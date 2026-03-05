Україна ніколи не отримувала від партнерів зброю, здатну бити на відстань понад 250 км, - Зеленський
Україна ніколи не отримували від інших країн такої зброї, що має дальність понад 200 чи 250 км для ударів по території РФ.
Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю для The Independent, інформує Цензор.НЕТ.
Поставки зброї
За словами голови держави, всі далекобійні спроможності на 500-1000 км і більше були створені в Україні.
"Ми отримуємо Storm Shadow від Великої Британії, і це допомагає. Це дуже хороша зброя. Ми також отримуємо SCALP від Франції, а в минулому отримали обмежену кількість ATACMS від Сполучених Штатів. Але це все. Ми не отримували нічого іншого від інших країн, що має дальність понад 200 чи 250 кілометрів. Ніколи", - сказав він.
- Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп стверджував, що його попередник Джо Байден безкоштовно передав Україні американської зброї на сотні мільярдів доларів.
Топ коментарі
+11 Luk Viktor
показати весь коментар05.03.2026 17:09 Відповісти Посилання
+6 NELSON
показати весь коментар05.03.2026 17:34 Відповісти Посилання
+4 Hrysha Hlyba
показати весь коментар05.03.2026 17:09 Відповісти Посилання
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двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
Вождь племені імбецилів.
Будеш багато пи🤬діти, то і це припинять надавати.
Якби ця зброя була потрібна особисто Зеленському, то куй на нього.
Але ж це хрипате 💩 своїми діями підставляє ЗСУ.🤦♂️