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Україна досягла 84% виконання Угоди про асоціацію з ЄС

Асоцація з ЄС: в уряді розповіли про виконання завдань

Звіт про виконання угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом за 2025 рік свідчить, що Україна досягла 84% виконання угоди.

Про це повідомив Офіс віцепрем'єра з питань європейської і євроатлантичної інтеграції, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році", - йдеться в повідомленні.

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Найбільший прогрес

Там зазначили, що у 2025 році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах:

  • Фінансовий сектор – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%;
  • Соціальна політика та трудові відносини – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%;
  • Митні питання – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%;
  • Сільське господарство – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Також найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах:

  • Статистика та обмін інформацією – 100%;
  • Освіта, навчання та молодь – 99%;
  • Інтелектуальна власність – 98%.

"Це – останній звіт імплементації Угоди про асоціацію. Надалі всі євроінтеграційні зобовʼязання України будуть відображені у Національній програмі адаптації законодавства до права ЄС", - підсумували в Офісі.

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Автор: 

членство в ЄС (1532) Євросоюз (15285)
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Топ коментарі
+7
Про які відсотки тут пишуть? Хіба є в планах Євросоюзу розвиток корупції? Як там проживають Міндичі і Цукермани? То наше майбутнє в ЄС? А як там Єрмак і Баканов з Наумовим? Їм вже предявили підозри за скоєне? Юзік, Арестович, Шефіри, Шурми та івнші повернулися в Україну? Повернули накопичене в общаках? Чи то друге, будуть слугориги втирати наріду, що все нормально, а що не так - то продєлки Порошенка, США і ЄС?
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16.03.2026 12:04 Відповісти
+6
А то як на 84% вагітна жінка? То вона вагітна чи не вагітна?
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16.03.2026 12:06 Відповісти
+6
А що там з санкціями проти Пороха?
А що там з закритими у цифрі опозиційними каналами?
А що там з незалежністю правоохоронних органів?
А що там з незалежністю судів?
Тощо тощо...
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16.03.2026 12:07 Відповісти

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