Китай может поставлять ПВО Ирану, - разведка США

Иран может пополнять вооружение во время перемирия

Китай может организовывать поставки систем ПВО в Иран, несмотря на перемирие и официальные опровержения Пекина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника, знакомых с недавними оценками разведки.

По данным двух источников, Китай якобы пытается организовать поставки вооружений в Иран через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые представляют серьезную угрозу для низколетящих самолетов США.

По оценкам источников, такие системы могут быть использованы в случае срыва перемирия и представляют потенциальную угрозу для американских сил в регионе.

Официальная позиция Пекина

В посольстве Китая в Вашингтоне эти обвинения опровергли, заявив, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и соблюдает международные обязательства. Там также призвали США воздержаться от "безосновательных обвинений".

В то же время отмечается, что китайские компании ранее поставляли Ирану технологии двойного назначения, которые могут использоваться в разработке вооружений и навигационных систем. Однако прямые поставки оружия стали бы новым уровнем сотрудничества.

Источники также утверждают, что Пекин не заинтересован в открытом вмешательстве в конфликт, поскольку стремится сохранить баланс между партнерством с Ираном и политикой формального нейтралитета, в частности из-за зависимости от иранской нефти.

+4
Сі хороший хлопець - чого б йому не постачати зброю в Іран - Трамп
показать весь комментарий
11.04.2026 12:13 Ответить
+2
Китайці разом з ******* та чучхе, забезпечують хомейнііців з 1979 року, чим завгодно, лише б ті, просто убивали Американців і Ізраїлтян!!!
показать весь комментарий
11.04.2026 12:21 Ответить
+2
Дивно було б якби не постачали. Китайцям необхідно свою техніку добре відтестувати перед вторгненням об'єднанням з Тайванем, а Іран зараз ідеальний полігон для перевірки ефективності китайських систем ППО. Тож все логічно. 🤔
показать весь комментарий
11.04.2026 12:28 Ответить
вас не блоканули, це тільки мене?
лютують!
11.04.2026 12:24 Ответить
Блокують - і нема тому ради
11.04.2026 12:27 Ответить
сліпні...
комуняки і арабчятa - братили двойнайшки
11.04.2026 12:17 Ответить
Вони не арабчата, вони персики
11.04.2026 12:36 Ответить
ну най буде гречка...
11.04.2026 12:40 Ответить
Переносні зрк це не те що на картинці, аналоги це Ігли, або Верби, російського виробництва, доречі дуже ефективні від бомбардувальників. Верби десь вже була інфа що постачає росія в Іран.
11.04.2026 12:22 Ответить
ЦАХАЛ вирішить цю проблему...
11.04.2026 12:25 Ответить
Як ОЦІ ідіоти виграли тоді Хол. війну? ну тоді або домовлено що "ми кажемо що ви не постачаєте",
а в коммі\орків - "ми кажемо що вам не гадимо".
Всім ясно що масово пішло ППО в іран з путінстану і китаю. правда торгуються на рахунок цього, так само як в Венесуелі, Лівії, Сирії. Реально показуха, ясно що китай почне звільнення Тайваню, а флот Трампа буде якраз на ремонті туалетів, а пуйло скаже що це право тайванського народу(ТНР там навіть не розглядається) на воз.єднання з китайськими братками. Вроді ж очевидно що аж Куба вже "розучує" гімн Трампа. О вєліка МАГА, Куба це бумага(пиши що хочеш, дай тільки ножек Трампа). Шкода що Мерц забув про вяліціє і стурбовано дивиться чи вітряки не порушують права земноводних, у яких страждає нервова система від того що комарі кусають кабанчиків в лісі. Єдина надія на Зеленського. Звільнивши Камчатку, ми забезпечимо безпеку Парагваю від атак ескімосів(десь так це виглядає бл.)
11.04.2026 12:27 Ответить
Для Китаю це тільки бізнес, нічого особистого
11.04.2026 12:28 Ответить
Йдеться, зокрема, про переносні зенітно-ракетні комплекси (MANPADS)

Ну явно не ту бандуру що на фото
11.04.2026 12:43 Ответить
Завжди піднімають гвалт, просто про всяк випадок. Тому що ніхто не повинен чинити опір білим людям. Солдатів можуть вбити.
11.04.2026 12:48 Ответить
Та Трампу повилазило, якщо мова про путю чи сі. Вони ж класні хлопці для рижого круторого барана
11.04.2026 12:53 Ответить
 
 