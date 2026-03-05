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Новини Поставки зброї для України Далекобійні ракети
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Україна ніколи не отримувала від партнерів зброю, здатну бити на відстань понад 250 км, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський

Україна ніколи не отримували від інших країн такої зброї, що має дальність понад 200 чи 250 км для ударів по території РФ.

Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для The Independent, інформує Цензор.НЕТ.

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Поставки зброї

За словами голови держави, всі далекобійні спроможності на 500-1000 км і більше були створені в Україні.

"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все. Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи", - сказав він.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Конгресмен-республіканець Бейкон закликав надати Україні далекобійну зброю на тлі масованих атак РФ

Автор: 

Зеленський Володимир (28000) зброя (7907) Storm Shadow (29)
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Топ коментарі
+11
Асфальтом можна було закидувати, поки такої зброї не надали...
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05.03.2026 17:09 Відповісти
+6
Дійсно зелена єпоха брехні.....Ну от навіщо треба так нахабно брехати? Ці 250 кілометрів - це вже що, не просто цифра, а якийсь магічний горизонт подій, за який пам'ять нашої влади просто не здатна зазирнути? Коли з високих трибун лунають заяви про те, що Україна ,,ніколи не отримувала'' зброю з дальністю понад 250 км, виникає лише одне питання: а чим ми тоді ж цілий рік успішно ,,демонтували'' Чорноморський флот і штаби в глибокому тилу? Мабуть, то були не ракети, а просто дуже якісь влучні прокляття? Зеленському вже треба повернутися з паралельного всесвіту до фактів.- Ще у травні 2023 року Велика Британія передала нам легендарні Storm Shadow. Так, у брошурках пишуть про 250 км, але всі, хто хоч трохи розуміється на зброї, знають: оригінальна дальність цих ,,пташок'' сягає 560 км. Те саме стосується французьких SCALP-EG. Ігнорувати їхнє існування після блискучого удару по штабу флоту в Севастополі - це все одно що стояти біля палаючого складу окупантів і стверджувати, що сірників нам так і не дали. А як щодо американських ATACMS? Нам довго розповідали про,,короткі'' версії, але згодом Україна офіційно отримала ракети з дальністю 300 км. Це математичний факт, який неможливо загорнути в красиву політичну обгортку: 300 - це все ще більше, ніж 250. Але, мабуть, у високих кабінетах діє якась особлива «зелена математика», де цифри підлаштовуються під щоденний вечірній відосик. Схоже, нам намагаються продати образ такого собі ,,бідного родича'', якому нічого не дають, щоб виправдати власні факапи або створити драматичний фон для переговорів. Але виглядає це як дешевий фарс: партнери дивляться на звіти про успішні прильоти на 300+ км, а потім слухають заяви про ,,ми нічого не маємо''. Це вже не просто брехня - це примітивна маніпуляція, яка виставляє Україну країною, де права рука не знає, що робить ліва, а голова взагалі забула, що було вчора. Можливо, варто вже припинити тримати українців за глядачів низькосортного серіалу, де сюжет змінюється залежно від настрою сценариста?
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05.03.2026 17:34 Відповісти
+4
от, даремно ми на другана міндіча гнали!
двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
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05.03.2026 17:09 Відповісти
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Storm Shadow / SCALP-EG (Велика Британія, Франція): крилаті ракети повітряного базування з дальністю понад 250 км.
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05.03.2026 17:08 Відповісти
Пропонуєте нашим літакам проводити пуски цих ракет з ЛБЗ, щоб вони стали легкою мішенню для орківського ППО?
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05.03.2026 18:27 Відповісти
Ні, я просто про " неотриманні" ракети
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05.03.2026 18:36 Відповісти
Асфальтом можна було закидувати, поки такої зброї не надали...
