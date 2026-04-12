Трамп пригрозил Ирану после провала переговоров, но ожидает возобновления диалога

Трамп прокомментировал срыв переговоров с Ираном

Президент США Дональд Трамп заявил, что Иран будет вынужден вернуться за стол переговоров из-за своей слабой позиции.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на эфир Fox News, где американский лидер прокомментировал ситуацию вокруг переговоров с Тегераном.

По словам Трампа, Иран не имеет достаточных рычагов влияния, чтобы диктовать условия. Он подчеркнул, что ожидает полного выполнения требований со стороны иранской стороны, а не частичных компромиссов.

Жесткая позиция США в отношении Ирана

Президент США подчеркнул, что Вашингтон не согласится на частичные уступки. Он заявил, что стремится достичь максимального результата в переговорах, включая полный отказ Ирана от ядерных амбиций.

Трамп также напомнил о своих предыдущих предупреждениях, которые, по его словам, повлияли на позицию Тегерана и заставили его остаться за столом переговоров.

"Я предполагаю, что они вернутся и дадут нам все, что мы хотим... Я не хочу 90% требований, я не хочу 95%... я хочу все... У них нет козырей", — заявил Трамп.

Кроме того, он заявил о возможности нанесения ударов по энергетической инфраструктуре Ирана, отметив, что это может иметь долгосрочные последствия для страны.

Переговоры без результата и новые угрозы

Переговоры между США и Ираном, которые состоялись в Пакистане 11–12 апреля, завершились без достижения соглашения. Несмотря на отдельные позитивные сигналы, ключевой вопрос о ядерной программе остался нерешенным.

На этом фоне Трамп сообщил о намерении начать блокирование Ормузского пролива. По его словам, это решение должно ограничить морское сообщение и усилить давление на Иран.

Американский лидер также заявил, что в случае эскалации США способны быстро уничтожить критическую инфраструктуру страны, но подчеркнул, что не стремится к такому развитию событий.

  • Ранее мы писали, что Великобритания и другие страны НАТО готовы помочь в Ормузском проливе.

Always
Chickens
Out.
12.04.2026 21:25 Ответить
🤡🤡🤡
12.04.2026 21:25 Ответить
В них немає карт - я з їхніх бошок чалми то позбиваю
12.04.2026 21:26 Ответить
Ой дивлюсь тіпає його бідолаху той Альцгеймер як хоче...
12.04.2026 21:26 Ответить
цього старого пердуна з тухлими яйцями вже ніхто не сприймає
12.04.2026 21:26 Ответить
Дєдушка хатєл гєшефта, а пєрсікі дєдушку паслалі
12.04.2026 21:28 Ответить
яке страшне це руде потворисько Білого дурдому ...
12.04.2026 21:34 Ответить
Старый импотент
12.04.2026 21:34 Ответить
Задовбав всіх цей картьожник.
12.04.2026 21:38 Ответить
Ормуд закрыт Трампом,теперь ксировцы не будут получать прибыль от экспорта нефти китаезам и начнут нервничать,выпускник военного колледжа перешёл к тактике медленного экономического удушения вонючих аятолл,так держать
12.04.2026 21:38 Ответить
Подождите до завтра и обнаружите, что ничего из сказанного тампоном не произошло.
12.04.2026 21:44 Ответить
А что он сказал? Он сказал - я жду.
12.04.2026 21:49 Ответить
Он то ждёт, у него и вариантов не много. В конце апреля потребуется разрешение конгресса. Шансов на это крайне мало.
Но я писал про "перекрытый им" Ормузский пролив.
12.04.2026 21:59 Ответить
Это уже было - оральный секс не секс,бомбежки с воздуха это не война,это просто сеанс экзорцизма,и то и на другое разрешение конгресса не требуется,а ормуд закрыт,это очевидно.
12.04.2026 22:02 Ответить
слово "китаезам" ключевое...ждем их ход...крайний был за 1 час до "великого удара" трампа
12.04.2026 21:47 Ответить
ну китай может посодейтсвовать смену регистрации танкеров на китай и сопроводить их своими кораблями.

ржавый не начнет войну с китаем, у него выборы на носу
12.04.2026 22:20 Ответить
Я тоже могу достать свой член и начать рубить им лес,ни одна белка не посмеет мне возразить,между дешевым балабольством и реальными событиями лежит пропасть.
12.04.2026 22:24 Ответить
Хочется спросить как в той песне: ...а что бл@дь, если нет?!)))
12.04.2026 21:43 Ответить
Надіюся рудого маразматичного діда з деменцією посадять на електричний стілець і добряче підсмажать.
12.04.2026 21:48 Ответить
Пригрозив, але благає про перемовини в війні в якій вже переміг 😆
феєричний кретин
12.04.2026 21:49 Ответить
трамп пригрозив ірану, - *строго так! )))
12.04.2026 22:13 Ответить
трамп шось загубив десь морду обличча ,наче і не він ...
12.04.2026 22:17 Ответить
а з ким він взагалі там переговори веде? може трамп якогось цивільного іранця надзванює постійно серед ночі, ні в чому не вповноваженого, а то його шле бо не розуміє чого це мудило горохове від нього хоче, дзвонить - щось розповідає і погрожує
12.04.2026 22:41 Ответить
Буду обісруся поки в тому не втоплюся. Обістрамп.
