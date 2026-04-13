Долар відновив зростання після зриву мирних переговорів між США та Іраном

13 квітня долар, який вважається безпечною валютою, зміцнився після зриву мирних переговорів між США та Іраном.

Також на це вплинула підготовка американського флоту до блокади іранських портів, повідомляє Reuters.

Євро знизився на 0,3 % до $1,1689, тоді як британський фунт впав на 0,4 % до $1,3403. Чутливий до ризику австралійський долар знизився на 0,5 % до $0,7037, а новозеландський долар впав на 0,3 % до $0,5824.

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Напередодні президент Дональд Трамп заявив, що ВМС США почнуть блокувати Ормузьку протоку після того, як переговори з Іраном не змогли завершитися угодою про припинення війни. Це поставило під загрозу крихке двотижневе припинення вогню.

"Ми очікували, що переговори будуть складними та тривалими, але припускали, що вони стануть початком процесу, який, принаймні, призведе до певної стабілізації ситуації. Ця думка була явно хибною", ‒ пояснили аналітики BNP Paribas.

У BNP додали, що не здивуються, якщо переговори відновляться відносно швидко, враховуючи поточні терміни припинення вогню.

По відношенню до єни долар США зріс на 0,3 % до 159,68, оскільки дохідність 10-річних державних облігацій Японії підскочила на 5,5 базисних пунктів до 2,49 %.

Трейдери очікують на виступ голови Банку Японії Кадзуо Уеди пізніше в понеділок. Він може дати підказки щодо того, як центральний банк відреагує на енергетичний шок, спричинений війною в Ірані.

"Ризик помилок у політиці є відносно високим у Японії та Європі, а це означає, що гроші, як правило, повертатимуться до активів у доларах США через брак кращих альтернатив", ‒ зазначили аналітики Nomura.

Нагадаємо, ціни на нафту 13 квітня підскочили вище $100 за барель через підготовку ВМС США до блокади транзиту кораблів до Ірану через Ормузьку протоку. Такий крок може значно обмежити експорт іранської нафти після того, як Вашингтон і Тегеран не змогли досягти угоди про припинення війни.

Як повідомлялося, президент Дональд Трамп заявив, що Іран буде змушений повернутися до переговорів через свою слабку позицію. За словами Трампа, Іран не має достатніх важелів впливу, щоб диктувати умови. Він наголосив, що очікує від іранської сторони повного виконання всіх вимог, а не часткових компромісів.

Президент США підкреслив, що Вашингтон не погодиться на жодні часткові поступки. Він підкреслив, що прагне досягти максимального результату в переговорах, включно з повною відмовою Ірану від ядерних амбіцій.