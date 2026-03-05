Украина никогда не получала от партнеров оружие, способное поражать цели на расстоянии более 250 км, - Зеленский

Украина никогда не получала от других стран такого оружия, которое имеет дальность более 200 или 250 км для ударов по территории РФ.

Об этом президент Владимир Зеленский сказал в интервью для The Independent, информирует Цензор.НЕТ.

Поставки оружия

По словам главы государства, все дальнобойные возможности на 500-1000 км и более были созданы в Украине.

"Мы получаем Storm Shadow от Великобритании, и это помогает. Это очень хорошее оружие. Мы также получаем SCALP от Франции, а в прошлом получили ограниченное количество ATACMS от Соединенных Штатов. Но это все. Мы не получали ничего другого от других стран, имеющего дальность более 200 или 250 километров. Никогда", - сказал он.

