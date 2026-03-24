Вступ України в Євросоюз до 2027 року неможливий, - єврокомісарка Кос
Єврокомісарка з питань розширення Євросоюзу Марта Кос вважає, що Україна не стане членом блоку до 2027 року.
Заяву Марти Кос з саміту "Конкурентна Європа" цитує Politico, інформує Цензор.НЕТ.
Як пояснила свою позицію Кос?
За її словами, надії Києва на вступ до ЄС у найближчий рік не справдяться.
"Усі в цій кімнаті знають, що Україна не може стати членом ЄС 1 січня 2027 року. Спочатку вам потрібен мир — це важливо — потім ви маєте провести реформи. Інвестори прийдуть, як ви знаєте, в Україну лише тоді, коли зможуть заробляти гроші й коли їхні інвестиції будуть у безпеці", - заявила Кос.
Вона наголосила, що Україна є ключовим партнером для блоку в галузі інновацій, оборони та інших стратегічних секторів, які можуть сприяти глобальній конкурентоспроможності.
Які умови вступу в ЄС?
За словами Свириденко, йдеться про кластери:
- 3 "Конкурентоспроможність та інклюзивний розвиток",
- 4 "Зелений порядок денний та стале зʼєднання",
- 5 "Ресурси, сільське господарство та політика згуртованості".
30 січня президент Володимир Зеленський назвав 2027 рік можливою датою вступу до Європейського Союзу, оскільки до цього часу країна буде готова технічно, за оцінками українських дипломатів.
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І що це за Союз, де одна паршива вівця блокує всі рішення щодо України і звітує при цьому путіну.
- орбан проти
- у вас війна
- у вас корупція
- балканські країни першими подали заявку
- не можна порушувати бюрократичну процедуру та середній термін вступу
- не вирішили історичні питання з поляками
- польські фермери бояться конкуренції
Хоча відповідь очевидна: поки українцям прилітає на голови, європейці можуть жити в мирі, махаючи перед українським віслючком морквою і натякати про майбутнє членство