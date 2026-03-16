Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік свідчить, що Україна досягла 84% виконання угоди.

Про це повідомив Офіс віцепрем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

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Найбільший прогрес

Там зазначили, що у 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:

Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;

Соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;

Митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;

Сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Також найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:

Статистика та обмін інформацією – 100%;

Освіта, навчання та молодь – 99%;

Інтелектуальна власність – 98%.

"Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС", - підсумували в Офісі.

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