Украина получила от ЕС полный пакет условий для вступления, - Свириденко

Сегодня, 17 марта, украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

По словам Свириденко, речь идет о кластерах:

3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",

4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",

5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Полный пакет требований для вступления: что это означает?

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории", — пояснила премьер-министр.

В декабре украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

Следующие шаги на пути к членству в ЕС

"Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС", — резюмирует глава правительства.

