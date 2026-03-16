Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Ассоциация с ЕС: в правительстве рассказали о выполнении задач

Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год свидетельствует, что Украина выполнила 84% положений соглашения.

Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.

Подробности

"По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году", — говорится в сообщении.

Наибольший прогресс

Там отметили, что в 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в следующих сферах:

  • Финансовый сектор – прирост за год составляет 8%, общий прогресс – 82%;
  • Социальная политика и трудовые отношения – прирост за год составляет 7%, общий прогресс – 87%;
  • Таможенные вопросы – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 96%;
  • Сельское хозяйство – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 79%.

Также самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в следующих сферах:

  • Статистика и обмен информацией – 100%;
  • Образование, обучение и молодежь – 99%;
  • Интеллектуальная собственность – 98%.

"Это – последний отчет об имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС", - подытожили в Офисе.

Решта 16-сн,яке потрібно вирішити.
16.03.2026 11:55 Ответить
Дістали своїми відсотками, має бути або виконано або не виконано все... 🤬. У цієї влади я помітив постійні відмазки на все.
16.03.2026 11:58 Ответить
ага і мирний договір готовий на 90%)
16.03.2026 11:59 Ответить
Про які відсотки тут пишуть? Хіба є в планах Євросоюзу розвиток корупції? Як там проживають Міндичі і Цукермани? То наше майбутнє в ЄС? А як там Єрмак і Баканов з Наумовим? Їм вже предявили підозри за скоєне? Юзік, Арестович, Шефіри, Шурми та івнші повернулися в Україну? Повернули накопичене в общаках? Чи то друге, будуть слугориги втирати наріду, що все нормально, а що не так - то продєлки Порошенка, США і ЄС?
16.03.2026 12:04 Ответить
А то як на 84% вагітна жінка? То вона вагітна чи не вагітна?
16.03.2026 12:06 Ответить
А нещодавно було 96%...🤣🤣🤣
16.03.2026 12:06 Ответить
А що там з санкціями проти Пороха?
А що там з закритими у цифрі опозиційними каналами?
А що там з незалежністю правоохоронних органів?
А що там з незалежністю судів?
Тощо тощо...
16.03.2026 12:07 Ответить
 
 