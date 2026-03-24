Вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно, - еврокомиссар Кос

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина не станет членом блока до 2027 года.

Заявление Марты Кос с саммита "Конкурентоспособная Европа" цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Как объяснила свою позицию Кос?

По ее словам, надежды Киева на вступление в ЕС в ближайший год не оправдаются.

"Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года. Сначала вам нужен мир — это важно — затем вы должны провести реформы. Инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", — заявила Кос.

Она подчеркнула, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности.

Каковы условия вступления в ЕС?

По словам Свириденко, речь идет о кластерах:

3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",

4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",

5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

30 января президент Владимир Зеленский назвал 2027 год возможной датой вступления в Европейский Союз, поскольку к этому времени страна будет готова технически, по оценкам украинских дипломатов.

