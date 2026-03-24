Вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно, - еврокомиссар Кос

В Еврокомиссии не верят во вступление Украины в ЕС до 2027 года

Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина не станет членом блока до 2027 года.

Заявление Марты Кос с саммита "Конкурентоспособная Европа" цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.

Как объяснила свою позицию Кос?

По ее словам, надежды Киева на вступление в ЕС в ближайший год не оправдаются.

"Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года. Сначала вам нужен мир — это важно — затем вы должны провести реформы. Инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", — заявила Кос.

Она подчеркнула, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности.

Каковы условия вступления в ЕС?

По словам Свириденко, речь идет о кластерах:

  • 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
  • 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",
  • 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

30 января президент Владимир Зеленский назвал 2027 год возможной датой вступления в Европейский Союз, поскольку к этому времени страна будет готова технически, по оценкам украинских дипломатов.

Топ комментарии
та не факт, що з Орбанами він ваащє буде існувати
24.03.2026 17:24 Ответить
Дєтка, ви турбуйтесь про те, щоб нам до 01.01.2027-го було куди вступати. Краще б подумали, як ви будете воювати, коли до вас полізуть москалі. І які для цього треба провести реформи.
І що це за Союз, де одна паршива вівця блокує всі рішення щодо України і звітує при цьому путіну.
24.03.2026 17:28 Ответить
24.03.2026 17:25 Ответить
Та невже 😮? Хто б міг подумати…
24.03.2026 17:24 Ответить
24.03.2026 17:25 Ответить
Дурінь всьо це коли ноги холодні і бирка з прізвищем зрозумів кацап
24.03.2026 17:59 Ответить
А що це за "Зелений порядок денний..."?
24.03.2026 17:25 Ответить
Ну, ти зрозумів...)))
24.03.2026 17:48 Ответить
Коли в хатинку пані Кос прилетить свинособачий шахед, то терміни вступу швиденько обріжуться.
А так буде!
24.03.2026 17:26 Ответить
На терміни не вплине
24.03.2026 17:49 Ответить
так, кто еще зеленому сегодня не плевал в рожу? Депутаты - есть (забили на заседание), еврокуколды - есть. Кто еще в списке ?
24.03.2026 17:26 Ответить
Ти - точно в списку.
24.03.2026 17:36 Ответить
Дєтка, ви турбуйтесь про те, щоб нам до 01.01.2027-го було куди вступати. Краще б подумали, як ви будете воювати, коли до вас полізуть москалі. І які для цього треба провести реформи.
І що це за Союз, де одна паршива вівця блокує всі рішення щодо України і звітує при цьому путіну.
24.03.2026 17:28 Ответить
Та не дуже і хочеться треба в себе робити так щоб до нас намагалися приєднатись бо німеччина італія франція не зможуть годувати орбанів фіцо ще і ми пхаємось
24.03.2026 18:05 Ответить
Не може бути... Як? Та Зеленський вас...
24.03.2026 17:28 Ответить
Для того,щоб нормально жити в сім,ї-не обовязково одружуватись...
орбан не дасть збрехати...
24.03.2026 17:29 Ответить
"Щоб вступити до нас, спочатку вам потрібен мир" - "Поки Україна воює, небезпека для Європи невелика" - LOL

в стилі "Україна в усьому залежна від партнерів" - "партнерам не потрібна повна поразка РФ" - "кава в Ялті"

