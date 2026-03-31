Чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки РФ, - Зеленський
Росія намагається будь-що завадити вступу України до Європейського Союзу, адже це означатиме її поразку.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це заявив президент України Володимир Зеленський у зверненні до європейських міністрів.
Україна - частина Європи
Голова держави наголосив, що на Близькому Сході та в Перській затоці всі сприймають Україну як частину Європи. І внесок України в глобальну стабільність розглядають як внесок Європи.
"Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи? Членство України в ЄС - це гарантія безпеки: для нас і Європи. Наш потенціал - людський, технологічний, військовий - це потенціал Європи", - зазначив президент.
Гарантія поразки Росії
Зеленський наголосив, що саме тому Росія намагається різними методами зупинити вступ України до ЄС. Водночас Київ уже готовий до відкриття кластерів у переговорах про членство в Євросоюзі.
"Ключ до зупинки зусиль Росії - це встановлення чіткої дати вступу України. Чітка дата - це гарантія того, що Росія зазнає поразки, а ми доб'ємося успіху. Будь ласка, зробімо це", - додав він.
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