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Новини Членство України в ЄС
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Чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки РФ, - Зеленський

Зеленський про членство України в ЄС

Росія намагається будь-що завадити вступу України до Європейського Союзу, адже це означатиме її поразку.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до європейських міністрів.

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Україна - частина Європи

Голова держави наголосив, що на Близькому Сході та в Перській затоці всі сприймають Україну як частину Європи. І внесок України в глобальну стабільність розглядають як внесок Європи.

"Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС - це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал - людський, технологічний, військовий - це потенціал Європи", - зазначив президент.

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Гарантія поразки Росії

Зеленський наголосив, що саме тому Росія намагається різними методами зупинити вступ України до ЄС. Водночас Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах про членство в Євросоюзі.

"Ключ до зупинки зусиль Росії - це встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата - це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, зробімо це", - додав він.

Також читайте: Вступ України в Євросоюз до 2027 року неможливий, - єврокомісарка Кос

Автор: 

Зеленський Володимир (28307) членство в ЄС (1541)
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Топ коментарі
+19
не тримайся за владу ,йди у відставку🤡 корумповане чмо , з тобою Україні світить тільки капітуляція , пшов ...й !!!
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31.03.2026 19:06 Відповісти
+14
Це тобі Юзік сказав?
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31.03.2026 19:06 Відповісти
+10
Потрібно виконувати вимоги ЄС і меньше базікати Тільки конкретними справами .
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31.03.2026 19:10 Відповісти

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