Зеленский и Мелони обсудили ситуацию в Иране и кредит в €90 млрд для Украины
Президент Владимир Зеленский провел беседу с председателем Совета министров Италии Джорджей Мелони.
Об этом Зеленский сообщил в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.
Удары Ирана
В частности, стороны обсудили ситуацию вокруг Ирана и вызовы на рынке нефти и топлива из-за действий иранского режима. Также обменялись деталями контактов с лидерами стран, которые сейчас находятся под ударами Ирана.
"Должна быть более тесная координация в Европе по ситуации в целом", - отметил Зеленский.
Кредит для Украины
Также Зеленский и Мелони говорили о том, что нужно, чтобы решение о займе на 90 миллиардов евро для Украины наконец заработало.
"Это средства, которые должны гарантировать нашу устойчивость в защите от российской агрессии и фактически обеспечены замороженными российскими активами", - отметил Зеленский.
Паралимпийские игры
Кроме того, стороны обсудили ситуацию с Паралимпийскими играми. Президент подчеркнул, что уже не впервые в этом году принимается беспринципное решение подобных международных комитетов.
"Благодарю Джорджи за общую позицию в этом вопросе и за всю помощь, в частности за энергетическую поддержку зимой и за решение Италии продолжить помощь Украине в этом году", - добавил он.
Це недолуге зі своєю бидло-дипломатією натякає на те, що всі лідери країн ЄС повинні негайно тролити Орбана, як це робить найвеличніше, бо інакше тому Орбану на найблищих виборах нічого не світить? Від кураторів "оманських договорняків" надійшла вказівка "врятувати рядового Орбана"?
Ну а про гроші - то зрозуміло: "двушка на москву" сама собою не сформується...
Слухати пані Іванну Климпуш- Цинцадзе - це окремий вид задоволення, настільки чітко, професійно і вискококласно вона описує поточну ситуацію в Європі і наші перспективи євроінтеграції.
На цьому добрі новини закінчуються…
Бо прогнози вкрай невтішні для українців. Сподівання на те, що «харизма» нашого Лідера Світу приведе Україну у ЄС, виявилися марними.
В https://www.youtube.com/live/Oye0_fkfPVw ефірі Youtube каналу Борислава Берези пані Іванна говорила наступне:
- Україна ще не член ЄС, а президент Зеленський уже поводиться подекуди, як Орбан, якого критикує. Оце тупання ногами з вимаганням точної дати вступу в ЄС максимально шкідливе на зовні і всередині.
- Ми вже отримали всі євроінтеграційні аванси. Вимагати нових - щонайменше негарно.
Почуйте вже Урсулу фон дер Ляєн, Марту Кос, Фрідріха Мерца - таку дату назвати неможливо.
- Неможливо пообіцяти те, що від тебе не залежить!
Бо не Мерц і не Кос керують Україною, яка хоче вступити до ЄС і має виконати для цього всі умови.
❗️Владі колись треба, нарешті, почати робити реформи і припинити дурити людей новим комунізмом з 2027 року, бо це особливо цинічне знущання з народу, якому показують мультики про світле майбутнє, паралельно цементуючи корупційне і авторитарне теперішнє.
- Ритуальна євроінтеграція з гарними заявами і фото, але без реформ, не потрібна ані європейцям, ані українцям. Вона потрібна тільки Зеленському для піару.
-----------
Ось такі у нас невтішні справи.
Допоки при владі Лідер Світу, на будь-яких позитивних процесах можна сміливо поставити хрест.
в рукав... із рукава....на піаніно...
На ремонт доріг потрібно знайти 52 мільярди, - Зеленський