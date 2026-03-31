Бывшая пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель напомнила, что Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы.

"Владимира Зеленского часто сравнивают с Уинстоном Черчиллем. Не хватает нескольких отличий.

Уинстон Черчилль воевал в Кубинской войне (1895), Малакандской кампании (1897), в Судане (1898), Англо-бурской войне (1899–1900) и на Западном фронте во время Первой мировой войны. Он получил многочисленные военные награды.

Владимир Зеленский четыре раза уклонялся от военной службы, когда его призывали до того, как он занял пост. Что бы сказал Черчилль, что бы он сказал…", - отметила она.

