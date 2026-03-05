РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости
775 10

Зеленский и Мелони обсудили ситуацию в Иране и кредит в €90 млрд для Украины

Зеленский поговорил с Мелони

Президент Владимир Зеленский провел беседу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Удары Ирана

В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вызовы на рынке нефти и топлива из-за действий иранского режима. Также обменялись деталями контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами Ирана.

"Должна быть более тесная координация в Европе по ситуации в целом", - отметил Зеленский.

Читайте также: Украина по запросу США предоставит необходимые средства и специалистов для защиты от "шахидов" на Ближнем Востоке, - Зеленский

Кредит для Украины

Также Зеленский и Мелони говорили о том, что нужно, чтобы решение о займе на 90 миллиардов евро для Украины наконец заработало.

"Это средства, которые должны гарантировать нашу устойчивость в защите от российской агрессии и фактически обеспечены замороженными российскими активами", - отметил Зеленский.

Читайте: Мелони связала ситуацию в Иране и войну в Украине: Было неизбежно, что это приведет к хаосу

Паралимпийские игры

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с Паралимпийскими играми. Президент подчеркнул, что уже не впервые в этом году принимается беспринципное решение подобных международных комитетов.

"Благодарю Джорджи за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году", - добавил он.

Читайте также: Украина никогда не получала от партнеров оружие, способное поражать цели на расстоянии более 250 км, - Зеленский

Автор: 

Зеленский Владимир (10718) Иран (901) Джорджа Мелони (144) заем (20)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+3
https://t.me/sam_svit/10568 Світлана Самарська:
Слухати пані Іванну Климпуш- Цинцадзе - це окремий вид задоволення, настільки чітко, професійно і вискококласно вона описує поточну ситуацію в Європі і наші перспективи євроінтеграції.
На цьому добрі новини закінчуються…
Бо прогнози вкрай невтішні для українців. Сподівання на те, що «харизма» нашого Лідера Світу приведе Україну у ЄС, виявилися марними.
В https://www.youtube.com/live/Oye0_fkfPVw ефірі Youtube каналу Борислава Берези пані Іванна говорила наступне:
- Україна ще не член ЄС, а президент Зеленський уже поводиться подекуди, як Орбан, якого критикує. Оце тупання ногами з вимаганням точної дати вступу в ЄС максимально шкідливе на зовні і всередині.
- Ми вже отримали всі євроінтеграційні аванси. Вимагати нових - щонайменше негарно.
Почуйте вже Урсулу фон дер Ляєн, Марту Кос, Фрідріха Мерца - таку дату назвати неможливо.
- Неможливо пообіцяти те, що від тебе не залежить!
Бо не Мерц і не Кос керують Україною, яка хоче вступити до ЄС і має виконати для цього всі умови.
 ❗️Владі колись треба, нарешті, почати робити реформи і припинити дурити людей новим комунізмом з 2027 року, бо це особливо цинічне знущання з народу, якому показують мультики про світле майбутнє, паралельно цементуючи корупційне і авторитарне теперішнє.
- Ритуальна євроінтеграція з гарними заявами і фото, але без реформ, не потрібна ані європейцям, ані українцям. Вона потрібна тільки Зеленському для піару.
-----------
Ось такі у нас невтішні справи.
Допоки при владі Лідер Світу, на будь-яких позитивних процесах можна сміливо поставити хрест.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:46 Ответить
+2
показать весь комментарий
05.03.2026 20:55 Ответить
+1
Та йому на всі ті ситуації в Ірані какать з великої гори,а от 90 мільярдів вже придумав скільки до казни дійде?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Та йому на всі ті ситуації в Ірані какать з великої гори,а от 90 мільярдів вже придумав скільки до казни дійде?
показать весь комментарий
05.03.2026 20:26 Ответить
Я гврит, толстопузому Орбану пригрозил войной, а он чего-то заброкировал 90 млн, неблагодарный. Так сказать шутка на мильон, точнее девяносто.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:26 Ответить
"Має бути більше тісної координації у Європі щодо ситуації загалом" Джерело: https://censor.net/ua/n3603794

Це недолуге зі своєю бидло-дипломатією натякає на те, що всі лідери країн ЄС повинні негайно тролити Орбана, як це робить найвеличніше, бо інакше тому Орбану на найблищих виборах нічого не світить? Від кураторів "оманських договорняків" надійшла вказівка "врятувати рядового Орбана"?

Ну а про гроші - то зрозуміло: "двушка на москву" сама собою не сформується...
показать весь комментарий
05.03.2026 20:29 Ответить
Все деньги теперь пойдут на закупку русского газа, Украине достанется дырка от бублика.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:41 Ответить
https://t.me/sam_svit/10568 Світлана Самарська:
Слухати пані Іванну Климпуш- Цинцадзе - це окремий вид задоволення, настільки чітко, професійно і вискококласно вона описує поточну ситуацію в Європі і наші перспективи євроінтеграції.
На цьому добрі новини закінчуються…
Бо прогнози вкрай невтішні для українців. Сподівання на те, що «харизма» нашого Лідера Світу приведе Україну у ЄС, виявилися марними.
В https://www.youtube.com/live/Oye0_fkfPVw ефірі Youtube каналу Борислава Берези пані Іванна говорила наступне:
- Україна ще не член ЄС, а президент Зеленський уже поводиться подекуди, як Орбан, якого критикує. Оце тупання ногами з вимаганням точної дати вступу в ЄС максимально шкідливе на зовні і всередині.
- Ми вже отримали всі євроінтеграційні аванси. Вимагати нових - щонайменше негарно.
Почуйте вже Урсулу фон дер Ляєн, Марту Кос, Фрідріха Мерца - таку дату назвати неможливо.
- Неможливо пообіцяти те, що від тебе не залежить!
Бо не Мерц і не Кос керують Україною, яка хоче вступити до ЄС і має виконати для цього всі умови.
 ❗️Владі колись треба, нарешті, почати робити реформи і припинити дурити людей новим комунізмом з 2027 року, бо це особливо цинічне знущання з народу, якому показують мультики про світле майбутнє, паралельно цементуючи корупційне і авторитарне теперішнє.
- Ритуальна євроінтеграція з гарними заявами і фото, але без реформ, не потрібна ані європейцям, ані українцям. Вона потрібна тільки Зеленському для піару.
-----------
Ось такі у нас невтішні справи.
Допоки при владі Лідер Світу, на будь-яких позитивних процесах можна сміливо поставити хрест.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:46 Ответить
Янелох по заданию }{уйла в этот раз устроил срач не с Орбаном. Он устроил срач с Венгрией, а Орбану это только пойдёт на пользу во время апрельских выборов. Янелох агент }{уйла.
показать весь комментарий
05.03.2026 20:47 Ответить
Краще б він не із Мелоні, а із Меланією поспілкувався і підкинув би пару карт в рукав... із рукава.... на піаніно...
показать весь комментарий
05.03.2026 20:51 Ответить
показать весь комментарий
05.03.2026 20:55 Ответить
Зеленський і Мелоні обговорили ситуацію в Ірані та позику €90 млрд для України
На ремонт доріг потрібно знайти 52 мільярди, - Зеленський
показать весь комментарий
05.03.2026 20:57 Ответить
краще б поговорив з іспанцями а не з Мелоні, котрій дають 3,14стюлєй майже всі італійські політики за підтримку американської авантюри з Іраном
показать весь комментарий
05.03.2026 21:04 Ответить
 
 