У Китая будут большие проблемы, если он будет поставлять оружие Ирану, - Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что у Китая возникнут "серьезные проблемы", если он будет поставлять оружие Ирану.

Об этом он сказал во время общения с журналистами, передает CNN.

Трамп пригрозил Китаю последствиями

Трампа спросили о разведывательных данных США, которые указывают на то, что Пекин готовится отправить оружие Ирану.

"Если Китай это сделает, у него будут большие проблемы", - заявил глава Белого дома.

Трамп не сказал, разговаривал ли он с китайским лидером Си Цзиньпином, с которым он планирует встретиться в начале следующего месяца в Китае.

Китай готовится передать оружие Ирану

Накануне телеканал CNN со ссылкой на источники в разведке США сообщал, что Китай готовится передать Ирану новые системы противовоздушной обороны в течение следующих нескольких недель.

Разведка считает, что Иран может использовать прекращение огня как возможность для пополнения определенных систем вооружения с помощью ключевых иностранных партнеров.

