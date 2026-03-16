Украина достигла 84% выполнения Соглашения об ассоциации с ЕС

Отчет о выполнении Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом за 2025 год свидетельствует, что Украина выполнила 84% положений соглашения.

Об этом сообщил Офис вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, передает Цензор.НЕТ.

"По результатам 2025 года общий прогресс выполнения Соглашения вырос с 81% в 2024 году до 84% в 2025 году", — говорится в сообщении.

Читайте также: Трамп теряет интерес к переговорам по Украине, внимание США сосредоточено на Ближнем Востоке, — FT

Наибольший прогресс

Там отметили, что в 2025 году наибольший прогресс в выполнении обязательств, предусмотренных Соглашением об ассоциации, достигнут в следующих сферах:

Финансовый сектор – прирост за год составляет 8%, общий прогресс – 82%;

Социальная политика и трудовые отношения – прирост за год составляет 7%, общий прогресс – 87%;

Таможенные вопросы – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 96%;

Сельское хозяйство – прирост за год составляет 5%, общий прогресс – 79%.

Также самый высокий уровень выполнения обязательств зафиксирован в следующих сферах:

Статистика и обмен информацией – 100%;

Образование, обучение и молодежь – 99%;

Интеллектуальная собственность – 98%.

"Это – последний отчет об имплементации Соглашения об ассоциации. В дальнейшем все евроинтеграционные обязательства Украины будут отражены в Национальной программе адаптации законодательства к праву ЕС", - подытожили в Офисе.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Некоторые страны хотят подождать с вступлением Украины в ЕС 10-20 лет, - Качка