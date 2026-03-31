Четкая дата вступления Украины в ЕС - это гарантия поражения РФ, - Зеленский
Россия пытается любой ценой помешать вступлению Украины в Европейский Союз, поскольку это будет означать ее поражение.
Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в обращении к европейским министрам.
Украина - часть Европы
Глава государства подчеркнул, что на Ближнем Востоке и в Персидском заливе все воспринимают Украину как часть Европы. И вклад Украины в глобальную стабильность рассматривают как вклад Европы.
"Тогда почему в некоторых ключевых вопросах Украина все еще ограничена как часть Европы? Членство Украины в ЕС - это гарантия безопасности: для нас и для Европы. Наш потенциал - человеческий, технологический, военный - это потенциал Европы", - отметил президент.
Гарантия поражения России
Зеленский подчеркнул, что именно поэтому Россия пытается различными методами остановить вступление Украины в ЕС. В то же время Киев уже готов к открытию кластеров в переговорах о членстве в Евросоюзе.
"Ключ к остановке усилий России - это установление четкой даты вступления Украины. Четкая дата - это гарантия того, что Россия потерпит поражение, а мы добьемся успеха. Пожалуйста, давайте сделаем это", - добавил он.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як партія слуг наріду, яка привела крїну в ЄС під керівництвам Вови Зеленського.
І виборів не буде поки кловун не дожме ЄС.
Напевно тому, що твої друзі та партнери, не обмежені у всіх ключових питаннях!
Потужного.
Ось виявляється, як просто рашку перемогти, але нерішучі європейчикі не дають вавчіку дату...