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05.03.2026 17:09 Відповісти
от, даремно ми на другана міндіча гнали!
двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
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05.03.2026 17:09 Відповісти
Який маневр, то було єдине що достигало ху...лоград
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05.03.2026 17:13 Відповісти
Так воно і партнери від України такої зброї не отримували. Тільки уряди партнерів на відміну від майже всіх урядів України про безпеку своїх країн дбали.
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05.03.2026 17:10 Відповісти
А наші партнери що знаходяться в стані війни з рашкою 7 Так в тебе ж є фуфламінги ,так ними і стріляй,
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05.03.2026 17:10 Відповісти
Скільки ще можна тупо розголошувати все що 95 квартал вигадує. Або ху....лостан треба заспокоїти
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05.03.2026 17:12 Відповісти
БО ТРЕБА ЩОБ ХОЛОПИ ДОХЛИ ВІЧНО
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05.03.2026 17:12 Відповісти
з такою тактикою холопи швидко закінчаться
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06.03.2026 01:26 Відповісти
Я думаю після таких погроз вже і не отримає 🤦🤦
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05.03.2026 17:19 Відповісти
Дійсно зелена єпоха брехні.....Ну от навіщо треба так нахабно брехати? Ці 250 кілометрів - це вже що, не просто цифра, а якийсь магічний горизонт подій, за який пам'ять нашої влади просто не здатна зазирнути? Коли з високих трибун лунають заяви про те, що Україна ,,ніколи не отримувала'' зброю з дальністю понад 250 км, виникає лише одне питання: а чим ми тоді ж цілий рік успішно ,,демонтували'' Чорноморський флот і штаби в глибокому тилу? Мабуть, то були не ракети, а просто дуже якісь влучні прокляття? Зеленському вже треба повернутися з паралельного всесвіту до фактів.- Ще у травні 2023 року Велика Британія передала нам легендарні Storm Shadow. Так, у брошурках пишуть про 250 км, але всі, хто хоч трохи розуміється на зброї, знають: оригінальна дальність цих ,,пташок'' сягає 560 км. Те саме стосується французьких SCALP-EG. Ігнорувати їхнє існування після блискучого удару по штабу флоту в Севастополі - це все одно що стояти біля палаючого складу окупантів і стверджувати, що сірників нам так і не дали. А як щодо американських ATACMS? Нам довго розповідали про,,короткі'' версії, але згодом Україна офіційно отримала ракети з дальністю 300 км. Це математичний факт, який неможливо загорнути в красиву політичну обгортку: 300 - це все ще більше, ніж 250. Але, мабуть, у високих кабінетах діє якась особлива «зелена математика», де цифри підлаштовуються під щоденний вечірній відосик. Схоже, нам намагаються продати образ такого собі ,,бідного родича'', якому нічого не дають, щоб виправдати власні факапи або створити драматичний фон для переговорів. Але виглядає це як дешевий фарс: партнери дивляться на звіти про успішні прильоти на 300+ км, а потім слухають заяви про ,,ми нічого не маємо''. Це вже не просто брехня - це примітивна маніпуляція, яка виставляє Україну країною, де права рука не знає, що робить ліва, а голова взагалі забула, що було вчора. Можливо, варто вже припинити тримати українців за глядачів низькосортного серіалу, де сюжет змінюється залежно від настрою сценариста?
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05.03.2026 17:34 Відповісти
Там особлива зелена маразматика замість математики та всіх інших наук!
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05.03.2026 17:38 Відповісти
Щоб ти вже вдавився якоюсь вишневою кісточкою, бідоносець... або втік нарешті.
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05.03.2026 17:45 Відповісти
Сиди і не кукурікай! 🐓
Вождь племені імбецилів.
Будеш багато пи🤬діти, то і це припинять надавати.

Якби ця зброя була потрібна особисто Зеленському, то куй на нього.
Але ж це хрипате 💩 своїми діями підставляє ЗСУ.🤦‍♂️
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05.03.2026 17:48 Відповісти
А що ж тут такого - не хочуть та й не дають. В кожного свій вибір.
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05.03.2026 17:49 Відповісти
Почекай трохи, може шейхи та королі підкинуть.)
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05.03.2026 18:03 Відповісти
 
 