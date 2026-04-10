Членство в НАТО - це найменше, що мала б отримати Україна в обмін на ядерну зброю, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський вважає Будапештський меморандум помилкою всіх підписантів.

Про це він заявив в інтерв’ю для подкасту The Rest Is Politics, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

"Коли Україна погодилася відмовитися від ядерної зброї, ціна, яку мала сплатити інша сторона, мала бути справедливою. Я вважаю, що членство в НАТО – це найменше, що лідери України мали отримати в обмін на ядерний арсенал. Що ми отримали? Нічого. Це була нечесна гра і велика помилка", - зазначив президент.

За словами Зеленського, це була не лише українська помилка, а й помилка інших підписантів Будапештського меморандуму.

"Це ядерні держави. Якщо вони попросили вас відмовитися від ядерної зброї, вони мали надати вам парасольку безпеки. Можливо, ядерну парасольку.



Зрештою, усе це було обманом. Значна частина нашої ядерної зброї була передана Росії. Наприклад, стратегічні літаки, які Росія зараз використовує проти нас у цій війні", - підсумував він.

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Що таке Будапештський меморандум?

Будапештський меморандум - це політичний документ, підписаний у грудні 1994 року лідерами України, США, Росії та Великої Британії, що гарантував безпеку України в обмін на її відмову від ядерної зброї.

За документом, Київ відмовився від ядерного арсеналу, який на той час був третім за потужністю у світі після США і Росії.

Натомість США, Росія та Британія брали на себе такі зобов'язання:

поважати незалежність, суверенітет та теперішні кордони України,

утримуватися від загрози силою або її застосування проти територіальної цілісності або політичної незалежності України,

утримуватись від економічного тиску, що може порушити суверенітет України.

В Україні цей документ сприйняли як один з інструментів гарантій безпеки від найпотужніших світових гравців.

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