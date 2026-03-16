Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС
Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік свідчить, що Україна досягла 84% виконання угоди.
Про це повідомив Офіс віцепрем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році", - йдеться в повідомленні.
Найбільший прогрес
Там зазначили, що у 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:
- Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
- Соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;
- Митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;
- Сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.
Також найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:
- Статистика та обмін інформацією – 100%;
- Освіта, навчання та молодь – 99%;
- Інтелектуальна власність – 98%.
"Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС", - підсумували в Офісі.
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