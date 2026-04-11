Китай может поставлять ПВО Ирану, - разведка США
Китай может организовывать поставки систем ПВО в Иран, несмотря на перемирие и официальные опровержения Пекина.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника, знакомых с недавними оценками разведки.
По данным двух источников, Китай якобы пытается организовать поставки вооружений в Иран через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые представляют серьезную угрозу для низколетящих самолетов США.
По оценкам источников, такие системы могут быть использованы в случае срыва перемирия и представляют потенциальную угрозу для американских сил в регионе.
Официальная позиция Пекина
В посольстве Китая в Вашингтоне эти обвинения опровергли, заявив, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и соблюдает международные обязательства. Там также призвали США воздержаться от "безосновательных обвинений".
В то же время отмечается, что китайские компании ранее поставляли Ирану технологии двойного назначения, которые могут использоваться в разработке вооружений и навигационных систем. Однако прямые поставки оружия стали бы новым уровнем сотрудничества.
Источники также утверждают, что Пекин не заинтересован в открытом вмешательстве в конфликт, поскольку стремится сохранить баланс между партнерством с Ираном и политикой формального нейтралитета, в частности из-за зависимости от иранской нефти.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
лютують!
комуняки і арабчятa - братили двойнайшки
а в коммі\орків - "ми кажемо що вам не гадимо".
Всім ясно що масово пішло ППО в іран з путінстану і китаю. правда торгуються на рахунок цього, так само як в Венесуелі, Лівії, Сирії. Реально показуха, ясно що китай почне звільнення Тайваню, а флот Трампа буде якраз на ремонті туалетів, а пуйло скаже що це право тайванського народу(ТНР там навіть не розглядається) на воз.єднання з китайськими братками. Вроді ж очевидно що аж Куба вже "розучує" гімн Трампа. О вєліка МАГА, Куба це бумага(пиши що хочеш, дай тільки ножек Трампа). Шкода що Мерц забув про вяліціє і стурбовано дивиться чи вітряки не порушують права земноводних, у яких страждає нервова система від того що комарі кусають кабанчиків в лісі. Єдина надія на Зеленського. Звільнивши Камчатку, ми забезпечимо безпеку Парагваю від атак ескімосів(десь так це виглядає бл.)
вторгненнямоб'єднанням з Тайванем, а Іран зараз ідеальний полігон для перевірки ефективності китайських систем ППО. Тож все логічно. 🤔
Ну явно не ту бандуру що на фото