Україна отримала від ЄС повний пакет умов для вступу, - Свириденко

Сьогодні, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

За словами Свириденко, йдеться про кластери:

3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",

4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",

5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

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Повний пакет вимог для вступу: що це означає?

"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС - вперше в історії", - пояснила прем’єрка.

У грудні українська сторона отримала умови - бенчмарки - за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

Наступні кроки на шляху до членства в ЄС

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки - успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

Уряд продовжить виконувати умови вступу - впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", - резюмує очільниця уряду.

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