Украина никогда не получала от партнеров оружие, способное поражать цели на расстоянии более 250 км, - Зеленский
Украина никогда не получала от других стран такого оружия, которое имеет дальность более 200 или 250 км для ударов по территории РФ.
Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для The Independent, информирует Цензор.НЕТ.
Поставки оружия
По словам главы государства, все дальнобойные возможности на 500-1000 км и более были созданы в Украине.
"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, имеющего дальность более 200 или 250 километров. Никогда", - сказал он.
- Напомним, ранее президент США Дональд Трамп утверждал, что его предшественник Джо Байден бесплатно передал Украине американского оружия на сотни миллиардов долларов.
Топ комментарии
Luk Viktor
05.03.2026 17:09
Hrysha Hlyba
05.03.2026 17:09
Igor #591922
05.03.2026 17:13
двушка на ммаскву та бабло в мішках, то був відволікаючий маневр.
фламінгів у нас, хоч сракой жуй.
Вождь племені імбецилів.
Будеш багато пи🤬діти, то і це припинять надавати.
Якби ця зброя була потрібна особисто Зеленському, то куй на нього.
Але ж це хрипате 💩 своїми діями підставляє ЗСУ.🤦♂️