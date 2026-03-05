Зеленський і Мелоні обговорили ситуацію в Ірані та позику €90 млрд для України

Президент Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.

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Удари Ірану

Так, сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та виклики на ринку нафти й палива через дії іранського режиму. Також обмінялися деталями контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану.

"Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом", - зазначив Зеленський.

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Кредит для України

Також Зеленський і Мелоні говорили про те, що потрібно, щоб рішення про позику на 90 мільярдів євро для України нарешті запрацювало.

"Це кошти, які мають гарантувати нашу стійкість у захисті від російської агресії та фактично забезпечені замороженими російськими активами", - зауважив Зеленський.

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Паралімпійські ігри

Крім того, сторони обговорили ситуацію з Паралімпійськими іграми. Президент наголосив, що вже не вперше цього року ухвалюється безпринципне рішення подібних міжнародних комітетів.

"Дякую Джорджі за спільну позицію в цьому питанні і за всю допомогу, зокрема за енергетичну підтримку взимку та за рішення Італії продовжити допомогу Україні цього року", - додав він.

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