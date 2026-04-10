Членство в НАТО - это минимум, что должна была получить Украина в обмен на ядерное оружие, - Зеленский
Президент Владимир Зеленский считает Будапештский меморандум ошибкой всех подписавшихся сторон.
Об этом он заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Цензор.НЕТ.
Подробности
"Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО – это самое меньшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", – отметил президент.
По словам Зеленского, это была не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандума.
"Это ядерные державы. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонтик безопасности. Возможно, ядерный зонтик.
В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", — подытожил он.
Что такое Будапештский меморандум?
Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.
Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.
Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:
- уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
- воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
- воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.
В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Як шоб він тоді був би президентом то так і зробив би.
Пора наказувати попередників, щоб наступники робили усе на користь України. Я не електорат янека, але те що він посадив бабу Юлю вважаю правильним