мир, в котором рождается Новая Украина в центре Европы!

Я благодарю Вас за выдержку. За силу и абсолютную уверенность: "Путин сконает. Россия рассыплется. А Европа, если будет с Украиной... о нее никто и никогда не вытрет ноги!" Желаю только одного: здоровья. Все остальное вам под силу! Это знают уже все, кроме тех, кто еще лелеет надежду на возвращение истории взад.)

Пусть они все идут в зад.

Нам нужно только вперед!" - добавляет Богуцкая.

В цитатах (оригинал-укр.)орфография и пунктуация нардепа сохранены .

