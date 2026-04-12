Трамп пригрозил Ирану после провала переговоров, но ожидает возобновления диалога
Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет вынужден вернуться за стол переговоров из-за своей слабой позиции.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эфир Fox News, где американский лидер прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с Тегераном.
По словам Трампа, Иран не имеет достаточных рычагов влияния, чтобы диктовать условия. Он подчеркнул, что ожидает полного выполнения требований со стороны иранской стороны, а не частичных компромиссов.
Жесткая позиция США в отношении Ирана
Президент США подчеркнул, что Вашингтон не согласится на частичные уступки. Он заявил, что стремится достичь максимального результата в переговорах, включая полный отказ Ирана от ядерных амбиций.
Трамп также напомнил о своих предыдущих предупреждениях, которые, по его словам, повлияли на позицию Тегерана и заставили его остаться за столом переговоров.
"Я предполагаю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет козырей", — заявил Трамп.
Кроме того, он заявил о возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, отметив, что это может иметь долгосрочные последствия для страны.
Переговоры без результата и новые угрозы
Переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Пакистане 11–12 апреля, завершились без достижения соглашения. Несмотря на отдельные позитивные сигналы, ключевой вопрос о ядерной программе остался нерешенным.
На этом фоне Трамп сообщил о намерении начать блокирование Ормузского пролива. По его словам, это решение должно ограничить морское сообщение и усилить давление на Иран.
Американский лидер также заявил, что в случае эскалации США способны быстро уничтожить критическую инфраструктуру страны, но подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.
- Ранее мы писали, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе.
Но я писал про "перекрытый им" Ормузский пролив.
ржавый не начнет войну с китаем, у него выборы на носу
Хочется спросить как в той песне: ...а что бл@дь, если нет?!)))
феєричний кретин