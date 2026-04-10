Членство в НАТО - это минимум, что должна была получить Украина в обмен на ядерное оружие, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский считает Будапештский меморандум ошибкой всех подписавшихся сторон.

Об этом он заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО – это самое меньшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", – отметил президент.

По словам Зеленского, это была не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандума.

"Это ядерные державы. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонтик безопасности. Возможно, ядерный зонтик.



В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", — подытожил он.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.

Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:

уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,

воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,

воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.

