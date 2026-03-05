Зеленский и Мелони обсудили ситуацию в Иране и кредит в €90 млрд для Украины

Президент Владимир Зеленский провел беседу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.

Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

Удары Ирана

В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вызовы на рынке нефти и топлива из-за действий иранского режима. Также обменялись деталями контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами Ирана.

"Должна быть более тесная координация в Европе по ситуации в целом", - отметил Зеленский.

Кредит для Украины

Также Зеленский и Мелони говорили о том, что нужно, чтобы решение о займе на 90 миллиардов евро для Украины наконец заработало.

"Это средства, которые должны гарантировать нашу устойчивость в защите от российской агрессии и фактически обеспечены замороженными российскими активами", - отметил Зеленский.

Паралимпийские игры

Кроме того, стороны обсудили ситуацию с Паралимпийскими играми. Президент подчеркнул, что уже не впервые в этом году принимается беспринципное решение подобных международных комитетов.

"Благодарю Джорджи за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году", - добавил он.

