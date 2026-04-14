Трамп "шокований" поведінкою Мелоні: Я думав, вона має мужність, я помилявся

Президент США Дональд Трамп заявив про розбіжності з прем’єр-міністеркою Італії Джорджею Мелоні у питаннях енергетичної політики, НАТО та міжнародної безпеки, наголосивши, що "помилявся" щодо неї.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду", про це американський президент в інтерв’ю Corriere della Sera.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Трамп "шокований"

Так, Трамп заявив, що він "шокований поведінкою" Мелоні, яку вважають близькою до американського президента.

"Чи подобається італійцям те, що ваша прем’єр-міністерка не допомагає нам отримати нафту? Я не можу собі цього уявити", – сказав президент США.

Трамп зауважив, що раніше вважав Мелоні більш рішучою.

Також читайте: Мелоні пропонує включити в мирний план для України гарантії безпеки за зразком статті 5 НАТО

Я шокований її поведінкою. Я думав, що вона має мужність; я помилявся", – додав він.

Мелоні і Папа Римський

Крім того, Трамп обговорив реакцію Мелоні на його критику Папи Римського.

Це вона є неприйнятною, бо їй байдуже, чи має Іран ядерну зброю, і він розніс би Італію за дві хвилини, якби мав можливість", – наголосив Трамп.

Читайте: Зеленський та Мелоні проведуть зустріч у Римі 15 квітня

Контакти Трампа і Мелоні фактично припинилися

За словами американського президента, його контакти з італійською прем’єркою фактично припинилися. Він пояснив це небажанням Мелоні брати участь у спільних ініціативах у межах НАТО.

Що передувало?