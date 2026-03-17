Украина получила от ЕС полный пакет условий для вступления, - Свириденко

Помощь Украине от Европы

Сегодня, 17 марта, украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам.

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.

О чем идет речь?

По словам Свириденко, речь идет о кластерах:

  • 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
  • 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",
  • 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".

Полный пакет требований для вступления: что это означает?

"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории", — пояснила премьер-министр. 

В декабре украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".

Следующие шаги на пути к членству в ЕС

"Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.

Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС", — резюмирует глава правительства.

а про знищення зеленої плисняви та зелених гнид там щось є?
17.03.2026 10:06 Ответить
За словами Свириденко, йдеться про кластери:
3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",
5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

А ЛГБТ??? Вже все вирішили???
17.03.2026 10:06 Ответить
Чому це вони фінальні?
Всі попередні умови ЗЄ-банда вже виконала?

Наскільки я пам'ятаю, там ще кінь не валявся.
17.03.2026 10:10 Ответить
"Зелений порядок денний та стале зʼєднання"

хммм.....
вже сім років як, і нас сталий зелений гундосий порядок!
перевірені з'єднання.
хатинки в дубаях скуповуються, двушечка на москву стабільно регулярно.
17.03.2026 10:15 Ответить
У відносинах між державами, як і у бізнесі й врешті між людьми основне - це довіра. Це база, на якій можна щось добре створити.
До першої українки - прем'єр-міністра України, технократки без президентських амбіцій - довіра є.
До Зеленського - не було і зараз немає.
17.03.2026 10:17 Ответить
З вами вступиш хіба що в лайно 95 проби! Хоча туди ми вже вступили ще в 2019 році.
17.03.2026 10:31 Ответить
Ні честі, ні гідності у цих зелених потрвор немає, лише паща та бездонний шлунок.

Сьогодні рівно три місяці як Україна і ЄС узгодили "пріоритетний план реформ", так званий "список Качки-Кос" із 10 пунктів, виконання якого мало б підтвердити готовність України до вступу до ЄС.
Знаєте скільки з цих 10 пунктів за три місяці виконала українська влада? Жодного. Абсолютний нуль.
Джерело: https://censor.net/ua/b3604681

13.03.2026
17.03.2026 10:35 Ответить
 
 