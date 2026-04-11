Китай может поставлять ПВО Ирану, - разведка США

Китай может организовывать поставки систем ПВО в Иран, несмотря на перемирие и официальные опровержения Пекина.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет CNN со ссылкой на три источника, знакомых с недавними оценками разведки.

По данным двух источников, Китай якобы пытается организовать поставки вооружений в Иран через третьи страны, чтобы скрыть их происхождение. Речь идет, в частности, о переносных зенитно-ракетных комплексах (MANPADS), которые представляют серьезную угрозу для низколетящих самолетов США.

По оценкам источников, такие системы могут быть использованы в случае срыва перемирия и представляют потенциальную угрозу для американских сил в регионе.

Официальная позиция Пекина

В посольстве Китая в Вашингтоне эти обвинения опровергли, заявив, что Пекин не поставляет оружие ни одной из сторон конфликта и соблюдает международные обязательства. Там также призвали США воздержаться от "безосновательных обвинений".

В то же время отмечается, что китайские компании ранее поставляли Ирану технологии двойного назначения, которые могут использоваться в разработке вооружений и навигационных систем. Однако прямые поставки оружия стали бы новым уровнем сотрудничества.

Источники также утверждают, что Пекин не заинтересован в открытом вмешательстве в конфликт, поскольку стремится сохранить баланс между партнерством с Ираном и политикой формального нейтралитета, в частности из-за зависимости от иранской нефти.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Трамп анонсировал скорое открытие Ормузского пролива и обозначил условия соглашения с Ираном