Четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения РФ, - Зеленский

Зеленский о членстве Украины в ЕС

Россия пытается любой ценой помешать вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку это будет означать ее поражение.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к европейским министрам.

Украина - часть Европы

Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И вклад Украины в глобальную стабильность рассматривают как вклад Европы.

"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и для Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - отметил президент.

Гарантия поражения России

Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Россия пытается различными методами остановить вступление Украины в ЕС. В то же время Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.

"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - добавил он.

Топ комментарии
не тримайся за владу ,йди у відставку🤡 корумповане чмо , з тобою Україні світить тільки капітуляція , пшов ...й !!!
31.03.2026 19:06 Ответить
Це тобі Юзік сказав?
31.03.2026 19:06 Ответить
Потрібно виконувати вимоги ЄС і меньше базікати Тільки конкретними справами .
31.03.2026 19:10 Ответить
Це тобі Юзік сказав?
31.03.2026 19:06 Ответить
Хочуть з допомогою ЄС протриматись у владі, виграти наступні вибори.
Як партія слуг наріду, яка привела крїну в ЄС під керівництвам Вови Зеленського.
І виборів не буде поки кловун не дожме ЄС.
31.03.2026 19:13 Ответить
не тримайся за владу ,йди у відставку🤡 корумповане чмо , з тобою Україні світить тільки капітуляція , пшов ...й !!!
31.03.2026 19:06 Ответить
Де дата повернення грошей иіндічів, галущенкіа, шаурма та іншої мерзоти, зепокидьок ?? В Іспанії складуєш ?
31.03.2026 19:16 Ответить
Що ж воно тире, як в останній день! Хто такому фраєру дасть гарантію?
31.03.2026 20:03 Ответить
Та йшов би ти вже геть. Інакше нам з тупим кловуном не бачити ЄС як своїх вух.
31.03.2026 19:08 Ответить
Ніхто точної дати не дасть, тому що кадри на кшалт фіцо та орбана в Євросоюзі будуть завжди
31.03.2026 19:09 Ответить
Потрібно виконувати вимоги ЄС і меньше базікати Тільки конкретними справами .
31.03.2026 19:10 Ответить
тайожний саюз немає чого протиставити ЄС..
31.03.2026 19:11 Ответить
Тільки наша ядерна зброя - єдина гарантія миру.
31.03.2026 19:13 Ответить
Швейцарська ядерна зброя - щось новеньке. Диви, які хітрющі нейтрали.
31.03.2026 19:35 Ответить
🤡
31.03.2026 19:53 Ответить
"Тоді чому в деяких ключових питаннях Україна все ще обмежена як частина Європи?"
Напевно тому, що твої друзі та партнери, не обмежені у всіх ключових питаннях!
31.03.2026 19:13 Ответить
А ніхто дату не дасть, ні в ЕС ні в НАТО. Причина одна - є домовленності. Кого треба, приняли швидко. Іншим, тіпа Турції, крутили дінамо. Раніше нас топили Франція та Німеччіна, зараз це (мабуть по черзі) Словакія та Угорщіна.
31.03.2026 19:15 Ответить
Віслюк на ліхтарі - гарантія чіткої дати вступу.
31.03.2026 19:16 Ответить
Хитрожопа маніпуляція.спічрайтерів
Потужного.
Ось виявляється, як просто рашку перемогти, але нерішучі європейчикі не дають вавчіку дату...
31.03.2026 19:20 Ответить
І яким це боком одне з другим, нема в тексті, що дали? Довгий шлях обіцянок. Від "от дадуть Атакамс" до "Ф-16". І всі мали завершити поразку Кацапії.
31.03.2026 19:28 Ответить
головна причина війни це те що рашка не змогла приєднати Україну до ТС мирним шляхом
31.03.2026 19:47 Ответить
ЕС настолько мощный военный союз, шо москва сразу капитулирует(возможен даже распад царства).
31.03.2026 19:31 Ответить
ні, але це головна причина чому рашка почала цю війну - не дати Україні увійти до ЕС
31.03.2026 19:49 Ответить
Будь Украина членом НАТО, гавкала бы москва из-за забора и не более. ЕС настолько аморфен, шо это "15-я цель".
31.03.2026 19:56 Ответить
шо ЕС, шо НАТО, для рашки це втрата впливу на Україну, в 2014 мова була тільки про ЕС, але рашка почала війну
31.03.2026 20:05 Ответить
зеленский будет давать показания только после ареста ермака
31.03.2026 19:33 Ответить
Ні дня без поразки Росії. Росія вже не знає, куди ті поразки складати.
31.03.2026 19:40 Ответить
Чітка дата вступу України до ЄС - це гарантія поразки РФ, сказав прострочений .котрий гарантом для України так і не був.хоч руку на Євангелію клав і давав клятву...Бог не фраєр.
31.03.2026 20:10 Ответить
 
 