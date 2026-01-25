Зеленский, как Черчилль и Гавел. Он стальной лев, которого ждала мировая история, - "слуга народа" Богуцкая

Народный депутат из фракции "Слуга народа" Елизавета Богуцкая поздравила президента Владимира Зеленского с днем рождения и назвала его "Лидером Европы", сравнив с Уинстоном Черчиллем и Вацлавом Гавелом.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пост Богуцкой.

Что говорит нардеп?

"В 26-м году, в конце четвертого года войны я могу с уверенностью сказать: Вы выдержали. Вы укрепились. Вы выросли на две головы выше всех вместе взятых европейских лидеров, если их поставить друг на друга.

Вы научились говорить правду в лицо. Горькую и раздражающую. Но эта правда сдвинет с места этот заскорузлый коматозный двигатель. Европа услышала, что наконец у них появился Лидер. Тот, который изменит все. Лидер, который будет признан на долгие годы, какими были Уинстон Черчилль или Вацлав Гавел. И этот Лидер - Президент Украины. Это Вы, Владимир Александрович", - пишет она.

Кроме того, она называет Зеленского "Первым Президентом".

"Когда-то я писала, что Вы не шестой. Вы - Первый. Первый настоящий Президент Украины, который не ошибся и не испугался. Который не ради славы вечером 24.02.22-го сказал "Я здесь!", а для того, чтобы разбудить старую ленивую Европу, чтобы заставить Байдена хоть на какие-то здоровые действия среди его засыпающей энергии. Уже год Вам тяжелее, чем было три до этого. Но Вы стали реально стальным львом, которого всемирная история ждала. Два старых маразматика делят старый Мир, в котором рождается Новая Украина в центре Европы!

Я благодарю Вас за выдержку. За силу и абсолютную уверенность: "Путин сконает. Россия рассыплется. А Европа, если будет с Украиной... о нее никто и никогда не вытрет ноги!" Желаю только одного: здоровья. Все остальное вам под силу! Это знают уже все, кроме тех, кто еще лелеет надежду на возвращение истории взад.)

Пусть они все идут в зад.

Нам нужно только вперед!" - добавляет Богуцкая.

В цитатах (оригинал-укр.)орфография и пунктуация нардепа сохранены .

Что предшествовало?

  • Напомним, ранее "слуге" Богуцкой приснились Ермак и Зеленский.
  • Также она заявляла, что "все президенты вместе не сделали столько, сколько маленький Зеленский".

.це мєрзость
25.01.2026 12:32 Ответить
25.01.2026 12:39 Ответить
Лизнула з пронікновЄніЄм...
25.01.2026 12:33 Ответить
тупа курка. Черчіль не крав, і був у полоні під час афробурської війни, в Гавел не брехав.
26.01.2026 00:48 Ответить
А правда, що нардеп від Слуги Народу нажилася на відносинах з окупаційним режимом РФ? Чому вона назвала чоловіка, якого збила на авто, винним у власній смерті? А правда, що вона була в тісних корупційних зв'язках з Юлією Тимошенко і спробою її відбілити за підписання невигідних газових контрактів з РФ? Чому вона носила авоську на обличчі пiд час епiдемii ковiд-19? I парвда, що відмовитися від позерства вона була змушена після того, як її розіграв один з українських журналістів, представившись головою Офісу Президента Єрмаком, і наказав їй припинити її шкідливу кампанію. Пізніше маска Богуцької стала https://nv.ua/ukr/style/znamenitosti/narodniy-deputat-liza-bogucka-oburila-merezhu-diryavoyu-maskoyu-foto-novini-ukrajini-50089011.html мемом. Чи правда, що вкрай підозріло виглядає і декларація про доходи Єлизавети Петрівни. Згідно з офіційними даними, велика частина її доходів за минулий рік склала грошова допомога від якогось Халіта https://declarations.com.ua/declaration/nacp_3c792b26-51bc-476d-af74-6c813bea79c0 Хабибуллина. А чи правда, що Богуцька сумно прославилася закликами пересаджати абсолютно всіх учасників Революції Гідності, яку вона назвала реакційним путчем?
26.01.2026 01:10 Ответить
...доста тільки подивитись на ту рожеву маску-сітку... і далі вже нема що обговорювати, ясніше не буває... і це нардеп
26.01.2026 10:54 Ответить
Вы внебрачный сын гражданки Богутской?, интеллект одного уровня.
26.01.2026 07:12 Ответить
Заткни свого брудного рота, юдофоб.
26.01.2026 07:45 Ответить
Фу *****
26.01.2026 04:53 Ответить
анілінгус зарахований
26.01.2026 06:26 Ответить
Диктатор без вибору. Трамп
26.01.2026 06:46 Ответить
прочитавши всі коменти стає зрозуміло як наш народ ..любить.. лідора всєго прагрєсівного чєловєчєства нашого пересідента ---- тільки одне питання дуже турбує . звідки у ..лідора.. рейтинг підтримки 50 % після міндіча . баканова. чернишова. рєзнікова . наумова усіх штук 20 нач. вца обласних які крали сотнями міліонів і гуманітарку ***** вагонами --- логіку нашого народу зрозуміти просто неможливо
26.01.2026 06:54 Ответить
ви шо, не розумієте? Справжні патріоти можуть критикувати Лідера Всесвіту, але вони розуміють, якщо не Бубочка Найвеличніший, то на Банковій будуть солдати НАТО, Ой!, вибачте, клятий Порошенко!
26.01.2026 07:16 Ответить
Невже це не стьоб?..😏
26.01.2026 08:19 Ответить
мерзенна ригівська консерва
26.01.2026 08:34 Ответить
Найяскравіша характеристика цього недолугого ЗЕблазня тут в коментарях - додати нічого.
26.01.2026 08:34 Ответить
Зрадниця.❤️🇺🇦❤️
26.01.2026 09:59 Ответить
