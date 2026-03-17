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Новини Членство України в ЄС
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Україна отримала від ЄС повний пакет умов для вступу, - Свириденко

Допомога Україні від Європи

Сьогодні, 17 березня, українська делегація в Брюсселі отримала від Європейського Союзу умови для вступу за фінальними трьома переговорними кластерами.

Про це повідомила прем’єр-міністр Юлія Свириденко, інформує Цензор.НЕТ.

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Про що йдеться?

За словами Свириденко, йдеться про кластери:

  • 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
  • 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",
  • 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".

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Повний пакет вимог для вступу: що це означає?

"Відтепер Україна має повний пакет умов, виконання яких є необхідним для вступу в ЄС - вперше в історії", - пояснила прем’єрка. 

У грудні українська сторона отримала умови - бенчмарки - за трьома іншими кластерами: 1 "Основи процесу вступу до ЄС", 2 "Внутрішній ринок" та 6 "Зовнішні відносини".

Наступні кроки на шляху до членства в ЄС

"Ми впевнено рухаємося визначеним євроінтеграційним шляхом. Наступні кроки - успішне закриття кластерів та підписання договору про вступ, що стане фінальним кроком до повноправного членства України в ЄС.

Уряд продовжить виконувати умови вступу - впроваджуватиме необхідні реформи, заходи й звітуватиме перед ЄС", - резюмує очільниця уряду.

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Автор: 

членство в ЄС (1532) Євросоюз (15286) Свириденко Юлія (950)
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Топ коментарі
+3
а про знищення зеленої плисняви та зелених гнид там щось є?
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17.03.2026 10:06 Відповісти
+3
Чому це вони фінальні?
Всі попередні умови ЗЄ-банда вже виконала?

Наскільки я пам'ятаю, там ще кінь не валявся.
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17.03.2026 10:10 Відповісти
+3
"Зелений порядок денний та стале зʼєднання"

хммм.....
вже сім років як, і нас сталий зелений гундосий порядок!
перевірені з'єднання.
хатинки в дубаях скуповуються, двушечка на москву стабільно регулярно.
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17.03.2026 10:15 Відповісти

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