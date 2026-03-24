Вступление Украины в Евросоюз до 2027 года невозможно, - еврокомиссар Кос
Еврокомиссар по вопросам расширения Евросоюза Марта Кос считает, что Украина не станет членом блока до 2027 года.
Заявление Марты Кос с саммита "Конкурентоспособная Европа" цитирует Politico, сообщает Цензор.НЕТ.
Как объяснила свою позицию Кос?
По ее словам, надежды Киева на вступление в ЕС в ближайший год не оправдаются.
"Все в этой комнате знают, что Украина не может стать членом ЕС 1 января 2027 года. Сначала вам нужен мир — это важно — затем вы должны провести реформы. Инвесторы придут, как вы знаете, в Украину только тогда, когда смогут зарабатывать деньги и когда их инвестиции будут в безопасности", — заявила Кос.
Она подчеркнула, что Украина является ключевым партнером для блока в области инноваций, обороны и других стратегических секторов, которые могут способствовать глобальной конкурентоспособности.
Каковы условия вступления в ЕС?
По словам Свириденко, речь идет о кластерах:
- 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
- 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",
- 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
30 января президент Владимир Зеленский назвал 2027 год возможной датой вступления в Европейский Союз, поскольку к этому времени страна будет готова технически, по оценкам украинских дипломатов.
А так буде!
І що це за Союз, де одна паршива вівця блокує всі рішення щодо України і звітує при цьому путіну.
орбан не дасть збрехати...
в стилі "Україна в усьому залежна від партнерів" - "партнерам не потрібна повна поразка РФ" - "кава в Ялті"
хоча з логікою тут не дуже, тому можна плести що завгодно
Правда в тому , що і після миру - не буде ніякого вступу
Дверцята будуть відчинені,як же ж без цієї локшинної фабрики і головне не забудуть о мосту.
Але як війна не дай Боже прийде до ес, шось чую українці і там будуть першими помирати заради світлого майбутнього і горизонту в цій прекрасній сімї країн.
Чи італійці підуть воювати проти йбнрсні?
- орбан проти
- у вас війна
- у вас корупція
- балканські країни першими подали заявку
- не можна порушувати бюрократичну процедуру та середній термін вступу
- не вирішили історичні питання з поляками
- польські фермери бояться конкуренції
Хоча відповідь очевидна: поки українцям прилітає на голови, європейці можуть жити в мирі, махаючи перед українським віслючком морквою і натякати про майбутнє членство
А я оцениваю свою готовность к получению мной PhD в Гарварде к 23 ноября 2026 года. Надо не забыть предупредить учёный совет, чтоб они тоже готовились и дали мне письменные гарантии. Ну чтоб зря моя светлость не ехала.