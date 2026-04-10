РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13237 посетителей онлайн
Новости Ядерное оружие Гарантии безопасности для Украины
335 18

Членство в НАТО - это минимум, что должна была получить Украина в обмен на ядерное оружие, - Зеленский

Будапештский меморандум — ошибка всех подписантов: Заявление Зеленского

Президент Владимир Зеленский считает Будапештский меморандум ошибкой всех подписавшихся сторон.

Об этом он заявил в интервью для подкаста The Rest Is Politics, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Подробности

"Когда Украина согласилась отказаться от ядерного оружия, цена, которую должна была заплатить другая сторона, должна была быть справедливой. Я считаю, что членство в НАТО – это самое меньшее, что лидеры Украины должны были получить в обмен на ядерный арсенал. Что мы получили? Ничего. Это была нечестная игра и большая ошибка", – отметил президент.

По словам Зеленского, это была не только украинская ошибка, но и ошибка других подписантов Будапештского меморандума.

"Это ядерные державы. Если они попросили вас отказаться от ядерного оружия, они должны были предоставить вам зонтик безопасности. Возможно, ядерный зонтик.

В конце концов, все это было обманом. Значительная часть нашего ядерного оружия была передана России. Например, стратегические самолеты, которые Россия сейчас использует против нас в этой войне", — подытожил он.

Что такое Будапештский меморандум?

Будапештский меморандум — это политический документ, подписанный в декабре 1994 года лидерами Украины, США, России и Великобритании, который гарантировал безопасность Украины в обмен на ее отказ от ядерного оружия.

Согласно документу, Киев отказался от ядерного арсенала, который на тот момент был третьим по мощности в мире после США и России.

Взамен США, Россия и Великобритания взяли на себя следующие обязательства:

  • уважать независимость, суверенитет и нынешние границы Украины,
  • воздерживаться от угрозы силой или ее применения против территориальной целостности или политической независимости Украины,
  • воздерживаться от экономического давления, которое может нарушить суверенитет Украины.

В Украине этот документ восприняли как один из инструментов гарантий безопасности от самых мощных мировых игроков.

Автор: 

Будапештское соглашение (170) Зеленский Владимир (23905) ядерное оружие (1439) гарантии безопасности (459)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Все він правильно говорить. Меморандум це просто, як кажуть, рАзвод лохов. Але ще живий чучма, який його підписував. Чого він спокійно доживає свого віку на державній дачі, потягуючи віскарик заморський? А Україна зараз стіепє кров'ю від агресії кацапів...
показать весь комментарий
10.04.2026 12:26 Ответить
Який жеж він розумний. Аж страшно.
Як шоб він тоді був би президентом то так і зробив би.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:13 Ответить
питання в іншому, чому ті хто роззброїв Україну не понесли ніякого покарання ?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:22 Ответить
Ну хто ж знав, що питати потрібно було у зеленського!
показать весь комментарий
10.04.2026 12:14 Ответить
Нахріна то нато.треба якщо там кожен виключно за себе?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:18 Ответить
істинно так...
показать весь комментарий
10.04.2026 12:22 Ответить
зєлупа, йди *****. ****** кремлівський.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:19 Ответить
Тут ти правий. А тепер роби ядерну зброю.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:19 Ответить
хочеш щоб партнери самі скинули на Київ щось покреативніше ніж іскандери та кінжали??ніхто не дозволить нам мати ядерку.....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:24 Ответить
Хочу ядерного кінця світу. Навіщо мені цей світ, якщо в ньому не буде мене?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:26 Ответить
так а шо там з перемир'ям на два дні?
це, потужність чи перемога?
що, намалює кміс в опитуваннях?

зе!гніда пообіцяв не лякати масквічей на 9 мая, день зелених шашликів?
***** може лізти на мавзолей?
показать весь комментарий
10.04.2026 12:21 Ответить
"Це не я кормив шашликами, то все вони - попередники.. , а я з Татаровим чеченів ганяв, з Міндічем ракети будував, з Бакановим кордони стеріг.."
показать весь комментарий
10.04.2026 12:21 Ответить
нато,нато.......скільки йому ще залишилося?рудий твердо вирішив скинути з себе цей зашморг,це доводе як американці залишають бази в ес....
показать весь комментарий
10.04.2026 12:21 Ответить
На жаль, жодний з політиків, які жили в дозеленську епоху, цього так і не зміг зрозуміти. Нарешті на історичній арені з'явився інтелектуальний титан, гострий розум якого, мов удар блискавки, освітив все навколо і розклав все по своїх поличках. Вважаю, що український народ, який в цей час має такого потужно-незламного вождя, є самим щасливим на земній кулі!!!
показать весь комментарий
10.04.2026 12:22 Ответить
Ну отримала б Україна членство в НАТО. А в 2021 році Росія викатила ультиматум і НАТО сдало б Україну. У мемуарах Столтенберг пише що обговорював з росією відвід військ з країн Балтії, то чому б НАТО не пожертвувало б Україною? - у першу чергу .
показать весь комментарий
10.04.2026 12:22 Ответить
Тому треба мати балістику і ядерку.
показать весь комментарий
10.04.2026 12:23 Ответить
Кучму і усіх учасників того злодійства ТРЕБА ПОСАДИТИ, майно конфіскувати .
Пора наказувати попередників, щоб наступники робили усе на користь України. Я не електорат янека, але те що він посадив бабу Юлю вважаю правильним
показать весь комментарий
10.04.2026 12:24 Ответить
 
 