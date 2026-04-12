Трамп пригрозив Ірану після провалу переговорів, але очікує повернення до діалогу

Президент США Дональд Трамп заявив, що Іран змушений буде повернутися до переговорів через слабку позицію.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ посиланням на ефір Fox News, де американський лідер прокоментував ситуацію навколо перемовин з Тегераном.

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За словами Трампа, Іран не має достатніх важелів впливу, щоб диктувати умови. Він наголосив, що очікує повного виконання вимог з боку іранської сторони, а не часткових компромісів.

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Жорстка позиція США щодо Ірану

Президент США підкреслив, що Вашингтон не погодиться на часткові поступки. Він заявив, що прагне досягти максимального результату в переговорах, включно з повною відмовою Ірану від ядерних амбіцій.

Трамп також нагадав про свої попередні попередження, які, за його словами, вплинули на позицію Тегерана та змусили його залишитися за столом переговорів.

"Я передбачаю, що вони повернуться і дадуть нам усе, що ми хочемо... Я не хочу 90% вимог, я не хочу 95%... я хочу все... У них немає карт", — заявив Трамп.

Крім того, він заявив про можливість завдання ударів по енергетичній інфраструктурі Ірану, зазначивши, що це може мати довготривалі наслідки для країни.

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Переговори без результату та нові загрози

Переговори між США та Іраном, які відбулися у Пакистані 11–12 квітня, завершилися без досягнення угоди. Попри окремі позитивні сигнали, ключове питання щодо ядерної програми залишилося невирішеним.

На цьому тлі Трамп повідомив про намір розпочати блокування Ормузької протоки. За його словами, це рішення має обмежити морське сполучення та посилити тиск на Іран.

Американський лідер також заявив, що у разі ескалації США здатні швидко знищити критичну інфраструктуру країни, але підкреслив, що не прагне такого розвитку подій.

Раніше ми писали, що Британія та інші країни НАТО готові допомогти в Ормузькій протоці.

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