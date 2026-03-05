РУС
1 451 17

Украина никогда не получала от партнеров оружие, способное поражать цели на расстоянии более 250 км, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский

Украина никогда не получала от других стран такого оружия, которое имеет дальность более 200 или 250 км для ударов по территории РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для The Independent

Поставки оружия

По словам главы государства, все дальнобойные возможности на 500-1000 км и более были созданы в Украине.

"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, имеющего дальность более 200 или 250 километров. Никогда", - сказал он.

Автор: 

Зеленский Владимир (10718) оружие (1933) Storm Shadow (11)
+6
Асфальтом можна було закидувати, поки такої зброї не надали...
05.03.2026 17:09
+3
от, даремно ми на другана міндіча гнали!
двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
05.03.2026 17:09
+3
Який маневр, то було єдине що достигало ху...лоград
05.03.2026 17:13
Storm Shadow / SCALP-EG (Велика Британія, Франція): крилаті ракети повітряного базування з дальністю понад 250 км.
05.03.2026 17:08
Пропонуєте нашим літакам проводити пуски цих ракет з ЛБЗ, щоб вони стали легкою мішенню для орківського ППО?
05.03.2026 18:27
Ні, я просто про " неотриманні" ракети
05.03.2026 18:36
Асфальтом можна було закидувати, поки такої зброї не надали...
05.03.2026 17:09
от, даремно ми на другана міндіча гнали!
двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
05.03.2026 17:09
Який маневр, то було єдине що достигало ху...лоград
05.03.2026 17:13
Так воно і партнери від України такої зброї не отримували. Тільки уряди партнерів на відміну від майже всіх урядів України про безпеку своїх країн дбали.
05.03.2026 17:10
А наші партнери що знаходяться в стані війни з рашкою 7 Так в тебе ж є фуфламінги ,так ними і стріляй,
05.03.2026 17:10
Скільки ще можна тупо розголошувати все що 95 квартал вигадує. Або ху....лостан треба заспокоїти
05.03.2026 17:12
БО ТРЕБА ЩОБ ХОЛОПИ ДОХЛИ ВІЧНО
05.03.2026 17:12
Я думаю після таких погроз вже і не отримає 🤦🤦
05.03.2026 17:19
Дійсно зелена єпоха брехні.....Ну от навіщо треба так нахабно брехати? Ці 250 кілометрів - це вже що, не просто цифра, а якийсь магічний горизонт подій, за який пам'ять нашої влади просто не здатна зазирнути? Коли з високих трибун лунають заяви про те, що Україна ,,ніколи не отримувала'' зброю з дальністю понад 250 км, виникає лише одне питання: а чим ми тоді ж цілий рік успішно ,,демонтували'' Чорноморський флот і штаби в глибокому тилу? Мабуть, то були не ракети, а просто дуже якісь влучні прокляття? Зеленському вже треба повернутися з паралельного всесвіту до фактів.- Ще у травні 2023 року Велика Британія передала нам легендарні Storm Shadow. Так, у брошурках пишуть про 250 км, але всі, хто хоч трохи розуміється на зброї, знають: оригінальна дальність цих ,,пташок'' сягає 560 км. Те саме стосується французьких SCALP-EG. Ігнорувати їхнє існування після блискучого удару по штабу флоту в Севастополі - це все одно що стояти біля палаючого складу окупантів і стверджувати, що сірників нам так і не дали. А як щодо американських ATACMS? Нам довго розповідали про,,короткі'' версії, але згодом Україна офіційно отримала ракети з дальністю 300 км. Це математичний факт, який неможливо загорнути в красиву політичну обгортку: 300 - це все ще більше, ніж 250. Але, мабуть, у високих кабінетах діє якась особлива «зелена математика», де цифри підлаштовуються під щоденний вечірній відосик. Схоже, нам намагаються продати образ такого собі ,,бідного родича'', якому нічого не дають, щоб виправдати власні факапи або створити драматичний фон для переговорів. Але виглядає це як дешевий фарс: партнери дивляться на звіти про успішні прильоти на 300+ км, а потім слухають заяви про ,,ми нічого не маємо''. Це вже не просто брехня - це примітивна маніпуляція, яка виставляє Україну країною, де права рука не знає, що робить ліва, а голова взагалі забула, що було вчора. Можливо, варто вже припинити тримати українців за глядачів низькосортного серіалу, де сюжет змінюється залежно від настрою сценариста?
05.03.2026 17:34
Там особлива зелена маразматика замість математики та всіх інших наук!
05.03.2026 17:38
Щоб ти вже вдавився якоюсь вишневою кісточкою, бідоносець... або втік нарешті.
05.03.2026 17:45
Сиди і не кукурікай! 🐓
Вождь племені імбецилів.
Будеш багато пи🤬діти, то і це припинять надавати.

Якби ця зброя була потрібна особисто Зеленському, то куй на нього.
Але ж це хрипате 💩 своїми діями підставляє ЗСУ.🤦‍♂️
05.03.2026 17:48
А що ж тут такого - не хочуть та й не дають. В кожного свій вибір.
05.03.2026 17:49
Почекай трохи, може шейхи та королі підкинуть.)
05.03.2026 18:03
 
 