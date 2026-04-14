Трамп "шокований" поведінкою Мелоні: Я думав, вона має мужність, я помилявся
Президент США Дональд Трамп заявив про розбіжності з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у питаннях енергетичної політики, НАТО та міжнародної безпеки, наголосивши, що "помилявся" щодо неї.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це американський президент в інтерв’ю Corriere della Sera.
Трамп "шокований"
Так, Трамп заявив, що він "шокований поведінкою" Мелоні, яку вважають близькою до американського президента.
"Чи подобається італійцям те, що ваша прем’єр-міністерка не допомагає нам отримати нафту? Я не можу собі цього уявити", – сказав президент США.
Трамп зауважив, що раніше вважав Мелоні більш рішучою.
Я шокований її поведінкою. Я думав, що вона має мужність; я помилявся", – додав він.
Мелоні і Папа Римський
Крім того, Трамп обговорив реакцію Мелоні на його критику Папи Римського.
Це вона є неприйнятною, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю, і він розніс би Італію за дві хвилини, якби мав можливість", – наголосив Трамп.
Контакти Трампа і Мелоні фактично припинилися
За словами американського президента, його контакти з італійською прем’єркою фактично припинилися. Він пояснив це небажанням Мелоні брати участь у спільних ініціативах у межах НАТО.
Що передувало?
- Раніше Папа Римський закликав світових лідерів припинити збройні конфлікти та зосередитися на мирі.
- Під час традиційного звернення до дипломатичного корпусу Ватикану Папа наголосив, що у сучасному світі війна дедалі більше витісняє дипломатію, і засудив держави, які роблять ставку на силові сценарії.
- Ці заяви викликали невдоволення у США. За інформацією джерел, Пентагон викликав апостольського нунція у США, кардинала Крістофа П’єра, для пояснень.
- Президент Дональд Трамп розкритикував Папу Римського Лева XIV, засудивши його позицію щодо війни в Ірані та назвавши його "жахливим у зовнішній політиці".
- Папа Римський Лев XIV заявив про намір і надалі засуджувати війну на Близькому Сході, попри різку критику з боку президента США Дональда Трампа.
- Глава уряду Італії Джорджа Мелоні заявила, що критика президента США Дональда Трампа на адресу Папи Римського Лева XIV через його позицію щодо війни в Ірані є неприйнятною.
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