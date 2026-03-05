Зеленський і Мелоні обговорили ситуацію в Ірані та позику €90 млрд для України
Президент Володимир Зеленський провів розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі, передає Цензор.НЕТ.
Удари Ірану
Так, сторони обговорили ситуацію навколо Ірану та виклики на ринку нафти й палива через дії іранського режиму. Також обмінялися деталями контактів із лідерами країн, які зараз перебувають під ударами з Ірану.
"Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом", - зазначив Зеленський.
Кредит для України
Також Зеленський і Мелоні говорили про те, що потрібно, щоб рішення про позику на 90 мільярдів євро для України нарешті запрацювало.
"Це кошти, які мають гарантувати нашу стійкість у захисті від російської агресії та фактично забезпечені замороженими російськими активами", - зауважив Зеленський.
Паралімпійські ігри
Крім того, сторони обговорили ситуацію з Паралімпійськими іграми. Президент наголосив, що вже не вперше цього року ухвалюється безпринципне рішення подібних міжнародних комітетів.
"Дякую Джорджі за спільну позицію в цьому питанні і за всю допомогу, зокрема за енергетичну підтримку взимку та за рішення Італії продовжити допомогу Україні цього року", - додав він.
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Це недолуге зі своєю бидло-дипломатією натякає на те, що всі лідери країн ЄС повинні негайно тролити Орбана, як це робить найвеличніше, бо інакше тому Орбану на найблищих виборах нічого не світить? Від кураторів "оманських договорняків" надійшла вказівка "врятувати рядового Орбана"?
Ну а про гроші - то зрозуміло: "двушка на москву" сама собою не сформується...
Слухати пані Іванну Климпуш- Цинцадзе - це окремий вид задоволення, настільки чітко, професійно і вискококласно вона описує поточну ситуацію в Європі і наші перспективи євроінтеграції.
На цьому добрі новини закінчуються…
Бо прогнози вкрай невтішні для українців. Сподівання на те, що «харизма» нашого Лідера Світу приведе Україну у ЄС, виявилися марними.
В https://www.youtube.com/live/Oye0_fkfPVw ефірі Youtube каналу Борислава Берези пані Іванна говорила наступне:
- Україна ще не член ЄС, а президент Зеленський уже поводиться подекуди, як Орбан, якого критикує. Оце тупання ногами з вимаганням точної дати вступу в ЄС максимально шкідливе на зовні і всередині.
- Ми вже отримали всі євроінтеграційні аванси. Вимагати нових - щонайменше негарно.
Почуйте вже Урсулу фон дер Ляєн, Марту Кос, Фрідріха Мерца - таку дату назвати неможливо.
- Неможливо пообіцяти те, що від тебе не залежить!
Бо не Мерц і не Кос керують Україною, яка хоче вступити до ЄС і має виконати для цього всі умови.
❗️Владі колись треба, нарешті, почати робити реформи і припинити дурити людей новим комунізмом з 2027 року, бо це особливо цинічне знущання з народу, якому показують мультики про світле майбутнє, паралельно цементуючи корупційне і авторитарне теперішнє.
- Ритуальна євроінтеграція з гарними заявами і фото, але без реформ, не потрібна ані європейцям, ані українцям. Вона потрібна тільки Зеленському для піару.
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Ось такі у нас невтішні справи.
Допоки при владі Лідер Світу, на будь-яких позитивних процесах можна сміливо поставити хрест.
в рукав... із рукава....на піаніно...
На ремонт доріг потрібно знайти 52 мільярди, - Зеленський