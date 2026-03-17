Украина получила от ЕС полный пакет условий для вступления, - Свириденко
Сегодня, 17 марта, украинская делегация в Брюсселе получила от Европейского Союза условия для вступления по трем заключительным переговорным кластерам.
Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко, информирует Цензор.НЕТ.
О чем идет речь?
По словам Свириденко, речь идет о кластерах:
- 3 "Конкурентоспособность и инклюзивное развитие",
- 4 "Зеленая повестка дня и устойчивое развитие",
- 5 "Ресурсы, сельское хозяйство и политика сплоченности".
Полный пакет требований для вступления: что это означает?
"Отныне Украина имеет полный пакет условий, выполнение которых необходимо для вступления в ЕС — впервые в истории", — пояснила премьер-министр.
В декабре украинская сторона получила условия — бенчмарки — по трем другим кластерам: 1 "Основы процесса вступления в ЕС", 2 "Внутренний рынок" и 6 "Внешние отношения".
Следующие шаги на пути к членству в ЕС
"Мы уверенно движемся по намеченному пути евроинтеграции. Следующие шаги — успешное закрытие кластеров и подписание договора о вступлении, что станет финальным шагом к полноправному членству Украины в ЕС.
Правительство продолжит выполнять условия вступления — будет внедрять необходимые реформы, меры и отчитываться перед ЕС", — резюмирует глава правительства.
3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",
5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
До першої українки - прем'єр-міністра України, технократки без президентських амбіцій - довіра є.
До Зеленського - не було і зараз немає.
Сьогодні рівно три місяці як Україна і ЄС узгодили "пріоритетний план реформ", так званий "список Качки-Кос" із 10 пунктів, виконання якого мало б підтвердити готовність України до вступу до ЄС.
Знаєте скільки з цих 10 пунктів за три місяці виконала українська влада? Жодного. Абсолютний нуль.
13.03.2026