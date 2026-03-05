Україна ніколи не отримувала від партнерів зброю, здатну бити на відстань понад 250 км, - Зеленський

Україна ніколи не отримували від інших країн такої зброї, що має дальність понад 200 чи 250 км для ударів по території РФ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

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Поставки зброї

За словами голови держави, всі далекобійні спроможності на 500-1000 км і більше були створені в Україні.

"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все. Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи", - сказав він.

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