хоча з логікою тут не дуже, тому можна плести що завгодно
24.03.2026 17:32 Ответить
Для того щоб вступити треба щось робити прийняти необхідні закони на що ВР не спроможня ,треба реально боротись з корупцією і допоки триває війна ніхто не збираєтся туди приймати, влади робить імітацію що вона прагне в ЄС.
24.03.2026 17:33 Ответить
Нарешті європейці напряму нам кажуть те , про що раніше натякали через орбанів і навроцьких !
24.03.2026 17:33 Ответить
Європейці постійно кажуть, що для вступу в ЄС потрібно провести реформи, зупинити корупцію, закрити зомбімарафон.
24.03.2026 17:41 Ответить
а як можно зупинити корупцію. це винищити все населення під пень. власне це й робиться зараз
24.03.2026 18:34 Ответить
Ну той же Портников завжди казав, що без миру вступ в ЄС - це казочка. А оскільки миру не передбачається, то... Але скільки ще таких казочок, які поступово вивітрюються.
24.03.2026 17:56 Ответить
Все одно брехня
Правда в тому , що і після миру - не буде ніякого вступу
24.03.2026 19:09 Ответить
І в 27 і в 37 буде неможливий.
Дверцята будуть відчинені,як же ж без цієї локшинної фабрики і головне не забудуть о мосту.
Але як війна не дай Боже прийде до ес, шось чую українці і там будуть першими помирати заради світлого майбутнього і горизонту в цій прекрасній сімї країн.
24.03.2026 17:38 Ответить
Навіщо туди вступати, щоб захищати мудярів та фіциків?
Чи італійці підуть воювати проти йбнрсні?
24.03.2026 17:42 Ответить
ЕС - это политическая, а не оборонительная организация. Вам туда вступать не нужно. Для вас есть таёжный союз. А для Украинцев вступление в ЕС приведет к повышению качества и продолжительности жизни.
24.03.2026 18:51 Ответить
Поки не вирішимо питання з занадто корумпованою судовою системою, ніхто не візьме нас в ЄС.
24.03.2026 17:42 Ответить
За 4 роки вже чули багато причин, чому Україну не беруть в ЄС:

- орбан проти
- у вас війна
- у вас корупція
- балканські країни першими подали заявку
- не можна порушувати бюрократичну процедуру та середній термін вступу
- не вирішили історичні питання з поляками
- польські фермери бояться конкуренції

Хоча відповідь очевидна: поки українцям прилітає на голови, європейці можуть жити в мирі, махаючи перед українським віслючком морквою і натякати про майбутнє членство
24.03.2026 17:43 Ответить
А до 2227 року?
24.03.2026 17:44 Ответить
Турція з 1999 року кандидат в ЕС но не візьмуть ніколи. Так як і нас, це казка.
24.03.2026 17:48 Ответить
Асоційований член з 1963. Заявка на повноправне членство з 1987. але в кінці кінців, турки зрозуміли, що це морквина, біля морди віслючка, яку він ніколи не здожене і плюнули на вступ. Коли таке ж прозріння, прийде і в Україну, можливо теж через пів століття
24.03.2026 17:53 Ответить
при зелегському як і при януковощю ,Україна в ЄС не буде , такого махрового міндіч гейта Захід торчку не пробачить !!! Бо вони свої гроші давали на розграбування ,тому 🤡 ,віддай владу народу по доброму ,як шо хочь якесь самозбереження в голові маєш !!!...
24.03.2026 17:56 Ответить
Про які можна говорити Плани вступу до ЄС у Свириденко, коли вона за Регламнтом КМУ, вчителює за гроші від милованова, який заробляв їх на шламбаум з КабМіндічами на енергосистемі України в Особливий період!!! Особи в Урядовому кварталі, з страхом чекають на прихід Захисників Украни з Фронту до них у кабінети!! Тоді ніяке УДО їх уже не захистить від дієвої люстрації на території Марїнського парку!!
24.03.2026 18:10 Ответить
З плану Єврокомісії зникла пропозиція повної відмови ЄС від російської нафти

https://www.pravda.com.ua/news/2026/03/24/8026968/
24.03.2026 18:18 Ответить
Оприлюднення проєкту RePower EU про відмову від імпорту російської нафти в ЄС до кінця 2027 року перенесене з 15 квітня на невизначений термін
24.03.2026 18:20 Ответить
Їх "європейські цінності" виявились значно дешевшими , а ні ж кацапські енергоносії ...
24.03.2026 19:10 Ответить
Канхвета очєнь класна, "Тузік" вкусний
24.03.2026 18:27 Ответить
страна будет готова технически, по оценкам украинских дипломатов. Источник: https://censor.net/ru/n3606896
А я оцениваю свою готовность к получению мной PhD в Гарварде к 23 ноября 2026 года. Надо не забыть предупредить учёный совет, чтоб они тоже готовились и дали мне письменные гарантии. Ну чтоб зря моя светлость не ехала.
24.03.2026 18:44 Ответить
 
 