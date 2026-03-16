Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС
Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год свидетельствует, что Украина выполнила 84% положений соглашения.
Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году", — говорится в сообщении.
Наибольший прогресс
Там отметили, что в 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в следующих сферах:
- Финансовый сектор – прирост за год составляет 8%, общий прогресс – 82%;
- Социальная политика и трудовые отношения – прирост за год составляет 7%, общий прогресс – 87%;
- Таможенные вопросы – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 96%;
- Сельское хозяйство – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 79%.
Также самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в следующих сферах:
- Статистика и обмен информацией – 100%;
- Образование, обучение и молодежь – 99%;
- Интеллектуальная собственность – 98%.
"Это – последний отчет об имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС", - подытожили в Офисе.
А що там з закритими у цифрі опозиційними каналами?
А що там з незалежністю правоохоронних органів?
А що там з незалежністю судів?
Тощо тощо...