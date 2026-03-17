Україна отримала від ЄС повний пакет умов для вступу, - Свириденко
Сьогодні, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.
Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.
Про що йдеться?
За словами Свириденко, йдеться про кластери:
- 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
- 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",
- 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
Повний пакет вимог для вступу: що це означає?
"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС - вперше в історії", - пояснила прем’єрка.
У грудні українська сторона отримала умови - бенчмарки - за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".
Наступні кроки на шляху до членства в ЄС
"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки - успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.
Уряд продовжить виконувати умови вступу - впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", - резюмує очільниця уряду.
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Всі попередні умови ЗЄ-банда вже виконала?
Наскільки я пам'ятаю, там ще кінь не валявся.
хммм.....
вже сім років як, і нас сталий зелений гундосий порядок!
перевірені з'єднання.
хатинки в дубаях скуповуються, двушечка на москву стабільно регулярно.